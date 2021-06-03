Huawei’nin ilk oyun monitörü MateView GT karşınızda!

Yepyeni bir ürün kategorisi olarak tanıtılan Huawei MateView GT, yenilikçi entegre SoundBar ile birlikte 165Hz yenileme hızını destekleyen kavisli ve ultra geniş bir ekrana sahip. Huawei MateView GT, oyun ve eğlence deneyimini artırmayı amaçlayan iddialı ve verimli bir monitör olarak karşımıza çıkıyor.

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MateView GT: Huawei’nin ilk oyun monitörü

Huawei, ilk oyun monitörü Huawei MateView GT’yi tanıttı. Yepyeni bir ürün kategorisi olarak tanıtılan Huawei MateView GT, entegre SoundBar ile birlikte 165Hz yenileme hızını destekleyen kavisli ultra geniş ekrana sahip. Huawei MateView GT, Huawei’nin ilk kavisli monitörü. 21:9 oranında 34 inç ekran ve 3440 x 1440 çözünürlüğü destekleyen monitör, oyun keyfini artırmak ve oyuncular için da sürükleyici bir eğlence deneyimi yaratmak için tasarlanmış durumda.

Renk performansı açısından Huawei MateView GT, DCI-P3 renk gamutunu desteklediği için oyunlar ve video düzenleme için renk doğruluğunu artırıyor. Her bir panel, Delta E <2 olacak şekilde profesyonel olarak kalibre edilerek piyasaya sunuluyor. Ayrıca, Huawei MateView GT, içeriği daha gerçekçi hale getirmek için 350 nit maksimum parlaklığı ve 4000:1 kontrast oranının yanı sıra HDR 10’u da destekliyor.

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165Hz ekran tazeleme hızı

Huawei, oyuncular için yüksek yenileme hızının öneminin farkında olacak ki; yeni monitöründe 165 Hz ekran yenileme hızını sunmuş. Huawei MateView GT, kendisine bağlı olan cihazın grafik işleme yeteneklerini optimum ölçülerde kullanıcıya yansıtmayı başarıyor. Ayrıca, yalnızca kullanıcı için daha pürüzsüz ve net görseller sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda göz yorgunluğunu da azaltıyor.

Huawei MateView GT, oyun senaryoları için Karanlık Alan Kontrolü özelliğine sahip. Düşük ışıkta ve aşırı pozlanmış sahnelerde ekran parlaklığını ayarlayarak, oyuncuların rakipleri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca ekran, FPS oyunları için özel olarak tasarlanan Nişangah özelliğine sahip. Oyun sırasında silahın dürbünü kapalıyken bile Huawei MateView GT, oyunculara bir dürbün sağlayarak kolayca nişan alıp ateş etmelerine yardımcı oluyor.

Huawei’nin ilk oyun monitörü Huawei MateView GT, hem oyun hem de eğlence için mükemmel performans sunuyor. Aynı zamanda birçok ince düşünülmüş güçlü özellik ile geliyor. Gelişmiş tasarımlı Ekran Görüntüsü (OSD) menüsü ile Huawei MateView GT, alt çerçevesinin altında bulunan beş yönlü bir joystick sayesinde monitör etkileşimini her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Ayrıca TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasını sahip olan monitör, mavi ışığı ve gözlere zararlı olabilecek titremeyi etkin bir şekilde azaltan DC karartmayı destekliyor.

Entegre SoundBar

Huawei MateView GT’de kullanılan SoundBar, hoparlörü ve braketi bir araya getirerek; 2.0 stereo ses çıkışlı çift hoparlörlerin her amaca uygun olarak kullanılabilmesine fırsat tanıyor. İster oyun ister video için kullanılsın, kullanıcıların kendilerini çevresel seslere odaklanabilmelerini sağlıyor. SoundBar’daki RGB dokunmatik panel, yalnızca özelleştirilebilir bir aydınlatma efekti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların ses seviyesini tek parmakla kolayca ayarlamasına olanak tanıyor. Tüm bu özellikler, kullanıcılar için keyifli bir masaüstü oyun deneyimi yaratabiliyor.

HUAWEI MateView GT genişletilebilirlik için kulaklık ve mikrofon takılabilecek 3,5 mm ses jakı, iki HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir DisplayPort 1.4 bağlantı noktası, şarj ve diğer her şey için bir USB Type-C bağlantı noktasına sahip. Bu bağlantı noktaları bir araya geldiğinde, kullanıcıların her türlü genişleme ihtiyaçları karşılanmış oluyor.