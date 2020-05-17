Herkese merhaba, bugünkü videomuzun konuğu oyunculara yönelik HyperX Cloud Flight S modeli olacak. HyperX Cloud Flight S modeli piyasa üzerinde gördüğümüz oyunculara yönelik kulaklıklara göre oldukça farklı dizayn edilmiş.

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Kutudan neler çıkıyor?

Kulaklığımızın kutusundan bir adet mikro usb şarj kablomuz, bağlantı için alıcımız ve ayrılabilir mikrofonlarımız çıkıyor. HyperX Cloud Flight S tasarımı nasıl? Genel tasarım çizgisine bakıldığında kulaklığımızın tasarımı tamamen plastik malzemeden üretilmiş durumda.

Bu malzeme kesinlikle dandik durmuyor. Esnek bir yapıya sahip. İstediğiniz gibi eğip bükebiliyorsunuz. Kulaklığımızın kafa kısmına gelen üst tarafında ve kulaklık padlerde kullanılan malzemeye hafızalı köpük adı veriliyor. Yani zamanla şekil alan bir malzeme. Bu materyal oldukça rahat duruyor. 5-6 saat gibi uzun kullanımlarda bile bu beni rahatsız etti çıkarıyım dedirtmiyor dostlar.

Kulak padlerimiz suni deriden üretilmiş ve oldukça ele kalite hissiyatı veren bir yapıda. Kulaklığı takdığınızda tüm kulak çevremi kapladı. İzolasyon sağladı. Yumuşak yüzey kullanıldığı için padlerin olduğu kısım kulaklarınızı acıtmıyor. Bu kısım önemli. Normalde çok fazla kulak üstü kulaklık tercih eden biri değilim.

Daha çok kulak içi kulaklıklara yöneliyorum. Ama HyperX’in Cloud Flight S modelini kullanırken kafamı çok terletti veya işte çok sıkıldım kullanmaktan dediğim olmadı. Kulakların bağlantı noktaları ayrılabiliyor. Bu ayrılma noktalarında metal klipsler yer alıyor. Kulaklığımız böylece öne doğru 90 derece kıvrılabiliyor. Tasarım itibarıyla gerçekten hem kulaklığı seyahat esansında katlayıp çantanıza daha rahat yerleştirebiliyorsunuz hem de kullanmadığınız zamanlar boynunuza asabiliyorsunuz. Siz de eğer oyuncuyum ve kablosuz kulaklığım olsun ama oyunculara yönelik olsun diyorsanız bu kulaklık tam size göre.

HyperX Cloud Flight S teknik özellikleri nasıl?

Biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. Modelimizin içerisinde yer alan sürücüler 50 mm neodyum tipi sürücüler, 10 Hz ile 20 kHz arası frekans yanıtı verebiliyor. 32 ohm empedans değerleri sunabiliyorlar ve THD rakamlarımız ise belirtilene göre %1’den az. Yani kağıt üstündeki veriler göre oldukça donanımlı bir modelle karşı karşıyayız.

Batarya performansı nasıl?

Batarya kısmında kulaklığımız 30 saate kadar kullanım imkanı verebiliyor. 30 saat gerçekten böylesine hafif ve zarif bir kulaklığa göre çok başarlı bir rakam. Ben kullanırken şarjının bittiğini hiç hatırlamıyorum. Eğer ölüme oyun oynamıyorsanız şarjını bitirmenizin imkanı yok.

Aynı zamanda Cloud Flight S modeli dünyanın ilk Qi kablosuz şarj imkanına sahip kulaklığı olma ünvanına sahip. Bu özellik firmanın kendi satışa sunmuş olduğu kablosuz şarj standında kullanılabildiği gibi diğer tüm kablosuz şarj destekleyen şarj üniteleriyle de çalışabiliyorlar.

Ben evdeki spigen marka kablosuz şarj padiyle deneyim. Telefonlara yönelik ve oldukça küçük bir yapısı olmasına nazaran başarılı bir şekilde kulaklığım şarj oldu. Eğer sizin de kablosuz bir şarj üniteniz varsa Flight S modelinin sol tarafında bulunan ve tuşların konumlandırıldığı alandan şarj edebilirsiniz.

Halihazırda elimizde bir oyuncu kulaklığı var ve oyunculuk özelliklerinden bahsedemen olmaz Kulaklığın sol tarafında özelleştirilebilir dört adet tuş mevcut. Bu tuşları Windows üzerinde bulunan Ngunity adli programla istediğiniz şekilde atayabiliyorsunuz. Örnek olarak üst tarafı Play Pause işlemlerini koyabileceğiniz gibi alt tarafa mute işlevini sol ve sağ kısıma ise sohbet sesi ve oyun sesi dağılım ayarlarını atayabiliyorsunuz.Oyun ve Sohbet ses ayrımı ayarını Discord TeamSpeak gibi uygulamalarda kullanabilirsiniz. Kulaklığın bu özelliği dediğim iki uygulama tarafından tescilli ve ses ayrımı çok net şekilde gerçekleştiriyor. İstediğinze odaklanmanız kolaylaşıyor.

HyperX Cloud Flight S oyunlardaki performansı nasıl?

Cloud Flight S modeli ile Call of Duty Warzone, Shadow of War, Red Dead Redemption, Pubg, Fortnite v.b birçok oyunu deneyimleme şansım oldu. Bildiğiniz gibi Pubg ve Fortnite sesi iyi bir şekilde dinlemeniz gerektiren oyunlar ve bu oyunları oynarken oldukça dikkatli olmanız şart. Bende kulaklığın 7.1 modu açtığımda gerçekten fark yaratan bir özellik sunduğunu fark etmiş oldum. Sesleri olabildiğince keskinleştiriliyor ve oyuncuların adımlarını pür dikkat kesilebiliyorsunuz. Sadece oyun tarafına bağlı kalmayıp müzik de dinledim. Müzik tarafında da aşirı yüksek ses vermiyor fakat tizlerde güzel iş çıkartıyor diyelim.