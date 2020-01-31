Hyundai, Kona Electric modelini Avrupa’da üretecek

Hyundai, Avrupa’da talebin büyük olduğu kompakt EV modeli Kona Electric’i 2020 Mart itibarıyla Çek Cumhuriyeti‘ndeki fabrikada da üretmeye başlayacak. Böylece şirket KONA EV’nin Avrupa’daki teslimat süresini kısaltmayı hedefliyor.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan markanın Avrupa Başkanı ve CEO’su Dong Woo Choi; “Kullanıcılarımız her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda, elektrikli araçlarımıza karşı artan talebi karşılamak için stratejik planlarımıza ağırlık veriyoruz. Çünkü, Avrupalı tüketicilerin çevreye karşı sorumluluk bilinci sürekli olarak artıyor ve biz de EV’ler için bölge pazarını büyük bir potansiyel olarak görüyoruz. Vizyonumuz ve gelecekteki hedeflerimiz, mobilitedeki konumumuzu güçlendirerek liderliğe ulaşmak” ifadelerine yer verdi.

Yeni Kona Electric, Hem benzinli, hem dizel, hem benzin-hibrit, hem de elektrikli seçenekleri ile bulunuyor. Ancak Avrupa’da sıfır emisyonlu kompakt crossover’a olan talep üzerine Prag’ın 380 km doğusunda yer alan Nosovice bölgesindeki tesise Kona Electric için de bir bant açıldı.

Tucson‘un ardından Avrupa’da Hyundai markasının en çok satan ikinci modeli olan Kona’nın satışları, geçtiğimiz yıla göre %61 artarak 107 bin 409 adede çıktı. Markadan gelen bilgilere göre bunun 20 binden fazlasını Kona Electric oluşturuyor.

Koreli üretici Hyundai, Nosovice fabrikasında yapacağı üretimin yanı sıra Ulsan‘daki Kona Electric kotasını da yükseltecek. Hyundai, bu sayede elektrikli Kona arzını üç kat arttıracak ve bekleme sürelerini kısaltacak.