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Hyundai, Kona Electric modelini Avrupa’da üretecek
Hyundai, Avrupa’da talebin büyük olduğu kompakt EV modeli Kona Electric’i 2020 Mart itibarıyla Çek Cumhuriyeti‘ndeki fabrikada da üretmeye başlayacak. Böylece şirket KONA EV’nin Avrupa’daki teslimat süresini kısaltmayı hedefliyor.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan markanın Avrupa Başkanı ve CEO’su Dong Woo Choi; “Kullanıcılarımız her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda, elektrikli araçlarımıza karşı artan talebi karşılamak için stratejik planlarımıza ağırlık veriyoruz. Çünkü, Avrupalı tüketicilerin çevreye karşı sorumluluk bilinci sürekli olarak artıyor ve biz de EV’ler için bölge pazarını büyük bir potansiyel olarak görüyoruz. Vizyonumuz ve gelecekteki hedeflerimiz, mobilitedeki konumumuzu güçlendirerek liderliğe ulaşmak” ifadelerine yer verdi.
Yeni Kona Electric, Hem benzinli, hem dizel, hem benzin-hibrit, hem de elektrikli seçenekleri ile bulunuyor. Ancak Avrupa’da sıfır emisyonlu kompakt crossover’a olan talep üzerine Prag’ın 380 km doğusunda yer alan Nosovice bölgesindeki tesise Kona Electric için de bir bant açıldı.
Tucson‘un ardından Avrupa’da Hyundai markasının en çok satan ikinci modeli olan Kona’nın satışları, geçtiğimiz yıla göre %61 artarak 107 bin 409 adede çıktı. Markadan gelen bilgilere göre bunun 20 binden fazlasını Kona Electric oluşturuyor.
Koreli üretici Hyundai, Nosovice fabrikasında yapacağı üretimin yanı sıra Ulsan‘daki Kona Electric kotasını da yükseltecek. Hyundai, bu sayede elektrikli Kona arzını üç kat arttıracak ve bekleme sürelerini kısaltacak.
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Google, koronavirüs sebebiyle Çin’deki ofislerini geçici olarak kapatıyor
Google, Çin’in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm ofisleri geçici olarak kapatma kararı aldı.
Salgının yaşatmış olduğu korku ülkeye hizmet eden pek çok firmayı tedirgin ediyor. Bugüne kadar 170’in üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi fabrikalarında üretime ara verirken, bazıları da mağazalarını geçici olarak kapatıyor. Google’ın, Çin için almış olduğu geçici olarak kapatma kararına Hong Kong ve Tayvan‘daki ofislerinin de katılacağı bilgisi verildi. Şirketin şu an için ülkede 4 ofisi yer alıyor.
Öte yandan Google, Çin’deki çalışanlarına ve onların yakın zamanda Çin’i ziyaret eden yakınlarına en kısa sürede evlerine dönmelerini tavsiye etti. Şirket, bu çalışanlara Çin’den ayrılmalarını takiben ilk 2 hafta evden çalışmaları önerisinde bulundu.
Google’ın şirket sözcüsünün The Verge‘e yaptığı açıklamada firmanın Çin’deki tüm ofislerinin kapatılacağını duyurdu. Samsung ve Foxconn gibi teknoloji firmaları daha önce yaptıkları açıklamalarla fabrikalarında üretime ara verdiklerini duyurmuştu.
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Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin’e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair sonuçlar elde edilmiş, salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.
Virüsün kısa sürede Vuhan’dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak‘tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.
Google tarafından yapılan geçici olarak kapatma kararına son olarak İkea’da katıldı. İsveç’in dünyaca ünlü mobilya perakende satıcısı İkea’da Çin’deki virüs salgını sonrası ülkedeki mağazalarının yarısını geçici olarak kapatma kararı aldı. İkea’nın ülkede 30 mağazası bulunuyor.
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Realme Fitness Band görüntülendi!
Realme Fitness Band akıllı bilekliğine ait olduğu belirtilen görüntü ortaya çıktı. Şirketin önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı fitness bilekliği, ilk kez görüntülendi.
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Realme, giyilebilir teknoloji pazarına son derece şık ve iyi kalitede yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Çinli şirket, aylar önce bir fitness bilekliği piyasaya süreceğini duyurmuştu. Son olarak Realme CEO’su Madhav Sheth, net bir tarih vermese de bilekliğin önümüzdeki ay çıkacağını açıklamıştı.
Paylaşılan bilgiye göre Realme’nin fitness bilekliği, Yeni Delhi, Hindistan’daki İspanyol Vize ofisinde görüldü. Realme Hindistan’ın CEO’su Madhav Sheth tarafından giyilen yeni fitness bileklik dikkat çekti. Böylece cihazın tanıtımı gerçekleşmeden kısa süre önce canlı bir şekilde görüntülendi.
Realme Fitness Band, spor bandı daha önce söylenilen benzer sarı bir kayışa ve kavisli bir ekran sahip olduğu görünüyor. Fotoğrafı paylaşılan akıllı bilekliğin ekranı kapalı olarak görünüyor. Bu yüzden bilekliğin renkli bir AMOLED ekranı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Realme Fitness Band rakiplerini zorlayacak
Realme’nin bilekliği fiyat aralığı ve tasarımı açısından, Honor Band serisi veya Mi Band serisi gibi fitness grubu rakip alternatifleri olarak görünüyor. Ayrıca Realme’nin spor bandının tasarımı, Honor Band ve Fitbit Inspire modellerini andırırken, kayış Mi Band serisinin aksine ekranın etrafına sarılmadığını görüyoruz. Bunun yerine, kayış ekran gövdesine tutturulmuş.
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2020 SEAT Leon yeni tasarımı ile görücüye çıktı!
2020 Seat Leon, düzenlenen bir etkinlikle resmi olarak tanıtıldı. Tasarımı tamamen değişen yeni Leon, daha fazla teknoloji ve daha geniş bir iç mekan vaad ediyor.
C segmentinde rekabete katılacak olan otomobilin eli oldukça kuvvetli. Düzenlenen tanıtımda Leon’un hem hatchback hem de station wagon versiyonu tanıtıldı. Düzenlenen özel bir etkinlikle tüm dünyaya tanıtılan dördüncü jenerasyon, tasarım noktasındaki yeni çizgileriyle şimdiden ilgi çekmeyi başardı.
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2020 Seat Leon ölçülerine bakarsak, uzunluğu 4,368 mm, genişliği 1,800 mm, yüksekliği 1,456 mm, aks mesafesi ise 2,686 mm olarak ölçülüyor. Bu da yeni nesil Leon’un selefine kıyasla 86 mm daha uzun ve 50 mm daha fazla aks mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor. Yükseklik ve genişlik ise güncel modele kıyasla biraz azalmış. Aracın bagaj hacmi ise 380 litre değerinde sabit kalmış.
Oldukça sportif görünen üç kollu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inç dijital gösterge paneli, ortada ise 8 veya 10 inç boyutlarında tercih edilebilen bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Firmanın “Full Link” adını verdiği yazılımı sayesinde Leon’da Android Auto ve Apple CarPlay bağlantıları kullanılabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de yine Leon’un yeni nesilinde yer alıyor.
2020 SEAT Leon teknik özellikleri
Yeni Leon’un motor seçenekleri ise 90 ve 110 beygir güç seçenekleri bulunan 3 silindirli 1.0 TSI ünite, 130 ve 150 beygir güç seçenekleri bulunan 1.5 TSI ünite ve 190 beygir güç sunan 2.0 TSI ünite yer alıyor. 2.0 TSI ünitedeki tek şanzıman seçeneğinin çift kavramalı otomatik şanzıman olduğu belirtiliyor. Ayrıca 1.0 TSI ve 1.5 TSI ünitelerin güçlü olan seçeneklerinde hafif hibrit (mild hybrid) opsiyonuna da yer verilmiş.
Tüm bunlara ek olarak yeni Leon’da plug-in hibrit bir versiyon da yer alacak. Bu versiyonda da 1.4 TSI benzinli motor, bir elektrik motoru, 13 kWh’lık lityum-iyon batarya ve 6 ileri DSG şanzıman yer alacak. Bu versiyonun 204 beygir güç üreteceği ve sadece elektrikli olarak 60 km kadar bir yol gidebileceği belirtiliyor. Yeni Leon’un Avrupa’da 2020’nin 2.çeyreğinde, satışa sunulacağı da belirtiliyor.