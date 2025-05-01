Borderlands 4, sonunda resmi olarak sahneye çıktı. Uzun süredir merakla beklenen Borderlands 4 oynanış fragmanı yayınlandı. Tanıtım videosu, yeni karakterleri, etkileyici yetenek sistemini ve aksiyona doyuracak savaş mekaniklerini gözler önüne serdi. Peki Borderlands 4 ne zaman çıkacak?

Borderlands 4 ne zaman çıkacak? İşte oynanış fragmanı!

Borderlands 4 çıkış tarihi de sürpriz bir şekilde erkene çekildi. Gearbox’un yaptığı açıklamaya göre oyun, 12 Eylül 2025’te raflardaki yerini alacak. Üstelik bu tarih yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için geçerli değil; PC ve hatta yeni nesil Nintendo Switch 2 kullanıcıları da oyunun keyfini çıkarabilecek.

Borderlands 4, oyuncuları bu kez bambaşka bir atmosferde geçen Kairos isimli yeni gezegene götürüyor. Seriye yepyeni bir soluk getiren bu dünya, dört farklı Vault Hunter karakterini barındırıyor. Her bir karakterin kendine has Action Skill yetenekleriyle donatıldığı bu yapımda, çatışmalar artık çok daha akıcı ve kişisel bir hal alıyor.

Borderlands 4 oynanış fragmanı

Özelleştirilebilir yetenek ağaçları sayesinde her oyuncu, oyun tarzını kendi tercihine göre şekillendirebilecek. Fragmanda dikkat çeken hareket sistemi, serinin önceki oyunlarına kıyasla daha dinamik bir deneyim vadediyor.

Tanıtım fragmanında görülen renkli çizgi roman tarzı grafikler ve hiciv dolu anlatım dili, Borderlands 4’ün seriye olan sadakatini koruduğunu gösteriyor. Tüm bu yeniliklerle birlikte, kaosun sınırlarını zorlayan yepyeni bir Borderlands deneyimi bizleri bekliyor.

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