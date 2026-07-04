Dreame X60 Ultra Complete, markanın robot süpürge kategorisindeki en gelişmiş modellerinden biri olarak konumlanıyor. Cihazın öne çıkan taraflarından biri 35.000 Pa seviyesine ulaşan emiş gücü. Bu değer, özellikle halı yüzeylerde ve evcil hayvan bulunan ortamlarda biriken toz, kırıntı ve tüylerin toplanmasında önemli bir avantaj sağlıyor. Süpürme tarafında kullanılan HyperStream çift fırça sistemi ise saç ve kıl dolanmalarını azaltmayı hedefliyor. Günlük kullanımda bakım ihtiyacını azaltan bu yapı, uzun saçlı kullanıcılar ve evcil hayvan sahipleri için dikkat çeken özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Dreame X60 Ultra Complete’in tasarım tarafında dikkat çeken noktası ise 7,95 santimetrelik gövde yüksekliği. Alçalabilen LDS sensörü sayesinde koltuk, yatak ve dolap gibi mobilyaların altına daha rahat girebiliyor. Robot süpürgelerde erişilemeyen alanlar temizlik performansını doğrudan etkileyebildiği için bu tasarım yaklaşımı pratik kullanım açısından önem taşıyor. Cihaz ayrıca yapay zeka destekli çift kamera sistemiyle çevresini analiz ediyor ve 280’den fazla nesne türünü algılayabiliyor. Kablo, terlik, oyuncak ve küçük ev eşyaları gibi engelleri tespit ederek temizlik rotasını buna göre şekillendirebiliyor.

Paspaslama tarafında ise çift döner mop sistemi bulunuyor. Dakikada 230 devir dönüş hızına sahip paspaslar, 15N basınç uygulayarak yüzey temizliğini gerçekleştiriyor. Sistem, 40 derece sıcak su desteğiyle çalışabiliyor ve farklı kir türlerine göre temizlik stratejisini değiştirebiliyor. Halı algılandığında paspasların otomatik olarak kaldırılması da dikkat çeken özelliklerden biri. Böylece halı yüzeylerin ıslanması önlenirken sert zemin ve halı geçişleri daha otomatik bir şekilde yönetilebiliyor.

Modelin öne çıkan yeniliklerinden biri de eşik aşma performansı. FlexiAdapt teknolojisi sayesinde robot, geri çekilebilir ayak mekanizmasını kullanarak 4,5 santimetreye kadar tek basamaklı ve 8,8 santimetreye kadar çift basamaklı eşikleri aşabiliyor. Robot süpürgelerde kapı geçişleri ve yüksek eşikler sık karşılaşılan sorunlardan biri olduğu için bu özellik özellikle çok odalı evlerde avantaj sağlayabilir. Ayrıca uzayabilen yan fırça ve uzayabilen paspas sistemi sayesinde duvar dipleri ile köşe bölgelerinde daha kapsamlı bir temizlik hedefleniyor.

Dreame X60 Ultra Complete’i tamamlayan unsur ise tam otomatik istasyon yapısı. İstasyon; toz boşaltma, paspas yıkama, paspas kurutma, deterjan ekleme ve su yönetimi gibi işlemleri kullanıcı müdahalesi olmadan gerçekleştirebiliyor. Bu sayede günlük bakım ihtiyacı azaltılırken robotun daha uzun süre kesintisiz çalışması sağlanıyor. Genel olarak değerlendirildiğinde Dreame X60 Ultra Complete, yüksek emiş gücü, gelişmiş engel algılama sistemi, güçlü paspaslama özellikleri ve kapsamlı otomasyon yetenekleriyle üst segment robot süpürge arayan kullanıcıların değerlendirebileceği modeller arasında yer alıyor.