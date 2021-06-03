Genel
HUAWEI, amiral gemisi monitörü MateView’u tanıttı
Huawei, ilk amiral gemisi monitörü MateView’u tanıttı. Çok çeşitli akıllı özellikleri destekleyen, Mate” lakabını taşıyan minimalist Gerçek Renkli Monitör HUAWEI MateView, yeni nesil akıllı monitörler için kategoriyi yeniden tanımlıyor.
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İçindekiler
Gerçek hayattaki renkleri aslına uygun olarak yeniden üreten 4K+ Ultra HD monitör
HUAWEI MateView, ekranda en küçük ayrıntıların bile aslına uygun olarak yeniden üretildiği bir görüntüleme deneyimi sunan 3840 × 2560 çözünürlüğü destekleyen 28,2 inç 3:2 panele sahip profesyonel düzeyde bir monitör. Fabrikada profesyonel olarak kalibre edilen her monitör sRGB modunda ΔE <1 ve DCI-P3 modunda ΔE <2 renk doğruluğu derecesine ulaşıyor. VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip HUAWEI MateView ile kullanıcılar, görüntüdeki daha koyu alanlarda gizlenen ayrıntıları fark etmekte sorun yaşamayacaklar. DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini ve sRGB renk gamının yüzde 100’ünü destekleyen HUAWEI MateView ile ekrandaki renk genişliğide iyi seviyede.
HUAWEI MateBook ailesindeki birçok dizüstü bilgisayar ekranı gibi HUWAEI MateView da TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Flicker Free sertifikaları ile zararlı ışık emisyonlarını etkili bir şekilde filtreleme ve ekran titremelerinin neden olduğu olası göz yorgunluğunu azaltma yeteneğine sahip.
Maksimum esneklik sunan kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri
Huawei’nin telekomünikasyon yetkinliğinden yararlanan HUAWEI MateView, yalnızca kablo bağlantılarını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların cep telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını ve tabletlerini monitöre kablosuz olarak bağlamalarına da olanak tanıyor. HUAWEI MateView yalnızca akıllı telefon OneHop yansıtmasını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların Masaüstü Modunu kablosuz olarak başlatmasını da destekliyor. Bu mod ile kullanıcılar, akıllı telefonlarının bilgi işlem gücünden tam olarak yararlanabiliyor ve büyük ekranda nihai üretkenlik deneyiminin keyfini çıkarabiliyorlar. Monitörün arkasında ise iki USB-C bağlantı noktası, iki USB-A bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir Mini DisplayPort ve bir 3,5 mm ses jakı var.
HUAWEI MateView’a bağlı fareler ve klavyeler, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi bağlı cihazlar için giriş ve gezinme çevre birimleri olarak kullanılabilir ve kullanıcıların tüm çevre birimlerini yeniden takmak zorunda kalmadan birden fazla cihaz arasında esnek bir şekilde geçiş yapmalarına olanak tanıyor. Kullanıcıların tek yapmaları gereken ise bir USB-C bağlantı noktası üzerinden HUAWEI MateView’a yeni cihaz takmak.
Her ayrıntıyı vurgulayan minimalist estetik
Ressam Wassily Kandinsky’nin kompozisyonlarından ve Fütürizm kavramından ilham alan HUAWEI MateView, geleneksel monitörlerdeki hacimli arka plakaları terk ediyor ve bunun yerine geometrik bir tasarıma sahip ve ince ayrıntılarla minimalist bir görünüm için yenilikçi bir manyetik arka panel sunuyor. HUAWEI MateView, kullanıcılara sürükleyici bir izleme deneyimi sunmak için yüzde 94 ekran-gövde oranına sahip.
Ek olarak, HUAWEI MateView, yüksekliği ayarlanabilir entegre montaj aparatı ile birlikte geliyor. Monitörün ana kartı, tasarım gereği panelden ayrılarak, kullanıcıların tek parmakla yükseklik ve eğimlerini tercihlerine göre ayarlamalarına olanak tanıyor. Bu hassas mühendislik, herhangi bir masa alanını sorunsuz ve güzel bir şekilde tamamlayabilen bir monitörle sonuçlanıyor.
HUAWEI Smart Bar, yeni bir UI kontrol deneyimi sunuyor
Sezgisel olmayan bir ekran ayarları menüsü (OSD) ile gelen geleneksel monitörlerin aksine, HUAWEI MateView, kullanıcıların giriş kaynağı ve ses seviyesi gibi çeşitli ekran ayarlarını kolayca yapabilmeleri için kullanıcı dostu bir dokunmatik arayüz sunan akıllıca gizlenmiş HUAWEI Smart Bar’a sahip. Standın içine yerleştirilmiş iki adet yüksek güçlü önden çıkışlı hoparlör, yansımadan kaynaklanan kalite kaybını en aza indiren ses kalitesi sunuyor.
Yerleşik gürültü azaltma algoritmalarını ve dört metre uzaktan ses alımını destekleyen iki mikrofon da standa entegre edilmiş. HUAWEI MateView ile kullanıcılar ister ev ister ofiste görüntülü görüşme veya telefon konuşması yapıyor olsunlar, konuşmalarının her zaman duyulduğundan emin olabiliyorlar.
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Genel
Phillips Android TV’lere Apple TV uygulaması geliyor.
TP Vision, Apple’ın video uygulaması Apple TV’nin de Philips Andriod TV’lerde kullanılabileceğini açıkladı. Apple TV+ dahil pek çok içeriğin yer aldığı uygulamaya; Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Güney Amerika’daki Philips Android TV kullanıcıları; Smart TV anasayfasından erişim sağlayabilecekler.
Göz atmak isteyebilirsiniz: HUAWEI, HarmonyOS 2.0 işletim sistemli yeni ürünlerini tanıttı!
Kullanıcılar, ödüllü diziler, filmler ve belgeseller sunan Apple TV+ video abonelik hizmetinin de yer aldığı Apple TV’de; “Ted Lasso”, “The Morning Show”, “For All Mankind” ve “Servant” gibi dizilerin yanı sıra “Greyhound”, “Palmer” ve “Wolfwalkers” gibi Apple’s Originals yapımlarını da izleyebilecekler.
Kullanıcılar, Apple TV uygulaması üzerinden STARZPLAY, Acorn TV ve Noggin gibi Apple TV kanallarına erişebilir; tüm içerikleri çevrimiçi, çevrimdışı, reklamsız ve on demand olarak izleyebilirler. Ayrıca Apple TV kullanıcıları, Aile Paylaşımı aracılığıyla kişisel hesaplarını kullanarak Apple TV aboneliklerini altı aile üyesine kadar paylaşabilecekler. Kişisel seçimlere göre derlenmiş önerileri görebilir ve Apple’dan satın aldıkları içeriklere kütüphanelerinden erişebilirler.
TP Vision Avrupa CMO’su Martijn Smelt Apple TV’nin de Philips Android TV’lerde yer alması hakkında yaptığı açıklamada: “En iyi TV yayın hizmetlerinden biri olan Apple TV+ platformunu ödüllü görüntü işleme teknolojimiz sayesinde Android platformumuza ekleyebildiğimiz için çok memnunum. Ambilight sistemimiz de izleyicilere en yüksek görüntü ve ses kalitesinde Apple TV+ içeriklerini sunacak.” dedi.
Apple TV uygulaması, 2021 model Philips Android TV’lerin Smart TV ekranlarında önceden yüklenmiş olarak yerini alacak. Daha eski model Philips Android TV’ye sahip kullanıcılar(Android TV 8 ve üst sürümlerde çalışır), Apple TV uygulamasını Google Play™ uygulama mağazasından alabilirlecekler. Apple TV uygulamasına, kullanıcılar ayrıca Philips Collection uygulamasından da erişilebilirler.
Çerçeve arkasından ekrandaki görüntüyle uyumlu bir ışık halesi oluşturarak, sinematik deneyimi artıran Philips Ambilight özelliğinin yer aldığı Philips Android TV serisinin tamamı; Dolby Vision™ ve Dolby Atmos™ uyumluluklarını içeriyor. Bu sayede kullanıcılar izleme keyfini katlayacak.
TP Vision Hakkında;
TP Vision Europe B.V. (‘TP Vision’) Amsterdam merkezli, tamamı TPV Technology Limited (‘TPV’) Şirketi altında olan dünyanın önde gelen monitor ve TV üreticilerinden biridir.
Görsel-işitsel dijital eğlence dünyasında önemli bir tüketici elektronik ürünleri şirketi olan TP Vision, Philips markalı televizyonların (Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Güney Amerika, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesinde seçili ülkeler) ve ses ürünlerinin Koninklijke Philips N.V. markası adı altında (dünya genelinde) geliştirilmesine, üretilmesine ve pazarlanmasına odaklanıyor.
TP Vision; tasarım uzmanlığını ve yenilikçi Philips TV mirasını, TPV teknolojisinin operasyonel kusursuzluğu, esnekliği ve hızıyla birleştirerek gerçekleştiriyor.
Apple Tv Hakkında;
Yeni Apple TV 4K, TV’de en sevdiklerinizi favori Apple aygıtlarınız ve servislerinizle bir araya getiriyor. Ve oturma odanızı baştan aşağı dönüştürecek olağanüstü güçlü bir deneyim sunuyor.(kaynak)
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Genel
HUAWEI, HarmonyOS 2.0 işletim sistemli yeni ürünlerini tanıttı!
Huawei bugün gerçekleştirdiği global basın toplantısında HarmonyOS 2.0 işletim sistemi kullanan ve tüketicilere tüm farklı senaryolarda birden fazla cihazda sorunsuz ve akıllı bir deneyim sağlayan bir dizi yeni ürününü yaptığı lansmanda tanıttı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Huawei, HarmonyOS 2.0’ı 2 Haziran’da tanıtacak!
Huawei online etkinliğinde, HUAWEI WATCH 3 Serisi ve HUAWEI MatePad Pro dahil olmak üzere HarmonyOS 2 destekli bir dizi cihazı tanıttı.
HUAWEI WATCH 3 Serisi: Akıllı telefon kadar güçlü, bağımsız akıllı asistan
Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı saati HUAWEI WATCH 3 Serisi, kavisli bir cam ekrana ve 316L paslanmaz çelik kasaya sahip bu şık saat, farklı basınç seviyelerini algılayan ve kullanıcı girişine yanıt olarak dokunsal geri bildirim sağlayan yepyeni bir saat kurma koluna sahip olarak karşılıyor kullanıcıları. HUAWEI WATCH 3 Serisi, akıllı telefonunuzla aynı telefon numarasını ve veri planını paylaşarak telefon görüşmeleri yapmaya ve müzik dinlemeye de olanak tanıyan özellikleriyle dikkat çekiyor.
HarmonyOS ile çalışan ilk akıllı saat olan HUAWEI WATCH 3 Serisi, çok işlevli bir seyahat asistanı hizmeti sunmak için Huawei akıllı telefonlarla doğrudan entegre oluyor. İşlevsellik, doğrudan akıllı telefondan akarak tüm yolculuk ve uçuş bilgilerini bir bakışta erişilebilir hale getiriyor. Havaalanından eve dönerken toplu taşıma kullanıldığında hem saat hem de telefon son varış noktasına yaklaşıldığını hatırlatıyor.
HUAWEI WATCH 3 Serisi, 100’den fazla egzersiz modunu destekleyen profesyonel bir fitness ve sağlık yöneticisi gibi çalışmayı destekliyor. Yeni bir yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörüyle donatılan saat, ilk kez vücut sıcaklığını ölçmeyi destekliyor. Ayrıca kan şekeri yönetimi, düşme tespiti ve SOS işlevlerini de desteklediği gibi, sağlık durumunu gerçek zamanlı izlemek ve yönetmek için de kullanılıyor. Ayrıca kullanıcının ne zaman su veya ilaç içmesi gerektiği gibi unutulması kolay detayları da hatırlatıyor.
HUAWEI WATCH 3 Serisi ayrıca HUAWEI WATCH 3 Pro için akıllı modda 5 gün ve ultra uzun pil ömrü modunda 21 gün süren ultra uzun bir pil ömrüne sahip. HUAWEI WATCH 3 ise Akıllı modda 3 gün ve ultra uzun pil ömrü modunda 14 gün pil süresine sahip.
HUAWEI MatePad Pro !
Yeni HUAWEI MatePad Pro, muhteşem bir 12,6 inç OLED FullView ekrana ve şu anda piyasada bulunan tüm tabletler arasında en yüksek olan yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip. HarmonyOS’un dağıtık veri yönetimi ve görev planlama yetenekleriyle desteklenen HUAWEI MatePad Pro ister ofiste ister çizim tahtasında olsun farklı senaryolarda kullanıcının üretkenliğini ve yaratıcılığını ikiye katlamak için akıllı telefonlar ve PC’lerle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabiliyor.
HUAWEI MatePad Pro, tablet ve PC’ler arasında Çoklu Ekran İş Birliğini de destekliyor. Ayna ve Genişlet modlarında tablet bir çizim tahtasına veya bir ekrana dönüşebiliyor. Ayrıca, cihazlar arası dosya sürüklemeyi de destekleyerek daha verimli iş birliği deneyimleri sunuyor.
Tamamen yeni etkileşim deneyimi sunuyor.
HarmonyOS ile çoklu cihaz etkileşimi, birden fazla cihazı kontrol etmeyi, bir cihazı kontrol etmek kadar basit hale getiriyor. Yeni Çoklu Cihaz Kontrol Paneli, kullanıcıların belirli senaryolara göre istedikleri cihazlara özgürce bağlamalarına olanak tanıyan sürükle bırak bütünleşik özelliği aracılığıyla basit ve sezgisel bağlantıları destekliyor.
Örneğin, gece geç saatlerde evde film izlemek istiyorsanız, tek yapmanız gereken Kontrol Panelini açıp akıllı ekran simgesini telefonunuzun simgesine sürüklemek. Böylece film doğrudan telefonunuzdan TV’ye aktarılacak. HUAWEI FreeBuds 4’ünüzü takıyorsanız, kulaklık simgesini telefon simgesine sürükleyebilirsiniz; bu noktada film, sesini FreeBuds’ınız aracılığıyla yeniden yönlendirirken akıllı ekranınızda oynatılacak. Bu durumlar, Süper Cihaz deneyiminin yalnızca basit birer örneği.
HarmonyOS’un yeni Çoklu Cihaz Görev Merkezi, uygulamaların yüklenmesine gerek kalmadan farklı cihazlar arasında istedikleri zaman geçiş yapmasına olanak tanıyarak, tüm işlevler ve hizmetlerin ihtiyaç duyulan her an ve her yerde kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. Kullanıcı, Süper Cihaz sisteminin parçası olan herhangi bir cihazda, diğer tüm cihazlarda çalışan görevleri görebilir. Mobil oyunlar için daha büyük bir ekran isteniyorsa, Genel Bakış Ekranını getirmek için yukarı kaydırıp fareyle üzerine tıklandığında, eğlenceye devam etmek için oyunu HUAWEI MatePad Pro’ya aktarılabilir.
Yeni HarmonyOS Ana Ekranı her zamankinden daha akıcı ve düzenli. Uygulamayı açmak zorunda kalmadan gerçek zamanlı, erişimi kolay bilgileri veya hizmetleri görüntüleyen Servis Pencere Öğeleri oluşturmak için uygulamalarda yukarı kaydırabilirsiniz. Hizmet Pencere Öğelerinin boyutunu özelleştirebilir, uygulamalara dokunabilir ve pencere öğelerini görüntülemek için yukarı kaydırabilir, bunları gizlemek için ana ekranda herhangi bir boş konuma dokunabilirsiniz. Servis Widget’ları, herhangi bir indirmeye veya yüklemeye gerek kalmadan Servis Merkezi’nden kolayca çağrılabilen ve paylaşılabilen Atomic Services’e erişmek için de kullanılabilir, bu da güncel haberler gibi işlevlere erişimi daha kolay ve rahat hale getirir.
HUAWEI HiLink, Huawei olmayan daha fazla cihazı akıllı özelliklerle donatmak için HarmonyOS Connect olarak güncellendi. Artık akıllı ev cihazları tek bir dokunuşla cep telefonunuza bağlanabilir. Örneğin telefonunuzu HarmonyOS tabanlı bir Midea fırına dokundurup, yemeğinizi anında hazırlamaya başlamak için bir tarif seçebilirsiniz. Sakladığınız yiyecek türüne göre sıcaklıklarını otomatik olarak ayarlayan Haier buzdolapları ile yemeklerinizi daha uzun süre taze tutabilirsiniz. Huawei Sağlık uygulamasındaki verilere dayanan tarifler önerebilen Joyoung soya sütü makineleriyle vücudunuz için mükemmel soya sütünü elde edebilirsiniz. Birlikte çalışan bu bağlantılar, mutfağınızı kişisel bir sağlık koçuna dönüştürebilir.
Kapsamlı performans kazanımları gizliliği daha iyi koruyarak güvenliği garanti ediyor!
HarmonyOS kullanan bir telefon, cihazda çok az depolama alanı olsa bile 36 aylık kullanımdan sonra yeni bir telefonunkine benzer okuma / yazma hızlarını koruyabilir.
Huawei, tüketicilerin gizliliğini ve güvenliğini üst seviyelere çıkarıyor. HarmonyOS, EMUI’de bulunan önde gelen gizlilik ve güvenlik teknolojilerini daha da geliştirdi. Huawei’nin temel tasarım ilkesi, yalnızca doğru kişinin doğru cihazla doğru verilere erişebilmesini sağlamak, her cihaza her erişimin güvenliğinin yanı sıra, tüm veri depolama, iletme ve kullanma eyleminin güvenilirliğini sağlamak. Çok cihazlı ortak kimlik doğrulama etkinleştirildiğinde, kullanıcılar yalnızca akıllı telefonlarındaki yüz tanıma ve taktığı saatin telefona bağlı olmasını sağlayan özel bir kontrol kombinasyonu ile telefonlarının kilidini açabilirler.
HarmonyOS, kullanıcı verilerini kategoriye göre yönetip Süper Cihazlar için belirli güvenlik eşiği ayarlayarak cihazları seviyelerine göre koruyor. Yalnızca katı güvenlik gereksinimlerini karşılayan cihazlar güvenlik seviyelerine karşılık gelen verilere erişebiliyor ve kullanıcıların Çoklu Cihaz İş Birliği özelliklerini gönül rahatlığıyla kullanabilmelerini sağlıyor. HarmonyOS uygulamaları, temiz bir ekosistemde güvenli bir deneyim sunduklarından emin olmak için geliştirme, yayın, kurulum ve kullanım boyunca zorlu testlerden geçiyor.
Bugünkü etkinlikte HUAWEI, yeni nesil yarı açık Aktif Gürültü Engelleme (ANC) kablosuz bluetooth kulaklık FreeBuds 4 ile birlikte iki üst düzey monitörü MateView ve MateView GT’yi de tanıttı.
HarmonyOS yükseltmesinin mevcut olduğu modellerin yanı sıra yükseltme takvimi hakkında ayrıntılar her ülke ve bölge için farklı planlanmaktadır.
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Genel
Vodafone | Nesini Sevmiyorsunuz? #9
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz’da bu sefer bir markayı değil de ülkemizde faaliyet gösteren operatörlerden Vodafone’u konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: Turkcell | Nesini Sevmiyorsunuz? #8
Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
1)kryshpz: Tarife yenileme periyodu 30 günde bir yerine 28 günde bir. Büyük çakallık yapıyorlar.
2)batu_saykun: Tarifeler falan iyide 4.5G hızı yerlerde sürünüyor.
3)g.utar: Faturayı 1 gün geciktirirsen sabah akşam arayıp taciz ediyorlar.
4)novemain: İnternet paketi bitmeye yakın olunca internet yavaşlıyor, bir bana mı öyle oluyor bilmiyorum.
5)samet_kaan06: Çok ilginçtir 3G’de iken şarj çabuk bitiyor.
6)alperkaraca44: Özellikle kırsalda rakiplere göre zayıf çekim alanı olması. Kırsalda full çekiyor görünmesine rağmen arama yapmaması.
7)24__ahmet__24: Turkcell kadar hediye vermiyor.
8)ata.lty: Wifi ile konuşma olmasa evimde telefonla görüşmeyeceğim.
9)muhsincin: Hem İstanbul Esenyurt’ta hem Şırnak Beytüşşebap’ta çekmiyor. Vizontele filminde olduğu gibi yüksek bir yere arıyorum.
10)kubranurpostaci: Aniden paket teklifi sunuyor ekranda boş bulunup kabul eden çok oldu. Sonra iptal etmek de bin mesele.
11)kralice.eclipsa: Vodafone evde internet müşterisiyim. İnternet sürekli kopuyor internete erişimim olduğunda ise vaadedilen hızın %75’lik kısmını alamıyorum. 2 yıldan uzun süreli taahhütlerde gerekçe göstermeden cayma hakkım olmasına rağmen delillerimle birlikte gittim ama hala cezayı kesiyorlar. Bunun tüketiciyi koruma kanuna aykırı olduğunu söylediğimde ise hakkımı hukuki olarak arayabileceğimi söylüyorlar. 2021 yılında kanunla belirli bir hakkımı almak için Tüketici Hakem Heyetine başvurmak zorunda kalmam rezillik değil de nedir?
12)canberkk58: Aşım yapmadığım halde fatura bir 42TL bir 43TL bir 44TL geliyor anlamadım her ay ya 1 er artıyor veya 1er eksiliyor tutarsız bir fatura sistemi var.
13)hasanemaa: Vodafone bayiisinden telefon aldık, almasaydık daha iyiydi. Şu telefon olabilir dedik 2 saniye sonra daha formlar doldurulmadan vazgeçtik dedik iptal etmediler. “Artık işlemlere başladık geri dönemeyiz” falan dediler, daha imza atmamışım zorla itelediler yani..
13)eenes_bayramm: Müşteri hizmetlerine ulaşmak çok zor.
14)gokay.ozbayrak: Türkiye’de sadece İstanbul Antalya İzmir ve Kocaeli bölgesine yatırım yapması, YemekSepeti harici düzgün bir kampanyalarının olmaması.
15)wadorfy: Cihaz alırken Ön ödeme talep etmesi ve piyasa da 3.000TL 3.500TL bandın da ki cihazların 4.000 ₺ ve üstün de satılması.
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