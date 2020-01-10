Cuma Raporu #84: Sony’den elektrikli araba süprizi, Galaxy S20 tanıtım tarihi ve dahası

GCam ve orjinal kamera karşılaştırma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda bu senenin en çok ilgi çeken telefonu Xiaomi Mi 9T’nin Google Camera performansına bakıyoruz. Bildiğiniz gibi Google Camera, Google mühendisleri tarafından geliştirilen ve diğer telefonların 2 kamerayla başardıkları derinlik efektini tek kamerayla gerçekleştirebilen bir kamera yazılımı.

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Xiaomi Mi 9T GCam kurulumu

Telefonunuza indirdiğiniz kurulum dosyasını çalıştırın ve uygulamayı yükleyin. Yeni kamera ikonu, uygulamalar çekmecesinde görünecektir. Bu arada telefonunuzun ayarlar bölümünde “bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.

Xiaomi Mi 9T, CameraAPI2 desteğine sahip olduğu cihazın kök (root) izni olmasına gerek yoktur.

Google Camera’yı cihazınıza kurmak için aşağıdaki APK dosyasını yüklemeniz gerekiyor. Videoda da anlattığım üzere birtakım izinler vererek uygulamaya kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Bu bağlantıdan GCam APK’sını indirin: https://bit.ly/2NdvLoJ

Videomuzun kronolojik sıralaması:

0:03 Google Camera ne işe yarar?

1:24 Google Camera nasıl yüklenir?

2:56 Orijinal kamera vs Gcam karşılaştırma görselleri.

6:40 Video bitiş anonsu.

Mi 9T kamera özellikleri neler?

Telefonun arka tarafında F/1.8 diyafram değerine sahip 48 MP‘lik bir ana kamera ile birlikte 8 MP telephoto lens ve 13 MP‘lik bir geniş açı lens bulunuyor. Telephoto sayesinde 2x optik yakınlaştırma yapabiliyoruz. Geniş açı da normalden çok daha geniş açılı fotoğraflar çekebilmenize sebep oluyor.

Telefonun kamera anlamında OIS desteği sunmuyor oluşu ise belki de en büyük eksiği. Zira video performansı çok iyi değil. Ön tarafta ise 20 MP’lik açılır-kapanır formda bir ön kamera kullanılmış. Ön kameranın her iki yanında bir LED ışık yer alıyor ve kamera açılırken bir efekt sesinin çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Şirketin aktardığı bilgilere göre bu kamera 300.000 kez açılıp kapanmaya karşı test edilmiş durumda.