Huawei kızaklı telefon geliştiriyor!

Huawei kızaklı telefon geliştiriyor!

5 Mart, 2019 Akıllı Telefonlar 0 yorum

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Son zamanlarda akıllı telefonlarda oldukça fazla gelişme yaşanıyor. Bu gelişmelere katlanabilir telefonlar damgasını vururken, tam hazır olmadıkları herkes tarafından biliniyor. Huawei ise yeni bir konsept ile karşımıza çıkıyor.

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Orta sınıf bir telefon olacak!

Huawei, ortaya çıkan yeni görüntülerinde Xiaomi’nin Mi Mix serisinde yapmış olduğu kızak mekanizmalı bir telefonun duyurulacağı ortaya çıktı. Yeni cihazların ekranlarında kullanılan FullView panelin bu telefonda da yer alması beklenirken, ekran gövde oranı oldukça fazla olacak gibi görünüyor.

Huawei telefonun kızak mekanizmasında iki adet kamera ve flashın yer aldığı görülüyor, kızaklı mekanizma kapandığında ise telefonun üst kısmında sadece avize hoparlörü yer alıyor. Çıkması beklenen bu telefonun orta sınıfa ait bir telefon olacağı ön görülüyor. Peki bu cihaz hakkında sizin görüşleriniz neler?

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