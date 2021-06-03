Donanım
Huawei’nin ilk oyun monitörü MateView GT karşınızda!
Yepyeni bir ürün kategorisi olarak tanıtılan Huawei MateView GT, yenilikçi entegre SoundBar ile birlikte 165Hz yenileme hızını destekleyen kavisli ve ultra geniş bir ekrana sahip. Huawei MateView GT, oyun ve eğlence deneyimini artırmayı amaçlayan iddialı ve verimli bir monitör olarak karşımıza çıkıyor.
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MateView GT: Huawei’nin ilk oyun monitörü
Huawei, ilk oyun monitörü Huawei MateView GT’yi tanıttı. Yepyeni bir ürün kategorisi olarak tanıtılan Huawei MateView GT, entegre SoundBar ile birlikte 165Hz yenileme hızını destekleyen kavisli ultra geniş ekrana sahip. Huawei MateView GT, Huawei’nin ilk kavisli monitörü. 21:9 oranında 34 inç ekran ve 3440 x 1440 çözünürlüğü destekleyen monitör, oyun keyfini artırmak ve oyuncular için da sürükleyici bir eğlence deneyimi yaratmak için tasarlanmış durumda.
Renk performansı açısından Huawei MateView GT, DCI-P3 renk gamutunu desteklediği için oyunlar ve video düzenleme için renk doğruluğunu artırıyor. Her bir panel, Delta E <2 olacak şekilde profesyonel olarak kalibre edilerek piyasaya sunuluyor. Ayrıca, Huawei MateView GT, içeriği daha gerçekçi hale getirmek için 350 nit maksimum parlaklığı ve 4000:1 kontrast oranının yanı sıra HDR 10’u da destekliyor.
165Hz ekran tazeleme hızı
Huawei, oyuncular için yüksek yenileme hızının öneminin farkında olacak ki; yeni monitöründe 165 Hz ekran yenileme hızını sunmuş. Huawei MateView GT, kendisine bağlı olan cihazın grafik işleme yeteneklerini optimum ölçülerde kullanıcıya yansıtmayı başarıyor. Ayrıca, yalnızca kullanıcı için daha pürüzsüz ve net görseller sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda göz yorgunluğunu da azaltıyor.
Huawei MateView GT, oyun senaryoları için Karanlık Alan Kontrolü özelliğine sahip. Düşük ışıkta ve aşırı pozlanmış sahnelerde ekran parlaklığını ayarlayarak, oyuncuların rakipleri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca ekran, FPS oyunları için özel olarak tasarlanan Nişangah özelliğine sahip. Oyun sırasında silahın dürbünü kapalıyken bile Huawei MateView GT, oyunculara bir dürbün sağlayarak kolayca nişan alıp ateş etmelerine yardımcı oluyor.
Huawei’nin ilk oyun monitörü Huawei MateView GT, hem oyun hem de eğlence için mükemmel performans sunuyor. Aynı zamanda birçok ince düşünülmüş güçlü özellik ile geliyor. Gelişmiş tasarımlı Ekran Görüntüsü (OSD) menüsü ile Huawei MateView GT, alt çerçevesinin altında bulunan beş yönlü bir joystick sayesinde monitör etkileşimini her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Ayrıca TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasını sahip olan monitör, mavi ışığı ve gözlere zararlı olabilecek titremeyi etkin bir şekilde azaltan DC karartmayı destekliyor.
Entegre SoundBar
Huawei MateView GT’de kullanılan SoundBar, hoparlörü ve braketi bir araya getirerek; 2.0 stereo ses çıkışlı çift hoparlörlerin her amaca uygun olarak kullanılabilmesine fırsat tanıyor. İster oyun ister video için kullanılsın, kullanıcıların kendilerini çevresel seslere odaklanabilmelerini sağlıyor. SoundBar’daki RGB dokunmatik panel, yalnızca özelleştirilebilir bir aydınlatma efekti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların ses seviyesini tek parmakla kolayca ayarlamasına olanak tanıyor. Tüm bu özellikler, kullanıcılar için keyifli bir masaüstü oyun deneyimi yaratabiliyor.
HUAWEI MateView GT genişletilebilirlik için kulaklık ve mikrofon takılabilecek 3,5 mm ses jakı, iki HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir DisplayPort 1.4 bağlantı noktası, şarj ve diğer her şey için bir USB Type-C bağlantı noktasına sahip. Bu bağlantı noktaları bir araya geldiğinde, kullanıcıların her türlü genişleme ihtiyaçları karşılanmış oluyor.
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Donanım
TP-Link, yakında Wi-Fi 6 destekli ilk modemini satışa sunacak!
TP-Link, Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların evde daha çok vakit geçirmesinden dolayı daha belirgin hale gelen ev içi internet sorunlarına Wi-Fi 6 ve mesh ağ teknolojileriyle çözüm sağlıyor. Her iki teknolojide geniş ürün gamıyla tüketicilere seçenek oluşturan şirket, yakında Wi-Fi 6 destekli ilk modemini satışa sunacak.
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TP-Link, yılın 2. yarısına hazır
TP-Link, 3 Haziran 2021 tarihinde online basın sohbet toplantısı düzenleyerek basın mensuplarıyla buluştu. Covid-19 salgını nedeniyle basınla uzun zamandır bir araya gelemediklerini belirten TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, başta Wi-Fi 6 ve Mesh teknolojileri olmak üzere planladıkları yenilikleri basın mensuplarıyla paylaştı.
Covid-19 salgınının evlerdeki internet sorunlarını ve ihtiyaçlarını ortaya çıkardığını; bu nedenle salgının başından bu yana daha fazla çalıştıklarını söyleyen Dinçer, “TP-Link, dünyanın en büyük ağ üreticisi. Bir yılı aşkın süredir yaşanan tüm olumsuzluklarda büyük üretici olmanın avantajlarını tüketicilere sunduk ve sunmaya devam ediyoruz” dedi. Üretimden lojistiğe, destek hizmetlerine kadar her aşamada yenilenen bir süreç içinde olduklarını belirten Dinçer, özellikle satış öncesi ve sonrası desteğe talebin olağanüstü arttığını vurguladı ve her kanaldan verilen destek hizmetini sürekli geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.
Sohbet toplantısında salgın öncesinden itibaren iki teknolojiye ağırlık vererek yatırım yaptıklarının altını çizen Dinçer, bunların Wi-Fi 6 ve Mesh ağ teknolojileri olduğunu belirtti. Her iki teknolojide çok zengin ürün ailesine sahip olduklarını özellikle belirten Dinçer, “Wi-Fi 6’lı en zengin modele sahip markalardan biriyiz. Şu anda çok sayıda yönlendirici (router), menzil genişletici (range extender), ağ adaptörü modellerinin yanı sıra Wi-Fi 6 teknolojisine sahip mesh çözümlerimiz de bulunuyor” dedi. Wi-Fi 6’lı ilk modemi de önümüzdeki ay satışa sunacaklarını söyleyen Dinçer, “Wi-Fi 6’lı ilk modemimiz de mesh destekli Deco ailesinin bir üyesi olacak. Temmuz ortasında Wi-Fi 6’lı modem olan Deco X20-DSL’i Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz” dedi.
Mesh ağ sistemleri olan Deco ürün ailesinin çok genişlediğini söyleyen Dinçer, “Her kullanıcı tipine uygun bir Deco modelimiz var. Giriş seviyesi modellerden Mesh ve powerline teknolojilerini birleştiren hibrid Mesh modeline, IoT destekli modelden Wi-Fi 6 teknolojili modellere değin zengin bir mesh ailesine sahibiz ve bu açıdan rakibimiz yok. Bu ailemizi sürekli genişletmeyi sürdürürken bir yandan da yeni gelen her ağ çözümümüz TP-Link’in mesh platformu olan OneMesh desteğine sahip oluyor” dedi.
Salgın ile birlikte çok daha net ortaya çıkan evin her yerinde güçlü internet ihtiyacının çözümünün yeni ağ teknolojileri olduğunu vurgulayan Dinçer, “Mesh ağ teknolojisi ile hemen hemen her Wi-Fi sorununu çözmek mümkün. Aynı şekilde hem hız, hem kapsama alanı, hem de bağlı cihaz sayısında devrim yaratan Wi-Fi 6 teknolojisi de bugün evlerde yaşanan pek çok Wi-Fi sorununun çözümü” dedi ve kullanıcılarının yeni teknolojilere yatırım yapmalarını önerdi.
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Donanım
HP, Kingston bünyesinde bulunan HyperX’i resmi olarak satın aldı!
HP Inc., bugünden itibaren Kingston Technology Company’nin oyun birimi olan HyperX’in resmi olarak yeni sahibi oldu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre HyperX’i satın alma işlemleri tamamlandı. Peki HP tarafından yapılan bu satın alma, hem HyperX açısından hem de HP açısından ne anlama geliyor?
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HP, oyun birimlerinde ciddi bir atılım yapabilir
HP’nin HyperX’i satın alacağı 3 ay önceden duyurulmuştu
Omen serisinde ne gibi değişiklikler göreceğiz
Bilindiği üzere HP’nin bünyesinde oyunculara yönelik OMEN serisi de yer alıyor. Dolayısıyla OMEN ve HyperX arasında yakın zamanda bir iş birliği görebiliriz. Bununla beraber oyuncu donanımı alanında ASUS, Steelseries, Logitech, Corsair ve Razer gibi markaların yer aldığı bir rekabet mevcut. Bakalım bu rekabette HyperX, HP’nin de desteğini arkasına alarak rakiplerine üstünlük sağlamayı başarabilecek mi? Aynı şekilde HP’nin de kendi rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyebileceğini merakla bekliyoruz.
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Donanım
Anakart Modeli ve Özellikleri Nasıl Öğrenilir?
Bilgisayarımızın önemli birimlerinden birisi olan anakartımızın modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir? Anakart modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır? İşte en kolay anakart modeli öğrenme yolları.
Bilgisayarlarımızın ana parçası olan anakartların isimleri aslında pek anılmıyor. Bilgisayarımızın özelliklerini anlatırken ekran kartı ve işlemcinin adı oldukça sık geçse de en önemli birim olan anakartın ismi fazla anılmıyor. Çünkü çoğu insan anakartının modelini bilmiyor. Bu yazımızda sizlere anakart modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Gelin şimdi en kolay şekilde anakart modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır bakalım.
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1.Yol: Windows + R ile kolayca öğrenmek!
Bilgisayarınızın anakart modelini öğrenmenin en kolay yolu “Windows + R” kısayolunu kullanmak. İlk olarak bu iki tuşa aynı anda basıyorsunuz. Bu sayede Çalıştır programını açmış oluyorsunuz. Aynı yeri Başlat kısmına Çalıştır yazarak da açabilirsiniz. Çalıştır‘ı açtıktan sonra çıkan ekrana “msinfo32.exe” yazıp Enter‘e basıyorsunuz.
Bu işlemden sonra Sistem Bilgisi ekranı karşınıza çıkacak. Hemen sağ tarafta “Temel Kart Ürünü” kısmının yanında anakart modelinizi göreceksiniz. Ayrıca buradan sisteminizin diğer özelliklerine de bakabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi kısa bir işlem ile sisteminizin anakart modelini öğrenme işlemini tamamladık. Şimdi anakart modeli öğrenmek için diğer yollara da göz atalım.
2.Yol: CPU-Z ile anakart modeli öğrenmek!
Anakart modelinizi öğrenmek için bir diğer yol ise CPU-Z programını kullanmak. İlk olarak buradaki linke tıklayarak CPU-Z’i indiriyorsunuz. Programın kurulumunu yaptıktan sonra direkt olarak programı çalıştırıyorsunuz. Burada üst kısımdan “Mainboard” sekmesine giriyoruz ve direkt olarak anakart modelimiz karşımıza çıkıyor. Burada anakartımız ile ilgili çeşitli detayları da görebiliyoruz.
Anakart modelini bilmek neden önemli?
Çoğu kişinin bilmediği ancak sistemimizde büyük önem taşıyan anakartlarımızın modelini ve özelliklerini bilmek aslında önemlidir. Özellikle sistemini yükseltmeyi düşünenler bu detaya dikkat etmeli. Keza anakartın özelliklerini bilmek üzerine ne gibi güncellemeler yapabileceğinizi gösterir. Örneğin ne kadar RAM ekleyebilirsiniz, ne gibi ekran kartı ve işlemci modelleri takılabilir sorularının yanıtı yine anakart modelinden ve özelliklerinden geçer.
DDR3, DDR4 gibi RAM tercihlerini de anakart özelliklerine göre belirleriz. Ayrıca ikinci el sistem almak isteyenler de satıcının belirttiği anakart modelinin doğru olup olmadığını bu yolla öğrenebilirler. Aynı şekilde sisteminizi satarken de anakart modelini belirtmek için bu yöntemleri kullanabilirsiniz.
Bu yazımızda sizlere anakart modeli öğrenme yollarını anlattık. En basit iki yolu sizler için gösterdik. Siz hangi yolu kullanarak anakart modelinizi öğrendiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz.
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