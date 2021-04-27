HUAWEI’den Anneler Günü için Kampanya!

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HUAWEI, Anneler Günü’nü yeni bir kampanya ile kutlayacağını duyurdu. Anneler günü kampanya kapsamında HUAWEI Online Mağaza’ya üye olup, Anneler Günü için iyi dileklerini HUAWEI Topluluk sayfasında paylaşan kullanıcılar, 50 farklı hediyeden birini kazanma şansına sahip olacaklar.

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Anneler Günü bu yıl 9 Mayıs tarihinde kutlanacak. Bu özel günü eşsiz kılmak isteyen HUAWEI, yeni kampanyası ile hem indirim kuponları dağıtacak hem de anneleri için en güzel mesajları yazan kullanıcıları 50 üründen oluşan bir seçki ile ödüllendireceğini duyuruyor. HUAWEI’nin Anneler Günü kampanyası 26 Nisan ve 11 Mayıs tarihleri arasında sürecek.

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Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların HUAWEI Online Mağaza bültenine abone olması gerekiyor. Beraberinde HUAWEI Topluluk sayfasında anneleriyle ilgili en güzel anısını paylaşmaları gerekecek. Kullanıcılar bu işlemleri bu metne tıklayarak gerçekleştirebilirler.

HUAWEI Online Mağaza bülten abonesi olan kullanıcılar 50 TL değerinde hediye çekinden ziyade, HUAWEI Sound, HUAWEI FreeBuds Studio ve HUAWEI Eyewear II ürünlerinde geçerli olan yüzde 25 indirim hakkını kazanacaklar.

HUAWEI tarafından belirlenecek olan bir ekip, HUAWEI Topluluk sayfasında en çok beğenilen 100 anı arasından 50’sini kazanan olarak seçtikten sonra seçilen kişiler, alacakları kupon sayesinde aşağıdaki 50 üründen birini annelerine hediye olarak alabilme hakkına sahip olacaklar

1 adet HUAWEI P SMART Pro

2 adet HUAWEI P30 Lite

3 adet HUAWEI P30

8 adet HUAWEI MatePad 10.4

16 adet FreeBuds 3 (Kırmızı)

20 adet HUAWEI Watch Fit

2 ve daha fazla alımlarda yüzde 10 indirim var!

HUAWEI tüm bunların yanı sıra, en çok satan 7 ürününde, 2 veya daha fazla alımlara doğrudan yüzde 10 daha indirim uygulayacağını duyuruyor. Aynı üründen 2 veya daha fazla alımlarda uygulanan yüzde 10 indirim haricinde ayrıca tüm bu ürünlerde vade farksız 4 taksit imkanı kullanıcıların sahip olduğu haklar arasında yer alıyor.

İndirimler!

HUAWEI’nin en gelişmiş akıllı saati olarak göze çarpan, Watch GT 2 Pro, 2.798 TL yerine 2.299 TL fiyatla sunulurken, yalnızca 1 TL farkla HUAWEI FreeLace kablosuz kulaklık beraber alınabilecek

HUAWEI Watch GT 2, HUAWEI Watch Fit, HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI FreeBuds 4i, HUAWEI FreeBuds 3 ve HUAWEI FreeLace Pro da kampanyaya dahil edilen ürünler arasında yer alıyor.

Son olarak 2 veya daha fazla yapılan satın alımlarda yüzde 10 indirim uygulanan ürünlerin detaylarını incelemek için tıklayın!

HUAWEI Hakkında!

HUAWEI ürün ve servisleri, 170’ten fazla ülkede, dünya nüfusunun 3’te 1’ine hizmet etmeye devam ediyor. Almanya, İsveç, ABD, Fransa, İtalya, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere 15 Ar-Ge merkezi bünyesinde bulunmaktadır. 2019 yılında HUAWEI, dünya genelinde ve Türkiye’de yapılan akıllı telefon gönderimleri ile ikinci sırada yer almayı başardı. HUAWEI’nin üç iş grubundan biri olan Tüketici Elektroniği Grubu portföyünde cep telefonları, PC ve tabletler, giyilebilir teknolojiler ve bulut servislerinin bulunduğunu belirtelim. 30 yıldan fazla bir süre boyunca, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe elde ettiği deneyim sayesinde, küresel operasyonlarıyla, iş ortakları ve tüketicileri en son teknoloji ile buluşturarak, dünyanın her yerindeki insanlara teknolojinin birçok dalında kullanıcı dostu çözümler sunmayı hedefliyor.

Huawei, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) altyapısı ve akıllı cihazlarda lider bir küresel sağlayıcıdır. Telekom ağları, BT, akıllı cihazlar ve bulut hizmetleri olmak üzere dört önemli etki alanında entegre çözümler ile tam internet bağlantılı, akıllı bir dünya için dijitali, her bir kişiye, eve ve kuruluşa sunma taahhüdünde bulunmaktadır.

Huawei’nin üç işletme grubundan biri olan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, akıllı telefonları, PC ve tabletleri, giyilebilir ürünleri, mobil geniş bant cihazları, aile cihazları ve cihaz bulut hizmetleri ile Yapay Zekalı (AI) yaşamın lideridir. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, tüketicilere en son teknolojileri sunmaya ve teknolojik ilerlemelerin mutluluğunu dünyadaki daha fazla insanla paylaşmaya kendini adar. Harekete geç ve hayallerini gerçekleştir.(kaynak)