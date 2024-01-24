Xiaomi, son birkaç aydır HyperOS güncellemesini uygun cihazlara sunarak yazılım portföyünü genişletmeye devam ediyor. Bu güncelleme, dünya çapındaki uygun fiyatlı ürünler için kullanıcılara ulaştırılmak üzere dağıtılıyor. Şirket, HyperOS’un ilk çıkışıyla birlikte yeni modeller için güncellemeler sunuyordu. Ancak Xiaomi, şimdi yazılımın eski ürünleri için beta testlerine başladığını duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

HyperOS’un tanıtılması, Xiaomi’nin yazılım stratejisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak algılanmıştı. Ancak, yazılımın temelini oluşturan unsurlar ara bağlantı ve optimizasyonlar olsa da, genelde MIUI altyapısı üzerine inşa edildi. Bu durum, MIUI’nin kalitesinden ödün verilmediği anlamına gelse de, bazı kullanıcılar için beklenen radikal değişikliklerin olmaması bir hayal kırıklığı yaratabilir.

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İlginç bir detay ise, Xiaomi’nin HyperOS’u piyasaya sürmesine rağmen, MIUI’nin çekirdek özelliklerini korumasıdır. MIUI, başlangıçta birkaç Android sürümüne dayanıyordu ve HyperOS’un piyasaya sürülmesi, bu trendin sona ermesini bekleyenleri şaşırttı. Ancak Xiaomi, eski model cihazlar için HyperOS sürümlerini sunmaya devam ediyor.

Son gelişmelerle birlikte, şirketin sunucularında üç eski Xiaomi cihazı için HyperOS sürümlerinin görüldüğü belirtiliyor. Bu cihazlar Redmi K40, Xiaomi 12X ve Redmi Note 12 Pro 4G’dir. Bu eski modeller için güncelleme, Android 13 sürümüne dayanıyor, bu da bu cihazların üçüncü Android güncellemesini alamayacakları anlamına geliyor, ancak en son arayüz güncellemesini almış oluyorlar.

Xiaomi, bu cihazlar için üç Android güncellemesi sözü vermemiş olsa da, rakip firmaların yazılım stratejilerine kıyasla eleştiri almaktan kaçınamaz. Ancak, eski akıllı telefon kullanıcılarının yeni deneyime sahip olmaları, bu güncelleme ile ilgili pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Redmi K40’ın Poco F3 ve Mi 11X ile uyumlu olduğu ve Redmi Note 12 Pro 4G’nin, yeniden yapılandırılmış bir Redmi Note 10 Pro olduğu düşünüldüğünde, bu üç telefonun da yeni güncellemeyi alması bekleniyor. Bu, kullanıcıların eski cihazlarını modern yazılım deneyimiyle güncelleyebilecekleri anlamına geliyor.