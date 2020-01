Hugo Weaving, Matrix 4’te yer almayacak

Hugo Weaving, 2021 yılında gösterime girecek olan Matrix 4’de rol almayacağını açıkladı. Ünlü aktör, başka bir yapımla olan kontratı nedeniyle devam filminde yer alamayacak.

Matrix serisinde Ajan Smith’e hayat veren aktör Hugo Weaving, Time Out’a verdiği röportajda heyecanla beklenen yeni Matrix filmi hakkında konuştu. Avustralyalı aktör, “Biraz şanssızlık tabi. The Visit’ten gelen teklifin hemen ardından aslında Matrix 4’ten de bir teklif aldım. Yani yeni filmin çekileceğini biliyordum ancak ben kendi programımda henüz tarihleri ayarlayamamıştım. Bunun ardından yaklaşık sekiz hafta, programımı her iki film için de uyacak şekilde düzenlemeye çalıştım. Ancak sonrasında Lana Wachowski tarihlerin uyuşmadığına karar verdi. Yani programı ayarlamıştık ancak Wachowski fikrini değiştirdi. Matrix 4 çalışmalarına bensiz devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Yeni Matrix filminin konusu sır gibi saklanıyor olsa da, hikâye hakkında ortaya atılan bazı iddialar pek çok kaynak tarafından destekleniyor. Bu iddialara göre filmde genç bir Morpheus da karşımıza çıkacak ve karakterin bu genç hâline Yahya Abdul-Mateen II hayat verecek. Hugo Weaving takvime uymadığı için filmde rol almayacak olmasının The Matrix 4’un hikayesine nasıl etki edeceği merak konusu.

Matrix 4’ün oyuncu kadrosuna son olarak Merovingian rolüyle tanıdığımız Lambert Wilson eklendi. Filmde yer alacak diğer isimler arasında Keanu Reeves, Carrie Anne Moss ve Jada Pinkett Smith, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris ve Toby Onwumere yer alıyor. Heyecanla beklenen yeni Matrix filminin 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi bekleniyor.