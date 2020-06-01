Basın Bülteni
HyperX Stinger serisine, üç yeni oyuncu kulaklığı ekleniyor!
HyperX, Cloud Stinger Core + 7.1, HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı ve HyperX Cloud Stinger Core ürünlerini portföyüne eklediğini duyurdu.
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HyperX Cloud Stinger Core + 7.1, Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı artık NGENUITY yazılımı ile 7.1 sanal surround ses ’e de sahip olacak.
Ses birimi yöneticisi Nate Almond konuşmasında şunları söyledi;
“Firmamız, ekonomik kulaklık arayan oyuncular için 7.1 surround ses özelliğine sahip bu iki yeni kulaklığı sunmaktan ve Cloud Stinger oyun kulaklığı serisini genişletmekten heyecan duyuyor.” demiştir. Akabinde “şirketimiz, evinde her zamankinden daha fazla çalışan ve oyun oynayan oyunculara yönelik ürünler üretiyor. Öğrencilere ve ebeveynlere daha uygun kulaklıklar sunmak için Stinger ürün serisini genişletiyoruz.”
Cloud Stinger Core + 7.1 ve Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı, sanal surround ses özellikleri ile 40mm yönlendirmeli sürücülerinin sağladığı yüksek ses hassasiyetiyle de yüksek kaliteli ses deneyimi sunmaktadır. Her iki Stinger Core + 7.1 kulaklıklar, hafif tasarıma sahip olup, her kulaklık 245 gramın biraz altındadır. Her iki kulaklıkta da ayarlanabilir çelik sürgüler bulunuyor. Kulak kapaklarında sezgisel ses kontrolü ve döndür-sessize al özelliğine sahip gürültü önleyici mikrofon bulunmaktadır.
Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1, güvenilir 2.4Ghz kablosuz bağlantısı ile kablolardan kurtulmanızı sağlayacak. 20m menzil, 17 saatlik pil ömrü ve ekonomik fiyatıyla kablosuz oyun deneyimi sunuyor.
Firmanın açıklamalarına göre ürün, 1 Haziran 2020 tarihinde tüm yetkili satış noktalarında satışta olacak.
Basın Bülteni
Honor Magic Earbuds Türkiye’ye geliyor!
Honor Magic Earbuds, aktif gürültü engelleme özelliği ve daha net telefon görüşmeleri vadeden tasarımıyla çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak.
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Huawei çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle HONOR, akıllı yaşam stratejisi kapsamında tüm pazarlarda ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Honor’un ilk aktif gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklığı olan HONOR Magic Earbuds, 16 Haziran’da Türkiye’de tüketicilerle buluşacak.
Aktif gürültü engelleme teknolojisi, dokunmatik kontroller ve yüksek ses kalitesini, Bluetooth 5.0 bağlantısı ile kablosuz şekilde sunan Honor Magic Earbuds, Türkiye’de inci beyazı ve açık mavi renk seçenekleriyle sunulacak.
Şehrin gürültüsüne son verin
Honor Magic Earbuds, barındırdığı iki farklı mikrofon sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engellemek için Hibrit Aktif Gürültü Engelleme teknolojisini kullanır. Bu sayede trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi çok fazla istenmeyen sesin bulunduğu ortamlarda, dinlediğinize odaklanmanızı sağlar. Bu şekilde en sevdiğiniz şarkılardaki en ince detayları kaçırmaz, telefon görüşmelerinde ise karşınızdakini net bir şekilde duyarsınız.
Rüzgârlı havada bile sesiniz tertemiz
İçerisinde bulunan üç mikrofon sayesinde Magic Earbuds’la yapacağınız görüşmelerde sesiniz karşı tarafa yüksek kalitede aktarılır. Yoğun rüzgâr ya da arka plan gürültüsü bulunan yerlerde bile, yerleştirilmiş üç mikrofon, sesinizin düzgün şekilde iletilmesine yardımcı olyorr. Böylece telefonla konuşmanın mümkün olmadığı ortamlarda bile Honor Magic Earbuds ile rahatça sohbetinize devam edebiliyorsunuz.
Uzun pil ömrü ve dahası
Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip kablosuz kulaklıklar için pil ömrü genellikle kısadır. Ancak Magic Earbuds, ANC özelliği açık şekilde 3 saate kadar kesintisiz müzik dinleme, 2 saate kadar da kesintisiz konuşmaya yetecek kadar pil ömrü sunar. Ayrıca şarj kutusunun pil ömrüyle birlikte bu süre 13 saate kadar çıkıyor. Uzun pil ömrünün yanında akıllı dokunmatik kontrollere de sahip olan Magic Earbuds, EMUI 10 işletim sistemli telefonlarda da otomatik olarak hızlıca kullanılabiliyor. Kutusunda üç farklı boyda silikon uç ile sunulan Magic Earbuds, her kulak şekline uyum sağlayabiliyor.
Basın Bülteni
MediaMarkt, mağazalarını 1 Haziran’da açıyor!
MediaMarkt, mağazalarını 1 Haziran tarihi itibarıyla “güvenli alışveriş ilkelerine” bağlı kalarak açacağını duyurdu. Normalleşme süreci içerisinde 1 Haziran’dan itibaren birçok teknoloji mağazasının tekrardan hizmete girmeye başladığını göreceğiz.
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Türkiye’nin metrekare bakımından en büyük perakendecisi olarak bilinen firma, yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki mağazalarını 1 Haziran’da hizmete sokacağını açıkladı. Bununla birlikte firma, mağaza içerisinde alışverişinizi daha güvenli hale getirmek ve sağlığınızı korumak için “Güvenli Alışveriş İlkelerini” de açıkladı.
MediaMarkt Güvenli Alışveriş İlkeleri nelerdir?
- Mağazalarda bulunan müşteri sayısı satış alanının 1/10’u olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
- Mağaza girişlerinde dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanları, reyonlarda ise el dezenfektanı bulunuyor.
- Mağazalarımız her iki saatte bir dezenfektan ile temizlenir.
- Alışveriş arabaları ve alışveriş sepetleri günde üç defa olmak üzere dezenfekte edilir.
- Mağazaların girişinden çıkışına kadar olan tüm alanlarda sosyal mesafe uyarıları konumlandırılmıştır.
- Mağazalarda yer alan demo ürünleri, satış temsilcileri ürünleri müşteriler için dezenfekte eder. Müşteri arzu ederse demoya yardımcı olur.
- Müşterilerin satın almaya karar verdiği ürünler, satışı gerçekleştiren çalışanlar tarafından kasaya teslim edilir.
- Gamezone vb. bazı deneyim alanları, hijyen koşulları gereği geçici olarak kapatılmıştır.
- Çalışanlarımızın ateşi, günde üç defa ölçülür.
- Çalışanlarımız; maske, eldiven ve siperlik ile çalışır. Bu ürünlerin düzenli olarak değişimi sağlanır.
- Çalışanlarımıza mesai süresi içerisinde kısa ve sık molalar kullandırarak temizlik önlemlerini almaları sağlanır.
- Çalışanlarımızın kıyafetleri için kullanabilecekleri dezenfektan sağlanır.
- Giyinme odası, sosyal ve ortak alanların kullanımında sosyal mesafe dikkate alınır.
Not: Mağaza çalışma saatleri genel olarak 12.00-20.00 arası ancak bazı mağazaların çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor, gitmeden önce mediamarkt.com.tr’den mağazaların çalışma saatlerini kontrol etmenizi öneriyoruz
Aynı zamanda YouTube üzerinde bir video da yayınlayan şirket, tüm ilkelerini video eşliğinde de bizlere aktarmaya çalıştı. Videonun girişinde, müşterilerin firmaya gösterdiği ilgi de aktarıldı. Normalleşme sürecinde hayatımızın çok değişeceği ortada. Umarız ki bu önlemleri, diğer satış mağazaları üzerinde de görme şansı elde edebiliriz. Sektör içerisinde bulunan tüm teknoloji şirketlerinden buna benzer önlem açıklamalarını bekliyoruz. Diğer firmalar da muhtemelen yakında, ilkelerini müşterilerine duyuracaktır.
Belirtilen önlemler, virüsle mücadele kapsamında önem taşıyor. Her türlü sağlık önlemini hem müşterileri hem de kullanıcılarını düşünerek aldığı için MediaMarkt mağazalarına teşekkürlerimizi iletelim.
Basın Bülteni
PS5 Unreal Engine 5 demosu, AMD teknolojileri ile güçlendirildi!
PS5 için geçtiğimiz günlerde yeni Unreal oyun motorunun oyun içi oynanış videosu yayınlandı. Videoda görselliğin oluşmasında AMD teknolojilerinin büyük bir önemi olduğu belirtildi.
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YouTube üzerinde de global trendler listesine giren Epic Games’in Unreal Engine 5 demo videosu, özellikle oyun dünyasında önemli bir yer taşıyor. Oyun motorunun demosu, yeni nesil AMD RDNA 2 grafik mimarisi ve “Zen 2” işlemci çekirdekleri ile güçlendirildi. Önümüzdeki dönemde tanıtılacak PlayStation 5 üzerinde, gerçek zamanlı olarak çalışıyor.
“Lumen in the Land of Nanite” ismindeki demo ile Epic Games, fotogerçekçilik sunan Unreal Engine 5’te yer alan iki önemli teknolojiyi de tanıttı. Bu iki yeni teknolojiyle birlikte yeni nesil grafiklerden nelerin mümkün olduğunu hep birlikte izledik.
Görsellik yeni nesil konsollarla gerçekliğe yaklaşmaya devam edecek!
- Nanite sanallaştırılmış mikropoligon geometrisi – sanatçılara gözün görebileceği kadar fazla geometrik detay yaratma özgürlüğü sunar, milyonlar ya da milyarlarca poligondan oluşan, film kalitesinde kaynak sanat çalışmalarının direkt olarak Unreal Engine’a yerleştirilmesini mümkün kılar.
- Lumen – sahneye ve ışık değişimlerine anında tepki veren, tam olarak dinamik bir aydınlatma çözümü.
AMD RDNA 2, günümüz AMD Radeon grafik ürünlerinde yer alan ilk nesil RDNA mimarisini baz alıyor. AMD RDNA 2 ile güçlendirilen PlayStation 5 gibi yeni nesil konsollarla AMD, konsollar, PC’ler, bulut ve mobil cihazlarda birleşmiş bir oyun mimarisi oluşturmakta öncülük edecek. Bu sayede oyun geliştiricilerin, daha gerçekçilikte oyunları, tüm oyun platformları üzerinden geliştirebilmeleri için yaratıcılıklarını açığa çıkarmakta yardımcı olacak.