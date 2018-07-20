Hyundai Kona Iron Man Edition tanıtıldı!

Hyundai Kona Iron Man Edition konseptli otomobil modeli tanıtıldı. Hyundai, Marvel karakterine özgü dokunuşlarını yeni SUV modelinde sergileyecek.

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Hyundai Kona geçtiğimiz yıl tanıtılan ve Hyundai’nin kompakt SUV sınıfına yeni tasarım detayları kazandıran bir modeldi. Kompakt SUV sınıfının en ucuz otomobillerinden biri olmasına karşın, yenilikçi ve şık detaylara sahip tasarımıyla beğenileri üstünde toplamıştı.

Güney Koreli üretici bu kez de Marvel karakteri olan Iron Man konseptli yeni tasarımını, 19 Temmuz’da başlayan ve 23 Temmuz’a kadar sürmesi planlanan 2018 Comic-Con International: San Diego uluslararası çizgi roman fuarında duyurdu. Yeni tasarımla alakalı yayınlanan fotoğraflarda Iron Man’e dair renk ve tasarım dokunuşları direkt göze çarpıyor.

Tavan, ayna ve etek renkleri Iron Man’e özel bir kırımızı renkte iken diğer parçalar gri renk olarak tasarlanmış. Arka kapının altında “Stark Industries” yazarken, tavanda ise kırmızı zemin üzerine gri renk Iron Man logosu yerleştirilmiş. Yine Iron Man’e özgü 18″ ebatlı jantlar aracı oldukça hoş gösteriyor. Paylaşılan görsellerden birinde jantlarda kırmızı renk detayı varken bir başka görselde ise gri detaylı jantlar yer alıyor. Bu da bize küçük de olsa Hyundai Kona Iron Man Edition modelini isteğimize göre özelleştirebileceğimiz sinyalini veriyor.

Aracın dış tasarımı kadar içinde de Iron Man detaylarını görmek mümkün. Klima menfezleri, dokunmatik ekran ve gösterge ışıklarının renkleri, vites topuzu, head-up display ve döşeme dikişlerinin renkleri de Iron Man’e göz kırpıyor.

Güney Koreli üretici yeni tasarım Hyundai Kona Iron Man Edition modelinin 2019 yılı itibari ile piyasaya sürüleceğini ve belli olmamakla birlikte sınırlı adette üretileceğini ifade etti.