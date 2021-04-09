Akıllı Telefonlar
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu General Mobile oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5
General Mobile bildiğiniz gibi yerli bir markamız. Bu marka aslında orta seviyede telefonlar üretip, Türk halkının uygun fiyatlı telefon isteğine cevap vermek istedi. Nitekim öyle de oldu diyebiliriz. Çünkü bir zamanlar şuanda bilinen büyük markalar (samsung, xiaomi, oppo, sony, htc lg vb.) ile orta seviyede yarışacak cihazlar çıkartıyorlardı. Ancak orta seviyede çıkarttıkları bu cihazlarda üretim kalitesi olarak da orta seviyede kaldı. Kullanıcılar genellikle General Mobile’ın üretim kalitesindeki düşüklüğü, teknik servislerinin ilgisizliği, ve Google Andorid One projesi kapsamında olduğu halde en yeni Google güncellemelerini alamamaktan şikayetçiler. General Mobile yöneticileri de yaptıkları lansmanlarda satış grafiklerinin kendilerini memnun ettiklerini söylese de kullanıcı tarafında işler tam tersi olarak gözüküyor.
Peki General Mobile kimdir?
General Mobile, İstanbul merkezli bir cep telefonu ve tablet üreten bir şirket. 2005 yılına kadar; mobil cihazlar için yazılım geliştiren marka, 2005 yılının son çeyreğinden itibaren cep telefonu üretimine, 2006 yılının son çeyreğinde distribütörlükler vermeye başlamıştı. Dünyanın ilk 3G teknolojisine sahip çift hatlı telefonu olan DST3GCOOL ile Plus X 2008 Teknoloji Ödülleri‘nden ‘Yenilikçi Ödülü’nü almıştı. Aynı zamanda Fatih Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyorlar. 12 Mayıs 2015 tarihinde Google tarafından yapılan açıklamada şirketin Google ile ortak geliştirdiği, Android One programına dahil olan LTE destekli General Mobile 4G Android One telefonu tanıtılmıştı. General Mobile, Android One programının diğer üyesi General Mobile GM 5 ve General Mobile GM 5Plus’ı İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress 2016) düzenlediği bir etkinlik ile tanıtmıştı. Sonrasında ise Android One programındaki General Mobile GM 6 ürünü de Mobile World Congress 2017’de tanıttı. Android One programının 2018’deki üyesi de General Mobile GM 8 olmuştu. Bu model çok beğeni almasa da yine aynı yıl çıkardıkları General Mobile GM 9 Pro çok konuşuldu. 6 inç boyutunda Amoled ekranlı dolby studio destekli stereo hoparlöre sahip Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisine sahipti. Model çok başarılı olsa da çıkış fiyatı oldukça fazlaydı. Android One desteğini de tam anlamıyla alamayan model zamanla eskidi ve güncelliğini yitirdi. Şimdilerde ise General Mobile, GM 20 , GM 20 Pro, GM 10, tam kablosuz kulaklığı olan GMPods ve e-Tab 20 ile tüketicilere hitap ediyor. Son olarak General Mobile’ın çıkarttığı telefon modellerine de sırasıyla bakacak olursak:
General Mobile Android One Serisi
- General Mobile GM 20 Pro
- General Mobile GM 20
- General Mobile GM 10
- General Mobile GM 9 PRO
- General Mobile GM 9 PLUS
- General Mobile GM 8 GO
- General Mobile GM 8
- General Mobile GM 6
- General Mobile GM 5 D. (Çift simli model)
- General Mobile GM 5
- General Mobile GM 5 Plus
- General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı Versiyonu)
- General Mobile 4G Android One
Sizden gelen yorumlar:
Genel Yorumlar
Android One olup güncelleme sözlerini tutmamaları.
Şarj soketi sorunları.
Teknik servis kalitesizliği.
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kutaycetinkurt: Amiral gemisi veya amiral gemisi katili olarak adlandırabileceğimiz bir modeli olmaması.
oulbulentcan: General Mobile Türkiye’nin olmasına rağmen yurtdışından vergiyle gelen telefonlarla aynı fiyatlarda olması kötü bir durum.
mertyk__61: Telefon modellerinde sürekli bir eksik ya da kötü bir şey olması. Öreğinn; İşlemci, kamera, kamera tasarımı vb.
faruk.akdmr: Servise sağlam giden cihazın bozularak gelmesi.
halilkse16: Böyle bir marka olması, milletimiz adına utanç verici. Hatta Vestel, Casper ve Reeder gibi markalarda dahil hepsi çok kötüler.
teotem: GM’nin Android One üyesi olduğunun farkında olmaması.
kizilkayaemre: Bir şekilde bozulacakmış gibi geliyor.
ahmet.kuyrukcu: Bence sık eleştirilmesinin nedeni Türk firma olması.
Muzir Neşriyat: Adını duyduğumda aklıma şöyle bir şey geliyor: General Mobile = Yerli Ürün… Tutarsız, kalitesiz, ilerleyen, gelişemeyen, hayal kırıklığı, güven kırıcı ve vs…
Fevri Vatandaş: Adını sevmiyorum. General Motors’un telefonuymuş gibi etki uyandırmaya çalışıyorlar. İkisi de GM sonuçta.
Özgür Kıran: Yerli bir marka olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti halkına bu kadar kötü kalite de telefonları layık görmesi. Yerli markamız bile bize 3.sınıf ülkesi gibi davranıyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 6 serisi, 3C sertifikası aldı!
Oppo Reno 6 serisi, geçtiğimiz günlerde yeni sızıntılar ile ortaya çıkmıştı. Serinin yonga setleri ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmiştik. Bu sızıntılara göre serinin üç farklı modeli mevcut. Bu modeller, MediaTek Dimensity 1200, Qualcomm Snapdragon 870 ve Snapdragon 888 yonga setleriyle gelecek. Dün ise sekiz adet Oppo akıllı telefon, 3C sertifikası aldı. Digital Chat Station’a göre bu cihazlar Oppo’nun gelecek cihazları olacak.
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Oppo Reno 6 serisi, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
3C sertifikası alan cihazlar, MediaTek Dimensity 1200 ve Snapdragon 870 yonga setlerinden gücünü alıyor. Ayrıca tüm cihazlar, sol üst köşede bir adet nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Bununla birlikte bu ekranların tümü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ortaya çıkan bir diğer önemli bilgi ise telefonların 65W hızlı şarjı destekleyecek olması. Rapora göre bu cihazlar büyük ihtimalle Oppo Reno 6 serisine ait.
Yeni telefonların model numaralarının, PENM00, PDHM00, PDCM00, PDCT00, PCLM50, PDSM00, PDST00 ve PEPM00 olduğu sertifika bilgilerinde görülebiliyor. Önümüzdeki aylarda bu seri hakkında Oppo’dan daha fazla resmi açıklama duyacağımızı tahmin ediyoruz. Oppo Reno 4 serisi, resmi olarak Haziran 2020’de, Oppo Reno 5 serisi ise Aralık 2020’de piyasaya çıktı. Eğer firma cihazları düzenli bir şekilde piyasaya sürecekse bu yıl haziran ayında Reno 6 serisini görebiliriz.
Oppo’nun yeni serisinin taban modeli hakkında neler biliyoruz?
Oppo Reno 6, MediaTek’in MT6893 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 1200 olarak adlandırılmakta. Yonga seti, bir adet 3 GHz saat hızına sahip Cortex-A78 çekirdeği, üç adet 2.6 GHz ile çalışan Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2 GHz saat hızına sahip Cortex-A55 çekirdeği ile geliyor. MediaTek Dimensity 1200 ayrıca, HyperThread 3.0 motoru tarafından optimize edilen Mali-G77 MC9 GPU’ya sahiptir. Oppo Reno 6’nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan bir versiyonu bulunacak. Ancak bu temel modelin daha farklı RAM ve depolama alanına sahip varyantlarının bulunmasını da bekliyoruz. Diğer özelliklere baktığımızda ise cihazın Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile geldiğini görüyoruz. Ancak çıktığı dönemde yeni bir ColorOS versiyonu yayınlanırsa cihaz da o versiyon ile piyasaya çıkacaktır.
Yeni seride 4G’li model bulunacak mı?
Oppo Reno 4 serisi, ilk olarak Çin’de piyasaya çıktı ve uzun süre Çin’e özel olarak kaldı. Bir ay kadar sonra şirket, Oppo Reno 4 serisinin 4G’li modellerini tanıttı. Bu yüzden, Reno 6 serisinde de aynısının olmasını bekliyoruz. Bu sefer, 4G’ye özel bir varyant bulunup bulunmayacağı kesin olmasa da ilk önce Çin pazarında bu cihazların satılacağından eminiz. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Oppo Find X3 serisi, Reno 5 serisinin yeniden markalanması ile ortaya çıktı. Bu nedenle, Reno 6 serisinde de bu yolun izlenmesi muhtemel gözüküyor.
Reno 5 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz OLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- RAM: 8 GB/12 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh
- Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE
- İşletim Sistemi: Android 11
Reno 5 Pro Plus 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6,55 inç 90 Hz Full HD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB ve 12 GB
- Depolama: 128 GB ve 256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 13 MP+ 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A82 modelinden yeni görüntüler ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A82 modeli için artık geri sayıma geçtik. Firmanın Galaxy A80‘den sonraki ilk cihazı olması beklenen akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kuvvetli performans vadetmesi beklenen akıllı telefonun yeni görüntüleri sızdırıldı. Kutu içerisinde gözüken akıllı telefon genel yapı itibariyle Galaxy S21 modeline oldukça benzemekte. Ayrıca akıllı telefon ile alakalı Güney Kore’de geçerli birkaç poster de ortaya çıktı.
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Samsung Galay A82 ilk görüntüleriyle ortaya çıktı!
Akıllı telefon dünyasında her geçen gün yeni modeller piyasaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle amiral gemisi cihazlar arasındaki rekabet ön planda olsa da daha alt seviyelerde de ciddi bir yarış söz konusu. Orta üst seviye modellerin önemli bir yere sahip olduğu şu günlerde bu kategoriye yeni bir model daha ekleniyor. Samsung, Galaxy A80‘den sonra serinin devamını getirme kararı aldı. A81 adında bir telefon çıkarmayan Güney Kore devi, Galaxy A82 ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Yeni yeni detayların ortaya çıktığı akıllı telefon, bu kez canlı görüntüleri ile gündeme geldi. Güney Kore sınırları içerisinde Galaxy Quantum olarak adlandırılan model aslında Galaxy A72 5G‘nin bir nevi yeniden düzenlenmiş hali olacak. Kutu içerisinde görseli ile dikkat çeken akıllı telefon ile alakalı tasarım detayları da kesinleşti.
Güney Kore‘de Galaxy Quantum 2 adıyla piyasaya çıkacak akıllı telefon, tasarım hatlarıyla sade bir görünüme sahip. Arka taraftan bakılınca cihazın Galaxy S21 modeline oldukça benzediği ortaya çıktı. Beyaz renk seçeneği ile görüntülenen akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde Google Play Console platformuna da uğramıştı. Üçlü arka kamera sistemine sahip olacak akıllı telefonun tanıtım posteri de ortaya çıktı. Posterde siyah rengi ile ortaya çıkan akıllı telefon, ince çerçeveli yapısı ile dikkat çekiyor. Çalışırken de görüntülenen akıllı telefon, delikli ve kavisli bir ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefona ait bazı teknik özelliklerinde kesinleştiğini söylemek gerek. Güçlü bir performans vadetmesi beklenen cihaz, eski nesil amiral gemisi işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon Galaxy A80 modelinde olduğu gibi yenilikçi bir anlayıştan ziyade daha alışılagelmiş bir tasarım ile piyasaya çıkacak.
Samsung Galaxy A82 Snapdragon 855+ işlemci ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefonun teknik özellikleri tanıtımdan önce bir nevi belli oldu. Cihaz piyasada “amiral gemisi katili” olarak adlandırılan sınıfa girecek gibi gözüküyor. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 855+ işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı iddia ediliyor. Depolama kısmında ilave olarak microSD kart desteği de bulunmakta. Galaxy A72 5G modelinin küresel pazarda yeniden düzenlenmiş hali olması beklenen akıllı telefon, daha kuvvetli bir performansa sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon iddialara göre, ilave anten desteği sayesinde 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Firmanın 5G‘nin yaygınlaşması ile beraber akıllı telefonu sadece 4G özellikli olarak çıkarmak istemeyeceği iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun hem 5G hem de 4G özellikli iki versiyon ile piyasaya çıkması da kuvvetle muhtemel. Akıllı telefonun yeni görüntüleri sayesinde birçok tasarım detayı da kesinleşti.
Samsung Galaxy A82 6.7 inçlik Super AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Delikli ekran teknolojisinin yer aldığı cihazda, ekranın orta üst bölgesinde bir adet kamera yer alıyor. Bu kameranın özelliği ile alakalı ne yazık ki kesin bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. Arka tarafta da üçlü kamera kurulumuna sahip olacak akıllı telefon, 64 MP Sony IMX686 sensör ile piyasaya çıkacak. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihaz, 25 W‘lık hızlı şarj desteğiyle piyasaya çıkacak. Bununla birlikte kutu içeriği de ortaya çıkan akıllı telefon, 15 W‘lık adaptör ile geliyor. Hızlı şarjı tam anlamıyla deneyimlemek isteyen kullanıcıların ilave adaptör almaları gerekecek. Ayrıca akıllı telefon son dönemlerde görmeye alıştığımız kutu içerisinden çıkan şeffaf kılıf ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. 23 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi bu yıl 3 adet daha Snapdragon 870’li cihaz çıkaracak!
Xiaomi akıllı telefon piyasasında yerini sağlama almak istiyor. Her alanda rekabetçi olmak isteyen Çinli teknoloji devi, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Firma bu yıl üç adet daha amiral gemisi katili olarak adlandırılan akıllı telefon çıkaracak. Ortaya atılan iddialara göre firma Snapdragon 870 işlemcisi kullanan üç yeni model ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonların hangi seriye ait olacakları ve isimleri henüz belli olmadı.
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Xiaomi marka üç yeni amiral gemisi katili bu yıl piyasada olacak!
Akıllı telefon dünyasında rekabet durmak bilmeden devam ediyor. Şu günlerde, birçok firmanın pazarda büyük pay sahibi olmak istiyor. Bu nedenle kullanıcılar da yeni modeller ile karşılaşmaya devam ediyor. Öyle ki son zamanlarda akıllı telefon dünyasında bu hareketlilik yeni segmentler ortaya çıkardı. Hali hazırda amiral gemisi, orta seviye ve giriş seviyesi olmak üzere üç ana koldan ilerleyen rekabette yeni sınıflar ortaya çıktı. Bu yeni sınıflardan en önemlisi kuşkusuz, orta üst seviye olarak adlandırılan ancak amiral gemisi katili olarak da bilinen akıllı telefonların oluşturduğu segment. Teknik özellik bakımından amiral gemisi cihazlar kadar performanslı olmayabilen bu modeller, fiyat performans konusunda adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Keza bu akıllı telefonlar sayesinde işlemci üreticileri de chipset çeşitliliğini arttırıyor. Qualcomm tarafından piyasaya sürülen Snapdragon 870 işlemcileri de tam olarak bu işi görmekte. Her geçen gün yeni telefonların kullandığı bu işlemci ile Xiaomi‘nin de planları var belli ki.
Ortaya çıkan iddialara göre Xiaomi bu yıl içerisinde üç adet amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefon çıkaracak. Hali hazırda Mi 10S ve Redmi K40 modelleri ile bu piyasada yer edinen akıllı telefon üreticisi, fiyat performans konusunda en iyi olmak istiyor. Bununla birlikte akıllı telefonların isimleri veya hangi seriye ait olacakları henüz belli değil. İlk ortaya çıkan söylentilere göre bu akıllı telefonlardan biri, Redmi markası altında çıkacak oyuncu odaklı telefon olacak. Ancak bazı kaynaklara göre firma, bu üç akıllı telefonu tamamen kendi markası altında piyasaya sürecek. Henüz detaylı özellikleri belli olmayan akıllı telefonların yaratacağı etki merak konusu. Zira bu yıl Oppo, Motorola ve iQOO gibi birçok firma Snapdragon 870 ile piyasada alternatif oluşturmak istiyor. Yeni nesil üç akıllı telefon ile alakalı en net bilgiler, firmanın isteğinin olması ve bu yıl çıkacak olmaları. Ancak kesin olarak ne zaman çıkacakları da henüz belli değil. Xiaomi‘nin ilerleyen dönemlerde yeni detaylarla bizleri karşılaması bekleniyor.
Snapdragon 870 SoC neler vadediyor?
Akıllı telefon dünyasında belli başlı bir popülariteye sahip olan işlemci, tam anlamıyla bir amiral gemisi yonga seti değil. Qualcomm tarafından piyasaya sürülen ve fiyat performans odaklı çalışan işlemci, eski nesil amiral gemisi işlemcilerden daha performanslı. Snapdragon 865 Plus işlemcisinin hız aşırtma edilmiş (overclocked) hali olarak bizleri karşılayan işlemci güçlü bir deneyim vadediyor. Bununla birlikte yonga seti Snapdragon 888 SoC kadar kuvvetli değil. 7 nm‘lik mimariye sahip işlemci, akıllı telefon üreticilerinin isteği doğrultusunda piyasada bulunabiliyor. Yani yonga seti Qualcomm‘un birinci öncelikleri arasında yer almamakta. Ancak firmaların kullanma isteği ve artan talep nedeniyle bir müddet daha bu işlemciyi piyasada görmeye devam edeceğiz. Fiyat performans açısından önemli özelliklere sahip yonga seti, 3.2 GHz çekirdek hızına sahip. Ayrıca işlemcinin ana çekirdeğinde Snpadragon 865 Plus’tan da görmeye alıştığımız Kyro 585’in güçlendirilmiş hali bulunmakta. Bu da işlemciyi Snapdragon 865 Plus işlemcisinden daha performanslı bir hale getiriyor.
Amiral gemisi katili işlemci grafik kısmında Adreno 650 birimiyer alıyor. Bununla birlikte işlemci üzerinde Snapdragon X55 5G modem yer almakta. Yonga seti 6 GHz‘e kadar bağlantı desteğini kullanıcılarına sunmakta. Diğer bağlantı özelliklerine göre işlemci, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğine sahip. Quick Charge 4+ özelliği ile hızlı şarj konusunda da iddialı olan yonga seti, kullanıcılarına önemli bir performans deneyimi vadediyor. Akıllı telefon dünyasında önemli bir yeri olan işlemciyi görünüşe göre birçok firma kullanmaya devam edecek. Bakalım amiral gemisi katili olarak adlandırılan bu akıllı telefonlar, pastadan aldıkları payı büyütebilecekler mi bekleyip göreceğiz.
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