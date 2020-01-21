Pocophone 2 geliyor

Realme, bugün itibariyle İstanbul’da düzenlemiş olduğu lansmanla birlikte Türkiye’ye girişini yapmış oldu. Lansmanda, realme 5 pro ve realme XT gibi firmanın yeni nesil cihazlarının da satışlarının başlayacağı açıklandı.

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“Zamanı Geldi” marka söylemiyle, Hindistan pazarında ortaya çıkan, bir yıl kadar kısa bir sürede, teknoloji sektörünün önemli oyncularını geride bırakan realme Türkiye’deki ilk lansmanını Babylon, Bomontiada’da gerçekleştirdi.

7’den 70’e herkese hitap eden, fakat özellikle gençleri hedef alan marka, genç, dinamik ve estetik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye’ye üst, orta ve giriş segmentindeki üç ürünü ile marka girişini sağladı. Firmanın teknoloji tutkunlarıyla buluşacak ilk ürünleri realme 5 Pro, realme XT ve C2 oldu.

Dünyanın ilk 64 MP kamerası!

realme XT, bir telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensör olan 64MP ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne sahip. Ultra büyük 1 / 1,72 ”GW1 64MP sensör, 48MP sensörden % 34’lük bir büyüklüğe sahip olan telefon, f / 1,8 geniş diyafram ve üstün ışık toplama özelliğin ile 6P lens kullanıyor.

ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64MP Samsung GW1 sensörü kullanılıyor. Dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm büyük pikselde birleştirmek için Tetracell 4’ü 1 arada piksel teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir koşulda kristal netliğinde fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.

Dörtlü kamera kurulumu, Ultra 64MP modunda 9216 × 6912 ultra ayrıntılı çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken, fotoğraf boyutu 16MP çekimden 4 kat daha büyük olacak ve yakınlaştırma sırasında süper net ayrıntılar sağlıyor.

Snapdragon 712 AIE ile % 10 Performans İyileştirme

Snapdragon 712 AIE, 10nm’lik bir işleme sahiptir ve saat hızını 2,3 Ghz’ye yükselterek, önceki nesle kıyasla% 10 genel performans ve %35 grafik performans iyileştirmesi sağlıyor. Ayrıca, 3.0 yapay zeka motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.

Türkiye’ye İnci Beyazı ve İnci Mavisi renkleriyle gelen XT, 8GB + 128GB modeli, 2.999TL’den Mediamarkt ve Teknosa mağazalarında, Gittigidiyor, Amazon, Hepsiburada, N11.com ve Trendyol satış kanallarında teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.

5 serisinin yıldızı Realme 5 Pro

Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısyla dikkat çeken 5 Pro’nun, Ekran/gövde oranını %90,6’ya kadar çıkıyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor. 8 GB’lık bir RAM ile güçlendirilmiş cihaz, Realme 5’te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0’ı işletim sistemi kullanıyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.

Görüntü teknolojisinde realme, kullanıcılara çeşitli senaryolarda geçerli olan çok yönlü fotoğraf deneyimi sunarak ultra yüksek çözünürlüklü dört kamera bulunuyor. Bu amaçla realme 5 Pro, 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586) + 119 ° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lensin dörtlü kamera kombinasyonuna sahip.

Yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde 4 cm’lik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Realme 5 Pro, Realme X’te olduğu gibi ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.

Türkiye’ye Kristal Yeşil ve Parlak Mavi renkleriyle gelen realme 5 Pro, 4GB + 128GB modeli, 1.899TL’den, Gittigidiyor, Amazon, Hepsiburada, N11.com ve Trendyol satış kanallarında teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Türkiye’ye gelişine özel olarak ilk Realme’nin Türkiye’ye gelen giriş seviyesi C2 modeli ise 3GB + 64GB 1.399TL’den teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.