Hunt: Showdown için ilk performans yaması yayımlandı

Crytek’in merakla beklenen yeni oyunu Hunt: Showdown, kapalı alfasının ardından Steam üzerinden erken erişime açılarak oyuncularla buluşmuştu. Henüz ilk aşamalarında olan oyun, nitelikli geri bildirimler alarak, performansını arttırmaya yönelik ilk yamasını yayınladığını duyurdu.

Yama ilk olarak Hunt: Showdown test sunucularında yayınlandı ve topluluk tarafından test edilme şansı buldu. Ardından yapılan geri bildirimler sonucunda yamanın yayınlanmasına karar verildi. CPU optimizasyonlarına odaklanan yama, oyunun tüm bellek ayak izlerini de azaltarak oyun içerisindeki ani takılma, kare oranındaki düşüşler gibi sorunları ortadan kaldırıp; oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi yaşatmaya yardımcı olacak. Yama sayesinde daha düşük konfigürasyona sahip sistemler, oyundan daha iyi performans alabilecek. Ayrıca bu yama sayesinde oyun başlangıcındaki eksik bitki örtüsü ve çevre elementleri sorunu da giderilmiş olacak.

Performans Yaması ile ilgili tüm detaylar(topluluğun en sık sorulan sorularına verilen yanıtlar dahil), Hunt ekibinden Chris Auty ve Sébastien Laurent ile CRYENGINE ekibinden Theodor Mader’in yer aldığı bir yapımcı günlüğü videosunda da ele alınmış durumda.