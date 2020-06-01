HyperX Stinger serisine, üç yeni oyuncu kulaklığı ekleniyor!

Honor Magic Earbuds, aktif gürültü engelleme özelliği ve daha net telefon görüşmeleri vadeden tasarımıyla çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak.



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Huawei çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle HONOR, akıllı yaşam stratejisi kapsamında tüm pazarlarda ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Honor’un ilk aktif gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklığı olan HONOR Magic Earbuds, 16 Haziran’da Türkiye’de tüketicilerle buluşacak.

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Aktif gürültü engelleme teknolojisi, dokunmatik kontroller ve yüksek ses kalitesini, Bluetooth 5.0 bağlantısı ile kablosuz şekilde sunan Honor Magic Earbuds, Türkiye’de inci beyazı ve açık mavi renk seçenekleriyle sunulacak.

Şehrin gürültüsüne son verin



Honor Magic Earbuds, barındırdığı iki farklı mikrofon sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engellemek için Hibrit Aktif Gürültü Engelleme teknolojisini kullanır. Bu sayede trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi çok fazla istenmeyen sesin bulunduğu ortamlarda, dinlediğinize odaklanmanızı sağlar. Bu şekilde en sevdiğiniz şarkılardaki en ince detayları kaçırmaz, telefon görüşmelerinde ise karşınızdakini net bir şekilde duyarsınız.

Rüzgârlı havada bile sesiniz tertemiz



İçerisinde bulunan üç mikrofon sayesinde Magic Earbuds’la yapacağınız görüşmelerde sesiniz karşı tarafa yüksek kalitede aktarılır. Yoğun rüzgâr ya da arka plan gürültüsü bulunan yerlerde bile, yerleştirilmiş üç mikrofon, sesinizin düzgün şekilde iletilmesine yardımcı olyorr. Böylece telefonla konuşmanın mümkün olmadığı ortamlarda bile Honor Magic Earbuds ile rahatça sohbetinize devam edebiliyorsunuz.

Uzun pil ömrü ve dahası



Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip kablosuz kulaklıklar için pil ömrü genellikle kısadır. Ancak Magic Earbuds, ANC özelliği açık şekilde 3 saate kadar kesintisiz müzik dinleme, 2 saate kadar da kesintisiz konuşmaya yetecek kadar pil ömrü sunar. Ayrıca şarj kutusunun pil ömrüyle birlikte bu süre 13 saate kadar çıkıyor. Uzun pil ömrünün yanında akıllı dokunmatik kontrollere de sahip olan Magic Earbuds, EMUI 10 işletim sistemli telefonlarda da otomatik olarak hızlıca kullanılabiliyor. Kutusunda üç farklı boyda silikon uç ile sunulan Magic Earbuds, her kulak şekline uyum sağlayabiliyor.