Twitter’ın son dönemdeki hamlelerinden sonra insanlar farklı sosyal medya platformlarına yönelmeye başladı. Bu süreçte BlueSky büyük sükse yarattı. Ancak bu sistem hala davetiye yöntemi ile çalışıyor. Üyeliğimizi onaylayan BlueSky platformuna bugün itibariyle biz de giriş yapmış bulunmaktayız.

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BlueSky, Twitter CEO’su Jack Dorsey tarafından Aralık 2019’da duyurulan ve genellikle bir “desantralize sosyal medya standardı” olarak tanımlanan bir proje. Projenin hedefi, sosyal medya platformlarının içerik ve algoritmalarının nasıl kontrol edileceği konusunda daha fazla şeffaflık ve kullanıcı özgürlüğü sağlıyor.

BlueSky projesi, sosyal medyanın nasıl çalıştığına dair yeni bir yaklaşım olmayı hedefliyor. Desantralizasyon kavramı, internetin ilk günlerindeki gibi, verilerin ve içeriğin tek bir kuruluş tarafından değil, dağıtık bir ağ üzerinde kontrol edilmesini sağlamayı hedefliyor.

Bunun bir sonucu olarak, kullanıcılar daha fazla özelleştirme ve kontrol özgürlüğüne sahip olabilir ve ayrıca platformların nasıl moderasyon yapıldığı ve içerik algoritmalarının nasıl çalıştığı konusunda daha fazla şeffaflık sağlanabilir. BlueSky’nin tam olarak nasıl çalışacağı hakkında henüz çok az ayrıntı mevcut ve proje halen geliştirme aşamasında.