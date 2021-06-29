e-Spor
HyperX, FaZe Clan’ın Resmi Oyun Mikrofonu Ortağı Oldu
Kısa bir süre önce HP Inc. tarafından satın alınarak HP bünyesine geçen HyperX, hızlı gidişatına devam ediyor. HyperX şimdi de, FaZe Clan’ın resmi oyun mikrofonu ortağı oldu.
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HyperX ve FaZe Clan’dan yeni iş birliği
HyperX, e-spor, oyun ve yaşam tarzı organizasyonu olan FaZe Clan’ın resmi oyun mikrofonu ortağı olduğunu duyurdu. Bu yeni iş birliği ile birlikte, FaZe Clan bünyesinde bulunan içerik üreticileri, HyperX’in mikrofonlarını kullanmaya başlayacak. Oyun sektöründe geliştirdikleri iş birliğiyle daha da öne çıkmayı hedefleyen FaZe Clan ve HyperX’in ortak bir amaç doğrultusunda birleşmesi, oyuncuları da ayrıca sevindirdi. HyperX ile yapılan bu iş birliği ile FaZe Clan’ın FaZe Apex, FaZe Sway, FaZe Pamaj gibi farklı kişiliklerini ve son #FAZE5 Challenge’ın galiplerini de destekleyecek. HyperX ve FaZe, müzisyenler, profesyonel sporcular veya moda ikonları ile yapılan işbirliklerine ve farklı deneyimlere uzun süreden beri alışkınlar.
HyperX Stratejik Pazarlama Müdürü Stephanie Winkler, “FaZe Clan ile birlikte çalışmak, HyperX’e dünyanın dört bir yanındaki oyun içeriği yaratıcılarını en yüksek kalitede mikrofonlarla donatma imkanını veriyor.” diyerek açıklamalarına şöyle devam etti; “Dünyanın en popüler e-spor ve eğlence organizasyonlarından biri olan FaZe Clan ve içerik yaratıcıları, ekipmanlarının yayın ve prodüksiyon süreçlerinin zorlu ihtiyaçlarını karşılamasını ve uzun ömürlü olmasını bekliyor. HyperX, FaZe ekibini üst seviyedeki içeriklerini üretmesi için, eşsiz tarzıyla üst seviye performans sağlayan şık, kondenser mikrofon serisi QuadCast ile donattığı için gurur duyuyor.”
FaZe Clan cephesinden gelen açıklamalarsa şu doğrultuda: “FaZe Clan’ın resmi oyun mikrofon ortağı olarak HyperX ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen FaZe Clan CRO ’su Jeff Pabst’ın açıklamalarının devamı, “Bu iş birliği ile birlikte hem FaZe Clan, hem de HyperX’in dünya çapındaki hayranları için sınıfının en iyisi içerikleriyle oyun kültürünü şekillendirme vizyonu, organik olarak bir araya geldi. Bu da, dijital kanallarımızdaki içerik oluşturucularımız ve podcast formatındaki arayışlarımız için büyük bir kazanç.” şeklinde oldu.
HyperX ve FaZe Clan iş birliği, oyunculara bundan çok daha fazlasını sunacak
Bütün bunlarla sınırlı kalmayacağını duyuran HyperX ve FaZe Clan, bunlara ek olarak; özel yayın etkinlikleri, özel video ve sosyal medya içeriğine erişim, FaZe Klanı’ndaki yetenekli bireylerle ve oyuncularla tanışma, hediye ürünler ve çok daha fazlasının önümüzdeki dönem organizasyonlarıyla bağlantılı olacağı da duyuruldu.
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e-Spor
HyperX’in yeni oyuncu ekipmanları CES 2021’de tanıtıldı
Oyuncu ekipmanları denince akla ilk gelen isimlerden HyperX, CES 2021 kapsamında yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı. HyperX Alloy Origins 60 mekanik oyuncu klavyesi ve ChargePlay Duo şarj istasyonu ilk kez görücüye çıktı. Ayrıca HyperX’in birçok ürünü dünya genelinde satışa çıkıyor.
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HyperX’in yeni oyuncu ekipmanları
Standart bir klavyedeki tuşların yüzde 60’ına sahip olan HyperX Alloy Origins 60 mekanik oyuncu klavyesi, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Taşınabilirliği ve masasındaki alanı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen oyuncuları hedefleyen mekanik klavye, alışıldığı üzere kişiselleştirilebilir LED aydınlatmaya sahip. HyperX Alloy Origins 60’ta HyperX’e ait kırmızı mekanik anahtarlar kullanılmış. Ayrıca, oyun modu bulunan klavyede makro tuşları atanabiliyor ve üç adete kadar profil doğrudan klavyeye kaydedilebiliyor. 22 Şubat’ta Amerika’da satışa sunulacak olan klavye, 100 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Yeni tanıtılan diğer HyperX ürünüyse ChargePlay Duo şarj istasyonu. Aynı anda iki adet Xbox One veya Xbox Series X|S kontrolcüsünü şarj edebilen istasyon, Şubat ayında satışa çıkacak ve 40 dolar fiyat etiketine sahip.
Ayrıca, HyperX Cloud II kablosuz oyuncu kulaklığı, hafifliğiyle dikkat çeken Pulsefire Haste oyuncu faresi ve HyperX Cloud Revolver + 7.1 oyuncu kulaklığı olmak üzere daha önce tanıtılan üç HyperX oyuncu ekipmanı dünya genelinde satışa çıkıyor.
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e-Spor
League of Legends 2021 sezonu başlıyor
League of Legends 2021 sezonu nihayet başlıyor. Oyun severlerin merakla başlamasını beklediği sezon 1 gün 20 saat sonra başlayacak. Oyuncular tekrar dereceli sisteminde yükselmek için maç yapacaklar ve bu sonuçlara göre bir lige yerleşebilecekler.
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League of Legends 2021 sezonu için son 1 gün 20 saat
Oyuncular tarafından LoL olarak da bilinen oyunun tüm dünyada 100 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunmakta. Özellikle yapılan dünya çapında etkinliklerle LoL hem seyir tarafıyla hem de etkinlik tarafıyla oyuncuların gözünde yer edinmeyi başarıyor. Türkiye istatistiklerine baktığımızda 15 milyon hesap bulunmakta. En çok oynanan oyunların başında geliyor ve son bir yılda 2 milyondan fazla yeni kayıt yapılmış durumda.
Riot Games yapımcılığındaki oyunun mobil versiyonu da yakın zamanda tanıtıldı. Haberlerimizde sizlere aktardığımız mobil LoL, League of Legends: Wild Rift oldukça beğeni topladı. Özellikle masaüstü tarafındaki oynanışa çok yakın oynanış sunması ve değişen eşya sistemine rağmen eski eşya sistemiyle gelmesi kullanıcıların oyunu sevmesi için yeterli oldu.
Şirket tarafından en son güncelleme öncesi gelen açıklama şu şekildeydi : “Mevcut sistemde pek çok tatmin edici ve iyi tasarlanmış eşya bulunduğunu ve çoğu eşya sistemi temelinin sağlam olduğunu söylememiz gerek. Sistemin en iyi bölümlerini korumayı düşünüyoruz. Yalnızca tam potansiyeline ulaşamayan alanları iyileştirmek veya değiştirmek istiyoruz. Değişiklik açısından, sistemin aşağı yukarı %34’ünü korumayı, %33’ünü iyileştirmeyi ve %33’ünü yenilemeyi planlıyoruz.”
Bu açıklamanın ardından aslında köklü bir değişikliğe gidilmişti. Çoğu eşya değişti, bazıları kaldırıldı. Oyuncular alışmakta zorluk çekseler de bu değişiklikler oynanışı daha keyifli bir hale getirmek amacıyla yapılmıştı.
Özellikle 15-25 yaş arasındaki kitle tarafından dikkat çeken oyun 2019 yılında 400 milyon saat kadar oynanışa ev sahipliği yaptı. Pandemi dönemini oyuncuların evlerinden bağlanması şeklinde etkinliklere dönüştürmeyi başardı. Ülkemizden de takımlar yurt dışında oynamaya hak kazandılar ve başarı gösterdiler.
Dileriz “E-spor spor mu?” şeklinde tartışmalar son bulur ve daha fazla destek ve çalışmayla birlikte takımlarımız tüm dünyada adlarını duyurmayı başarırlar ve bize galibiyet getirirler.
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e-Spor
FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı!
E-spor’ların normalden daha fazla önem kazandığı pandemi döneminde bu alandaki bir başka haber ise eMilli Takım’dan geliyor. Ülkemizi FIFA ve Pro Evolution Soccer (PES) oyunlarında temsil edecek ve Milli formayı e-futbol alanında giyecek oyuncuların seçileceği eMilli Takım seçmeleri başladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen bu seçmelerde, seçilen oyuncular FIFA’nın düzenleyeceği eNations Cup ile UEFA’nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarına katılmaya hak kazanacaklar. Seçmelerin kayıtları ise bu linkten yapılıyor. eMilli Takım seçmelerinde PES için belirlenen son başvuru tarihi 3 Ocak 2021 iken, FIFA için belirlenen başvuru tarihi 16-28 Ocak olmuş.
Seçmelerin nasıl yapılacağını merak ettiyseniz de açıklamalarda, çeyrek final seviyesine kadar tek maç usulü elemelerle gidileceğinin belirtildiğini söyleyebiliriz. Çeyrek final, yarı final ve final turlarının ise çoklu maçlar üzerinden organize edileceği belirtiliyor. Seçmeler sonucunda her iki oyun için de 4’er adet e-futbolcunun seçileceğini de öğreniyoruz.
eMilli Takım seçmelerinin takvimi nasıl?
eMilli Takım’ın seçmeleri için hazırlanan takvime baktığımızda; PES’in 1.turunun 25 Aralık – 7 Ocak, 2.turunun 11-21 Ocak, finalinin 26-27 Ocak tarihlerinde olacağını görüyoruz. Bu takvimin sonunda yani 27 Ocak tarihinde ise PES seçmelerinin sonuçlarının açıklanacağı belirtilmiş. FIFA seçmelerinin takviminde ise 16 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde 1.turun, 2-15 Şubat tarihlerinde 2.turun, 18-19 Şubat tarihlerinde ise büyük finalin gerçekleşeceği görülüyor. FIFA seçmelerinin sonuçlarının ise 22 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtilmiş.
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