Genel
HUAWEI’den Anneler Günü için Kampanya!
HUAWEI, Anneler Günü’nü yeni bir kampanya ile kutlayacağını duyurdu. Anneler günü kampanya kapsamında HUAWEI Online Mağaza’ya üye olup, Anneler Günü için iyi dileklerini HUAWEI Topluluk sayfasında paylaşan kullanıcılar, 50 farklı hediyeden birini kazanma şansına sahip olacaklar.
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Anneler Günü bu yıl 9 Mayıs tarihinde kutlanacak. Bu özel günü eşsiz kılmak isteyen HUAWEI, yeni kampanyası ile hem indirim kuponları dağıtacak hem de anneleri için en güzel mesajları yazan kullanıcıları 50 üründen oluşan bir seçki ile ödüllendireceğini duyuruyor. HUAWEI’nin Anneler Günü kampanyası 26 Nisan ve 11 Mayıs tarihleri arasında sürecek.
Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların HUAWEI Online Mağaza bültenine abone olması gerekiyor. Beraberinde HUAWEI Topluluk sayfasında anneleriyle ilgili en güzel anısını paylaşmaları gerekecek. Kullanıcılar bu işlemleri bu metne tıklayarak gerçekleştirebilirler.
HUAWEI Online Mağaza bülten abonesi olan kullanıcılar 50 TL değerinde hediye çekinden ziyade, HUAWEI Sound, HUAWEI FreeBuds Studio ve HUAWEI Eyewear II ürünlerinde geçerli olan yüzde 25 indirim hakkını kazanacaklar.
HUAWEI tarafından belirlenecek olan bir ekip, HUAWEI Topluluk sayfasında en çok beğenilen 100 anı arasından 50’sini kazanan olarak seçtikten sonra seçilen kişiler, alacakları kupon sayesinde aşağıdaki 50 üründen birini annelerine hediye olarak alabilme hakkına sahip olacaklar
- 1 adet HUAWEI P SMART Pro
- 2 adet HUAWEI P30 Lite
- 3 adet HUAWEI P30
- 8 adet HUAWEI MatePad 10.4
- 16 adet FreeBuds 3 (Kırmızı)
- 20 adet HUAWEI Watch Fit
2 ve daha fazla alımlarda yüzde 10 indirim var!
HUAWEI tüm bunların yanı sıra, en çok satan 7 ürününde, 2 veya daha fazla alımlara doğrudan yüzde 10 daha indirim uygulayacağını duyuruyor. Aynı üründen 2 veya daha fazla alımlarda uygulanan yüzde 10 indirim haricinde ayrıca tüm bu ürünlerde vade farksız 4 taksit imkanı kullanıcıların sahip olduğu haklar arasında yer alıyor.
İndirimler!
HUAWEI’nin en gelişmiş akıllı saati olarak göze çarpan, Watch GT 2 Pro, 2.798 TL yerine 2.299 TL fiyatla sunulurken, yalnızca 1 TL farkla HUAWEI FreeLace kablosuz kulaklık beraber alınabilecek
HUAWEI Watch GT 2, HUAWEI Watch Fit, HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI FreeBuds 4i, HUAWEI FreeBuds 3 ve HUAWEI FreeLace Pro da kampanyaya dahil edilen ürünler arasında yer alıyor.
Son olarak 2 veya daha fazla yapılan satın alımlarda yüzde 10 indirim uygulanan ürünlerin detaylarını incelemek için tıklayın!
HUAWEI Hakkında!
HUAWEI ürün ve servisleri, 170’ten fazla ülkede, dünya nüfusunun 3’te 1’ine hizmet etmeye devam ediyor. Almanya, İsveç, ABD, Fransa, İtalya, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere 15 Ar-Ge merkezi bünyesinde bulunmaktadır. 2019 yılında HUAWEI, dünya genelinde ve Türkiye’de yapılan akıllı telefon gönderimleri ile ikinci sırada yer almayı başardı. HUAWEI’nin üç iş grubundan biri olan Tüketici Elektroniği Grubu portföyünde cep telefonları, PC ve tabletler, giyilebilir teknolojiler ve bulut servislerinin bulunduğunu belirtelim. 30 yıldan fazla bir süre boyunca, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe elde ettiği deneyim sayesinde, küresel operasyonlarıyla, iş ortakları ve tüketicileri en son teknoloji ile buluşturarak, dünyanın her yerindeki insanlara teknolojinin birçok dalında kullanıcı dostu çözümler sunmayı hedefliyor.
Huawei, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) altyapısı ve akıllı cihazlarda lider bir küresel sağlayıcıdır. Telekom ağları, BT, akıllı cihazlar ve bulut hizmetleri olmak üzere dört önemli etki alanında entegre çözümler ile tam internet bağlantılı, akıllı bir dünya için dijitali, her bir kişiye, eve ve kuruluşa sunma taahhüdünde bulunmaktadır.
Huawei’nin üç işletme grubundan biri olan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, akıllı telefonları, PC ve tabletleri, giyilebilir ürünleri, mobil geniş bant cihazları, aile cihazları ve cihaz bulut hizmetleri ile Yapay Zekalı (AI) yaşamın lideridir. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, tüketicilere en son teknolojileri sunmaya ve teknolojik ilerlemelerin mutluluğunu dünyadaki daha fazla insanla paylaşmaya kendini adar. Harekete geç ve hayallerini gerçekleştir.(kaynak)
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Genel
Netflix, yeni Türk dizisi Fatma’yı yayınladı
Dünyanın en popüler online dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, yeni Türk yapımı dizisi Fatma’yı yayınladı. Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken yeni dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor.
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Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix platformunun nisan ayında yayınlayacağı içeriklerden bir tanesi, bir Türk dizisi olan Fatma’ydı. Diziye ismini veren Fatma isimli bir kadının hikayesine odaklanan dizi 27 Nisan tarihi itibariyle yayına girdi.
Fatma; Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik bir drama dizisi. Fatma dizisinin başrollerinde Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun yer alıyor.
Netflix yapımı Fatma dizisinin konusu nedir?
Temizlikçi olarak çalışan Fatma’nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer’in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır. Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur.
Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma’nın hayatı için büyük tehlike oluşturur. Fatma’nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur. Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.
Netflix Türkiye’nin bazı diğer yapımları
50 Metrekare
Başrolünü Engin Öztürk’ün oynayacağı 50 metrekare dizisinde, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Senarist ise Burak Aksak. Dizide Engin Öztürk; “Gölge” isimli bir karakteri canlandıracak. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, ailesi olarak bildiği tek kişi olan Servet Nadir’in karanlık işlerini yapıyor. Zaman içerisinde geçmişiyle ilgili sırları öğrenmek isteyen Gölge, hayatının yalan üzerine kurulu olduğunu anlıyor. Gölge’nin hayatı, 27 Ocak 2021’de Netflix’te seyirciyle buluşuyor.
Mücadele Çıkmazı
Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Atiye gibi yapımların da arkasındaki şirket olan OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Mücadele Çıkmazı filminin başrolünde, Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul yer alacak. Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alınacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturacak.
9 Kere Leyla
Başrolde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un yer aldığı Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020’de tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunuldu.
Azizler
8 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye ve tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunulmuş olan yepyeni bir Taylan Biraderler filmi Azizler’in başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi isimler yer alıyor.
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Akıllı Telefonlar
Vivo V21 serisi resmen tanıtıldı!
Vivo V21 serisi ile akıllı telefon dünyasına merhaba dedi. Üç model ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon serisinin, teknik özellikleri de kesinleşti. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir oyuncu olmak isteyen akıllı telefon serisi, tasarım detayları bakımından da önemli özelliklere sahip. Ayrıca akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda da piyasadaki en iddialı cihazlar arasına girme ihtimaline sahip.
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Vivo V21 serisi üç adet cihaz ile akıllı telefon dünyasına giriş yaptı!
Vivo akıllı telefon dünyasına getirdiği ürün sayısını arttırmaya devam ediyor. Firma merakla beklenen V21 serisini resmen tanıttı. Geçtiğimiz günlerde seri ile alakalı bazı görseller paylaşan akıllı telefon üreticisi, üç modelden oluşan orta seviye akıllı telefonlarını piyasaya gösterdi. V21e, V21 ve V21 5G olmak üzere üç modele sahip olan seride, teknik özellikler de modelden modele değişebilmekte. Özellikle rekabetin arttığı şu günlerde seri kendi içerisinde oldukça önemli özelliklere sahip. Ayrıca serinin baz ve 5G’li modelleri ise hemen hemen aynı teknik özellikler ile dikkat çekiyor. V21 ve V21 5G modelleri güçlerini Dimensity 800U işlemcisinden alacaklar. Bununla birlikte firmanın neden 5G ve baz model diye iki farklı telefon çıkardığı tam olarak belli değil. İlk gelen yorumlara göre 5G özellikli model indirme hızı bakımından baz modele göre daha performanslı. Ayrıca bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre, 5G özellikli akıllı telefon, her pazarda rekabete dahil olmayacak. Bu yüzden firma bu eksikliği aynı özellikli baz modelle kapatmak istiyor.
Serinin bir diğer üyesi olan Vivo V21e modeli ise, görece daha düşük teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 720G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. 5G özelliği olmayan cihazın daha bütçe dostu olacağı öğrenildi. Serinin üç üyesi de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte seri sahibi kullanıcılar, sanal RAM özelliğinden de faydalanma imkanına sahip olacaklar. Firma sanal RAM uygulaması ile cihazın RAM kapasitesini 11 GB‘a kadar çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, özellikle oyun performansı bakımından güçlü bir deneyime sahip olacaklar. Öte yandan akıllı telefon serisindeki modeller 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacaklar. Bu pil de 33W‘lık hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Tasarımsal detayları da belli olan akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda oldukça iddialı.
Vivo V21 serisi 44 MP ön kamera ile geliyor!
Vivo V21 serisindeki bütün cihazlar 6.44 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonlarda damla çentik tasarımı ve 90 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Ancak ekran konusunda V21 ve V21 5G HDR 10+ desteği ile gelirken, V21e modeli HDR 10 ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca serideki bütün modeller 44 MP‘lik ön kameraya sahip olacaklar. Buradaki fark ise, optik görüntü sabitleyicisi. Zira V21 ve V21 5G modellerinde OIS desteği yer alacak. Ancak V21e modeli otomatik odaklama teknolojisi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Serinin arka kamera özellikleri ise üç cihaz için de aynı. Akıllı telefonlarda, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens yer alıyor. Firma arka kamera konusunda farklı bir tasarım tercih etmemiş. Ancak özellikle ön kamera konusunda firmanın iddialı olduğunu unutmamak gerek.
Vivo V21 ve V21 5G modellerinde ilginç bir yenilik daha yer alıyor. Akıllı telefonların ön tarafında çerçeve içerisinde iki adet LED flaş yer almakta. Bu sayede özçekim yapan kullanıcıların daha iyi ışığa sahip olmaları amaçlanıyor. Bununla birlikte bu özellik V21e modelinde yer almıyor. Tanıtımı gerçekleşen akıllı telefon serisi, ilk gün için sadece Malezya‘da satışta. Küresel pazara da çıkacak olan serinin, fiyatı henüz netlik kazanmadı. Bakalım firma, yeni serisi ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Vivo V21 teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP OIS
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
Vivo V21 5G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP OIS
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
Vivo V21e teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP (otomatik odak)
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
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Genel
2021’de sosyal medya hesapları nasıl kapatılır?
2021 yılıyla birlikte artık sosyal medya iyice iletişim organlarından biri haline geldi. Her türlü haberi, etkileşimi, güncel olan ve araştırmak istediğimiz konuları sosyal medya aracılığıyla kolayca ulaşabiliyoruz. Peki kullandığımız bu sosyal medya hesaplarını nasıl kapatabiliriz? Açarken sadece bir mail adresiyle kolaylıkla açabildiğimiz hesaplar kapatırken de aynı kolaylığı sunuyor mu?
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En çok kullandığımız üç uygulamayı ele alacağız. Bunlar Facebook, Instagram ve Twitter. Bu uygulamalar çıktıkları dönemlerden itibaren en çok indirilenler ve en çok üyeye sahip olan uygulamaların başında geliyor. Son bir kaç senedir Facebook’un Instagram’ı satın almasıyla hesaplar arası geçiş, Facebook hesabıyla Instagram’da hesap açabilme oldukça kolay halde geldi. Twitter ise daha öncelerinde Periscope ve Foursquare uygulamaları ile iş birliği yapsa da Facebook-Instagram uyumu kadar iyi bir uyum sağlayamadı.
Peki bu uygulamaları neden kapatma ihtiyacı duyuyoruz?
Kullanıcılar bir çok farklı sebeple hesaplarını kalıcı veya geçici olarak kapatmak/dondurmak isteyebiliyorlar. Bu sebeplerden bir kaçına örnek vermek gerekirse; kendi adlarına açılmış bir sahte (fake) hesaptan kurtulmak, yasal olarak isim değiştiren kişinin eski isimli hesabını kapatmak istemesi, günümüzde (maalesef) artan siber zorbalık olayları bunlardan bazıları. Bu sebepleri ele aldığımızda hesap sahiplerinin haklı sebepleri olduğunu görebiliyoruz. Şimdi de sırasıyla bu hesaplar nasıl kapatılır/dondurulur ona göz atalım.
Facebook hesap kapatma/dondurma nasıl yapılır?
Hesabınızı istediğiniz bir süre için dondurabilir, sonrasında dilediğiniz zaman tekrar açabilirsiniz. Facebook hesabınızı dondurmak için şu adımları izleyebilirsiniz;
- İlk olarak Facebook hesabınıza giriş yapın, ana sayfada sağ üstteki aşağı doğru minik ok sembolüne tıklayın. Oka tıkladıktan sonra açılan sekmelerden ayarlar ve gizlilik seçin.
- Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıkladığınızda tekrardan bir sekme açılacak ve orada da Gizlilik Kısayolları sekmesine tıklayın.
- Açılan ekranda bir çok bölme ve sekme mevcut ancak kafa karıştırıcı gibi gözükse de aslında çok basit. Facebook Bilgilerin sekmesinin altında Hesabını ve bilgilerini sil seçeneğine tıklayın.
Facebook burada size bir uyarıda bulunacak. “Facebook hesabını kalıcı olarak silmek istiyorsan bize bildir. Silme işlemi başladıktan sonra hesabını yeniden etkinleştiremez veya eklediğin hiçbir içeriği ya da bilgiyi geri getiremezsin.” ibaresinin altında Messenger’ın kalması için bunun yerine hesabını dondur seçeneği mevcut. İsterseniz bu şekilde size bir opsiyon sunuyor. Eğer tamamen silmek isterseniz de Facebook’a yüklenmiş olan fotoğraf ve gönderilerinizi indirme olanağı tanıyor. Hesabı sil seçeneğine tıkladıktan sonra gerekli adımlar tamamlanmış ve hesabınızı silmiş bulunuyorsunuz.
Ek olarak belirmekte fayda var; Facebook profilinizi sizden başka kimse göremez. İsminiz ile arama yapıldığında sizin profiliniz arama sonuçları içerisinde yer almaz. Facebook hesabınızı dondurmanız demek Messenger uygulamasını da dondurmak demek değildir. Facabook hesabınızı dondurduktan sonra mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz. Öncesinde arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar mesaj kutularında görünmeye devam eder. Profiliniz açılmasa bile bazı bilgiler arkadaşlarınız tarafından görülebilir. Arkadaş olduğunuz kişilerin arkadaş listelerinde hala sizin isminiz olabilir. Ama sadece arkadaşlarınız kendi listelerinde sizin isminizi görebilir, başka kimse göremez.
Instagram hesap kapatma/dondurma nasıl yapılır?
Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizleniyor.
- instagram.com’a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.
- Sağ üst kısımdaki profil fotoğrafınıza dokunun. Buradan Ayarlar sekmesine tıklayın
- Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat’a dokunun veya tıklayın.
- Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.
Eğer hesabınızı kalıcı olarak silmek isterseniz de buradaki linkten işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Twitter hesap kapatma/dondurma nasıl yapılır?
Öncelikle şu soruya cevap verelim: Hesabınıza devre dışı bırakınca ne olacak? Twitter hesabını devre dışı bıraktığınız zaman, kullanıcı adınız, twitter’dan kaldırılır. Profil bilgileriniz, tweetleriniz ve retweet’leriniz görünmez olur. Twitter’ın arama ekranında sizi arayan kişiler bulamaz. 30 gün boyunca Twitter hesabınıza giriş yapmazsanız, Twitter hesabınız kalıcı olarak silinir. Twitter hesabınız kalıcı olarak silindikten sonra kullanıcı adınız, tekrar kullanım için uygun hale gelir ve başkaları tarafından alınabilir. 30 günlük süre içerisinde twitter hesabınıza giriş yaparsanız, hesabınız tekrar aktifleşir, takipçileriniz, profil bilgileriniz ve tweetleriniz geri gelir.
Peki hesabınızı nasıl devre dışı bırakacaksınız?
- Twitter uygulamasını açın ve sol üstteki menü tuşuna basın.
- Ayarlar ve Gizlilik seçeneğin seçin.
- Hesap seçeneğini seçin.
- Hesabını devre dışı bırak seçeneğini seçin.
- Açılan sayfada Devre dışı bırak bağlantısına dokunun.
- Twitter şifrenizi girin ve Devre dışı bırak butonuna dokunun.
Bu adımları tamamladıktan sonra sosyal medya hesaplarınızı geçici olarak veya tamamen kapatmış oluyorsunuz. Bu işlemleri geri almak içinse hesabınıza giriş yapmanız yeterli olacaktır.
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