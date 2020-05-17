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HyperX Cloud Flight S inceleme | Qi şarjlı kablosuz kulaklık!
Herkese merhaba, bugünkü videomuzun konuğu oyunculara yönelik HyperX Cloud Flight S modeli olacak. HyperX Cloud Flight S modeli piyasa üzerinde gördüğümüz oyunculara yönelik kulaklıklara göre oldukça farklı dizayn edilmiş.
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Kutudan neler çıkıyor?
Kulaklığımızın kutusundan bir adet mikro usb şarj kablomuz, bağlantı için alıcımız ve ayrılabilir mikrofonlarımız çıkıyor. HyperX Cloud Flight S tasarımı nasıl? Genel tasarım çizgisine bakıldığında kulaklığımızın tasarımı tamamen plastik malzemeden üretilmiş durumda.
Bu malzeme kesinlikle dandik durmuyor. Esnek bir yapıya sahip. İstediğiniz gibi eğip bükebiliyorsunuz. Kulaklığımızın kafa kısmına gelen üst tarafında ve kulaklık padlerde kullanılan malzemeye hafızalı köpük adı veriliyor. Yani zamanla şekil alan bir malzeme. Bu materyal oldukça rahat duruyor. 5-6 saat gibi uzun kullanımlarda bile bu beni rahatsız etti çıkarıyım dedirtmiyor dostlar.
Kulak padlerimiz suni deriden üretilmiş ve oldukça ele kalite hissiyatı veren bir yapıda. Kulaklığı takdığınızda tüm kulak çevremi kapladı. İzolasyon sağladı. Yumuşak yüzey kullanıldığı için padlerin olduğu kısım kulaklarınızı acıtmıyor. Bu kısım önemli. Normalde çok fazla kulak üstü kulaklık tercih eden biri değilim.
Daha çok kulak içi kulaklıklara yöneliyorum. Ama HyperX’in Cloud Flight S modelini kullanırken kafamı çok terletti veya işte çok sıkıldım kullanmaktan dediğim olmadı. Kulakların bağlantı noktaları ayrılabiliyor. Bu ayrılma noktalarında metal klipsler yer alıyor. Kulaklığımız böylece öne doğru 90 derece kıvrılabiliyor. Tasarım itibarıyla gerçekten hem kulaklığı seyahat esansında katlayıp çantanıza daha rahat yerleştirebiliyorsunuz hem de kullanmadığınız zamanlar boynunuza asabiliyorsunuz. Siz de eğer oyuncuyum ve kablosuz kulaklığım olsun ama oyunculara yönelik olsun diyorsanız bu kulaklık tam size göre.
HyperX Cloud Flight S teknik özellikleri nasıl?
Biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. Modelimizin içerisinde yer alan sürücüler 50 mm neodyum tipi sürücüler, 10 Hz ile 20 kHz arası frekans yanıtı verebiliyor. 32 ohm empedans değerleri sunabiliyorlar ve THD rakamlarımız ise belirtilene göre %1’den az. Yani kağıt üstündeki veriler göre oldukça donanımlı bir modelle karşı karşıyayız.
Batarya performansı nasıl?
Batarya kısmında kulaklığımız 30 saate kadar kullanım imkanı verebiliyor. 30 saat gerçekten böylesine hafif ve zarif bir kulaklığa göre çok başarlı bir rakam. Ben kullanırken şarjının bittiğini hiç hatırlamıyorum. Eğer ölüme oyun oynamıyorsanız şarjını bitirmenizin imkanı yok.
Aynı zamanda Cloud Flight S modeli dünyanın ilk Qi kablosuz şarj imkanına sahip kulaklığı olma ünvanına sahip. Bu özellik firmanın kendi satışa sunmuş olduğu kablosuz şarj standında kullanılabildiği gibi diğer tüm kablosuz şarj destekleyen şarj üniteleriyle de çalışabiliyorlar.
Ben evdeki spigen marka kablosuz şarj padiyle deneyim. Telefonlara yönelik ve oldukça küçük bir yapısı olmasına nazaran başarılı bir şekilde kulaklığım şarj oldu. Eğer sizin de kablosuz bir şarj üniteniz varsa Flight S modelinin sol tarafında bulunan ve tuşların konumlandırıldığı alandan şarj edebilirsiniz.
Halihazırda elimizde bir oyuncu kulaklığı var ve oyunculuk özelliklerinden bahsedemen olmaz Kulaklığın sol tarafında özelleştirilebilir dört adet tuş mevcut. Bu tuşları Windows üzerinde bulunan Ngunity adli programla istediğiniz şekilde atayabiliyorsunuz. Örnek olarak üst tarafı Play Pause işlemlerini koyabileceğiniz gibi alt tarafa mute işlevini sol ve sağ kısıma ise sohbet sesi ve oyun sesi dağılım ayarlarını atayabiliyorsunuz.Oyun ve Sohbet ses ayrımı ayarını Discord TeamSpeak gibi uygulamalarda kullanabilirsiniz. Kulaklığın bu özelliği dediğim iki uygulama tarafından tescilli ve ses ayrımı çok net şekilde gerçekleştiriyor. İstediğinze odaklanmanız kolaylaşıyor.
HyperX Cloud Flight S oyunlardaki performansı nasıl?
Cloud Flight S modeli ile Call of Duty Warzone, Shadow of War, Red Dead Redemption, Pubg, Fortnite v.b birçok oyunu deneyimleme şansım oldu. Bildiğiniz gibi Pubg ve Fortnite sesi iyi bir şekilde dinlemeniz gerektiren oyunlar ve bu oyunları oynarken oldukça dikkatli olmanız şart. Bende kulaklığın 7.1 modu açtığımda gerçekten fark yaratan bir özellik sunduğunu fark etmiş oldum. Sesleri olabildiğince keskinleştiriliyor ve oyuncuların adımlarını pür dikkat kesilebiliyorsunuz. Sadece oyun tarafına bağlı kalmayıp müzik de dinledim. Müzik tarafında da aşirı yüksek ses vermiyor fakat tizlerde güzel iş çıkartıyor diyelim.
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Realme Buds Air inceleme | 500 TL’ye BASS deneyimi!
Realme Buds Air, bugünkü videmouzda inceleme konuğumuz olacak. Uzun zamandır merakla beklenen ve uygun fiyatıyla dikkat çeken modellerden biriydi.
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Realme Buds Air modeli, geçtiğimiz aylarda tanıtılmış firmanın hem uygun fiyatlı hem de ilk tam kablosuz kulaklığı olma özelliğini taşıyor. Kulaklığımızın tasarımına baktığımızda Apple’ın Airpods modeliyle oldukça benziyor.
Kutu tasarımından tutun kulaklık tasarımına kadar yapı itibarıyla Airpods’un çok daha küçük bir kutuya sığdırılmış hali gibi duruyor. Kulaklıklarımızın yan tarafında optik sensörler konumlandırılmış.
Realme Link uygulaması nasıl kullanılıyor? İşlevleri neler?
Bu sensörlerle birlikte kulağınıza takdığınız anda kulaklık çalışmaya başlıyor. Kulaklıkları çıkardığınız gibi de oynattığınız içerik duruyor. Buds Air modelinin şarj durumunu ve dokunmatik kontrol ayarlarını değiştirebileceğiniz bir uygulaması bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda realme tarafından duyurulan realme Link uygulaması firmanın piyasaya çıkaracağı tüm IoT cihazlara destek verilmesi amacıyla tasarlanmış. Uygulama sadece realme telefonlarda değil tüm telefonlara destek sağlıyor. Bununla birlikte kulaklık için güncel yazılımlar da realme Link uygulaması üzerinden gönderiliyor.
Sol taraftaki kulaklığa örnek olarak iki kere bastığınızda parçayı oynatma veya durdurma. Üç kere bastığınızda Asistan uygulamalarını çalıştırma ve 1 kere uzun bastığınızda sıradaki şarkıya geçme işlevlerini atabiliyorsunuz. Sağ tarafa da uzun basmada önceki şarkıya geçme gibi işlev belirleyerek kullanabilirsiniz.
Uygulama hakkında son olarak çok stabil olmadığını belirteyim. Çökme yapabiliyor. Umarım yakın zamanda firma tarafından bir güncelleme yayınlanır.
Realme Buds Air’ın hem kutusu hem de kendisi baya bir hafif. Kulağınızda kulaklığın olduğunu unutabiliyorsunuz. Kulaklıkların tek başına ağırlığı 4.2 gram. Kulaklığın şarj kutusunun ağırlığı da 42.3 gram olarak belirtiliyor.
Realme Buds Air teknik özellikleri neler?
Teknik özellik tarafında Realme Buds Air modeli, içerisinde özelleştirilmiş R1 çipi bulunuyor. R1 çipi ile birlikte Bluetooth 5.0 teknolojisi destekleniyor. Böylece kulaklığın telefonunuzla olan iletişimi hızlanmış oluyor.
Aynı zamanda bu çip, güç verimliliği sağlıyor. 12 nm yüksek bass veren sürücüler mevcut. 10 metre bluetooth bağlantı mesafemiz var. Google Fast Pair teknolojisi çalışıyor.
Ses performansı nasıl? Bass’ları nasıl veriyor?
Realme Buds Air’ın ses performansına geldiğimizde özellikle bu konuda şu aralar gündemde olan Jabra Elite 65T ile kıyaslamak lazım. Buds Air cihazımız sesi oldukça yüksek veriyor.
Bu ses dış ortamdan hiç duyulmuyor değil ama duyuluyor da değil. İkisinin arası diyebiliriz. Bass tarafında realme özel olarak çalışmış. Dinamik Bass Desteği sayesinde basslar çok daha diri gelebiliyor. Kulaklığın sesini sona getirdiğinizde sesi çok yüksek tonda verdiğini anlıyorsunuz.
Realme Buds Air, gecikme değerleri nasıl?
Gecikme kısmında bu konuyu iki maddede inceledim. İlki video tarafı. Çok çok düşük bir gecikmemimiz var. Hissedebiliyoruz bu gecikmeyi ama Xiaomi Airdots Pro 2’deki kadar yüksek bir gecikme değil. Sunucuyu dinliyorsanız o esnada ağzınının hareketlerini takip edebiliyorsunuz. Bu da seyir zevkinizi kesinlikle bozmuyor.
Oyun tarafında ise Super gecikme modumuz var. Bu moda geçmek için İki kulaklığa da aynı anda basılı tutmanız gerekiyor. Bir süre sonra kulaklık size tabiri caizse, marş motor sesi veriyor ve moda geçiş tamamlanıyor.
Oyun modunu kapatmak için ise işlemleri tekrarlamanız gerekiyor. Gecikme oranları mod dahilinde 120 ms’ye kadar düşüyor. Airpods’un ilk nesilinde bu gecikme 240 ms’ydi.
Realme Buds’ın bataryası kaç saat gidiyor?
Batarya tarafında kulaklıklarda tek başına 43 mAh kutuda ise 410 mAh’lik bır kapasiteleri var. Bununla birlikte 3 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı, şarj ünitesiyle de 17 saat kullanım imkanı sunabiliyor. Realme Buds Air’ı sınıfında diğer kulaklıklardan ayıran çok önemli bir özellik sunuyor. TWS cihazımız kablosuz şarj destekliyor. Hem telefonlardaki ters şarj özelliğiyle hem de Qi destekli padlerle kullanabiliyorsunuz.
Özetle uygun fiyatlı bir kulaklık istiyorsanız ve bass’ı da hissetmek istiyorsanız Realme Buds Air tam olarak sizin için biçilmiş kaftan. Hepsiburada gibi alışveriş platformlarında 13 Mayıs itibarıyla 500 TL’lik bir fiyatla satılıyor.
Pil Testi
Realme 6 Pro Pil Testi
Realme 6 Pro Pil Testi videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan realme 6 serisinin en güçlü versiyonuna ait pil tüketimi ve pil dolumu gibi durumlarını test ediyoruz.
Cihazda 4300 mAh pil kapasitesiyle birlikte 30W Vooc 4.0 hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Daha önce yaptığımız tüm pil testi içerikleri ve tablo: http://hwp.com.tr/piltesti
Kamera Kıyaslama
Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10, Huawei P40 ve Oppo Reno 3 Pro video kıyaslama
2020 yılının en dikkat çeken telefonlarından Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10 ve Huawei P40 ile Oppo’nun ülkemize yeni giriş yapan Reno 3 Pro modelini dörtlü kamera kıyaslaması ile karşılaştırıyoruz.
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Arkada 4K 30fps, önde ise 1080p 30 fps olarak kaydettiğimiz videolar konusundaki performans farklarını videomuzda görebilirsiniz.
**Hem Mi 10 hem de Find X2’nin Pro varyasyonları olduğu için P40 Pro yerine P40 karşılaştırmaya dahil edilmiştir.