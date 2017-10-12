Hunt: Showdown Erken Erişim ile Steam’e Geliyor!

Crytek yapımı, PvP – PvE avcı ve hayatta kalma oyunu olan Hunt:Showdown Steam üzerinden erken erişim ile yayımlanacak.

Crytek’in çok güvendiği ve eşsiz konusu ile gündeme bir çok kere gelen Hunt, canavarların olduğu bir hayatta kalma oyunu.

Erken erişime yayımladıktan sonra kullanıcıların geri dönüşlerine (feedbacks) çok dikkat edileceğine ve erken erişim sayesinde oyunun daha çok geliştirileceğine dikkat çeken bölüm tasarımcısı direktör Chris Auty, çok açık fikirli olacaklarına ve yapılan her bir geri dönüşün olumlu ya da olumsuz değerlendirileceğine de değindi.

Erken erişim sırasında oyuna bir çok teçhizatların,canavarların, avcıların ve oyun modlarının geleceğini de söyleyen Chris Auty, oyunun mükemmel olabilmesi için ellerindeki zamanı olabildiğince kullanacaklarını söyledi. Şu anda tam tarihi belli olmayan Hunt:Showdown hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz, Steam adresine buradan göz atabilirsiniz.