Hyundai elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını yeni bir modelle güçlendiriyor. Markanın global pazarlar için hazırladığı kompakt A-SUV modeli Hyundai INSTER, yakında Türkiye’deki kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Şehir içi mobiliteye odaklanan bu yenilikçi araç, tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor. Peki Hyundai INSTER özellikleri neler? Hyundai INSTER Türkiye fiyatı ne kadar?

Hyundai INSTER Özellikleri Neler?

Hyundai INSTER, markanın Kore pazarındaki Casper modelini temel alsa da, ondan daha uzun bir yapıya ve tamamen elektrikli bir altyapıya sahip. Aracın dış tasarımında, markanın modern elektrikli modellerinden aşina olduğumuz piksel aydınlatma teması öne çıkıyor. İnce LED gündüz farları ve alt kısımdaki yuvarlak LED farlar, INSTER modeline fütüristik bir görünüm katıyor. Bu A-SUV, cross görünümünü destekleyen tavan rayları ve dodiklerle de geliyor.

Güvenlik tarafında da INSTER iddialı. Gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ile donatılan model, şehir içinde ve dışında güvenli bir yolculuk vadediyor. Pratiklik açısından, arka koltukların ileri-geri kaydırılabilmesi ve tamamen katlanarak düz bir yükleme zemini oluşturabilmesi, INSTER modelinin esnekliğini artırıyor. Bagaj hacmi, koltuk konumuna bağlı olarak 280 litre ile 351 litre arasında değişiyor; bu da Hyundai INSTER‘ı sınıfında pratik bir seçenek yapıyor.

İç mekanda ise INSTER, artırılmış aks mesafesi sayesinde şaşırtıcı derecede geniş bir alan sunuyor. Sürücüyü 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik multimedya ekranı karşılıyor. Kablosuz şarj ünitesi, ısıtmalı ön koltuklar, sunroof, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve ısı pompası gibi donanımlar konforu artırıyor. Çok yönlü INSTER, ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği ile dış cihazlara enerji sağlayabiliyor.

Hyundai INSTER Teknik Özellikleri

Motor Gücü: 71 kW (95 hp) (Standart) / 84.5 kW (113 hp) (Uzun Menzil)

71 kW (95 hp) (Standart) / 84.5 kW (113 hp) (Uzun Menzil) Tork: 147 Nm

147 Nm Batarya Kapasitesi: 42 kWh (Standart) / 49 kWh (Uzun Menzil) – NMC Kimya

42 kWh (Standart) / 49 kWh (Uzun Menzil) – NMC Kimya Menzil (WLTP): Yaklaşık 300 km (Standart) / Yaklaşık 355 km (Uzun Menzil)

Yaklaşık (Standart) / Yaklaşık (Uzun Menzil) DC Hızlı Şarj: 120 kW (10-80% ~30 dakika)

120 kW (10-80% ~30 dakika) AC Şarj: 11 kW (Tam dolum 4 – 4.5 saat)

11 kW (Tam dolum 4 – 4.5 saat) Uzunluk: 3825 mm

3825 mm Genişlik: 1610 mm

1610 mm Yükseklik: 1575 mm

1575 mm Aks Mesafesi: 2580 mm

2580 mm V2L Desteği: Var

Var Isı Pompası: Standart

Hyundai INSTER Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Merakla beklenen INSTER modelinin Türkiye pazarına ne zaman tam olarak giriş yapacağı ve hangi fiyat etiketiyle sunulacağı henüz netlik kazanmadı.

İlk etapta Advance donanım seviyesiyle gelmesi beklenen aracın, daha sonra Cross versiyonuyla da ürün gamını genişletmesi planlanıyor. INSTER için resmi fiyat bilgisi, lansman tarihi yaklaştığında Hyundai Türkiye tarafından duyurulacaktır. Bu yeni elektrikli otomobil için güncel bilgileri takip etmekte fayda var.

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Siz Hyundai INSTER hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.