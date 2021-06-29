HyperX, FaZe Clan’ın Resmi Oyun Mikrofonu Ortağı Oldu

Kısa bir süre önce HP Inc. tarafından satın alınarak HP bünyesine geçen HyperX, hızlı gidişatına devam ediyor. HyperX şimdi de, FaZe Clan’ın resmi oyun mikrofonu ortağı oldu.

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HyperX ve FaZe Clan’dan yeni iş birliği

HyperX, e-spor, oyun ve yaşam tarzı organizasyonu olan FaZe Clan’ın resmi oyun mikrofonu ortağı olduğunu duyurdu. Bu yeni iş birliği ile birlikte, FaZe Clan bünyesinde bulunan içerik üreticileri, HyperX’in mikrofonlarını kullanmaya başlayacak. Oyun sektöründe geliştirdikleri iş birliğiyle daha da öne çıkmayı hedefleyen FaZe Clan ve HyperX’in ortak bir amaç doğrultusunda birleşmesi, oyuncuları da ayrıca sevindirdi. HyperX ile yapılan bu iş birliği ile FaZe Clan’ın FaZe Apex, FaZe Sway, FaZe Pamaj gibi farklı kişiliklerini ve son #FAZE5 Challenge’ın galiplerini de destekleyecek. HyperX ve FaZe, müzisyenler, profesyonel sporcular veya moda ikonları ile yapılan işbirliklerine ve farklı deneyimlere uzun süreden beri alışkınlar.

HyperX Stratejik Pazarlama Müdürü Stephanie Winkler, “FaZe Clan ile birlikte çalışmak, HyperX’e dünyanın dört bir yanındaki oyun içeriği yaratıcılarını en yüksek kalitede mikrofonlarla donatma imkanını veriyor.” diyerek açıklamalarına şöyle devam etti; “Dünyanın en popüler e-spor ve eğlence organizasyonlarından biri olan FaZe Clan ve içerik yaratıcıları, ekipmanlarının yayın ve prodüksiyon süreçlerinin zorlu ihtiyaçlarını karşılamasını ve uzun ömürlü olmasını bekliyor. HyperX, FaZe ekibini üst seviyedeki içeriklerini üretmesi için, eşsiz tarzıyla üst seviye performans sağlayan şık, kondenser mikrofon serisi QuadCast ile donattığı için gurur duyuyor.”

FaZe Clan cephesinden gelen açıklamalarsa şu doğrultuda: “FaZe Clan’ın resmi oyun mikrofon ortağı olarak HyperX ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen FaZe Clan CRO ’su Jeff Pabst’ın açıklamalarının devamı, “Bu iş birliği ile birlikte hem FaZe Clan, hem de HyperX’in dünya çapındaki hayranları için sınıfının en iyisi içerikleriyle oyun kültürünü şekillendirme vizyonu, organik olarak bir araya geldi. Bu da, dijital kanallarımızdaki içerik oluşturucularımız ve podcast formatındaki arayışlarımız için büyük bir kazanç.” şeklinde oldu.

HyperX ve FaZe Clan iş birliği, oyunculara bundan çok daha fazlasını sunacak

Bütün bunlarla sınırlı kalmayacağını duyuran HyperX ve FaZe Clan, bunlara ek olarak; özel yayın etkinlikleri, özel video ve sosyal medya içeriğine erişim, FaZe Klanı’ndaki yetenekli bireylerle ve oyuncularla tanışma, hediye ürünler ve çok daha fazlasının önümüzdeki dönem organizasyonlarıyla bağlantılı olacağı da duyuruldu.