Huawei Band 6, Huawei Online Mağaza’da ön siparişe açıldı!

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Huawei Band Serisi’nin en yeni modeli Huawei Band 6 Türkiye’de ön siparişe açıldı. Huawei Band 6, insanların giyilebilir cihazlardan, özellikle de akıllı saatlerden giderek daha fazla özellik talep etmeye başlamasıyla şekillendi. Yeni özellikleri ve yeni tasarımıyla daha önceki Band modellerinin önüne geçmeyi amaçlayan Band 6, tasarım, pil ömrü, sağlık ve fitness izleme açısından optimum bir seçim gibi görünüyor.

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Huawei Band 6 neler sunuyor?

Huawei Band 6, Huawei’in %64 ekran – gövde oranına sahip; 1,47 inç AMOLED FullView ekran içeren ilk akıllı bilekliği olarak karşımıza çıkıyor. Huawei Band 6, tıpkı diğer Huawei giyilebilir cihazlarda olduğu gibi pil ömrü konusunda rakiplerinden sıyrılmayı amaçlıyor. Band 6, kullanıcılara 2 haftaya varan pil ömrü sunabiliyor. Akıllı bileklik kullanıcılarının saat yerine akıllı bileklikleri tercih etme sebeplerinden bir diğeri de; konfor. Bu yüzden olabildiğince hafif olarak tasarlanmaya çalışılan Band 6, tasarım, malzeme ve çeşitli algılama teknolojilerinde Huawei’nin yüksek kalite politikasıyla üretilmiş durumda. Yalnızca 18 gram ağırlığa sahip olan akıllı bileklik, tüm gün sağlık takibi deneyimi de sunuyor. Huawei Band 6, tüm gün SpO2 izleme haricinde; kullanıcılara kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme gibi sağlık izleme özellikleri de sunuyor. Huawei Band 6 ayrıca, kullanıcıların bilimsel ve istatistiksel olarak egzersiz yapmasına yardımcı olmak için; profesyonel veri izleme ve analiz özelliği barındıran 96 farklı egzersiz modunu destekliyor.

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Huawei Band 6’nın, 194 x 368 ve 282 PPI çözünürlüğe ve 1,47 inç AMOLED FullView ekrana sahip olması sayesinde; selefi ile karşılaştırıldığında, ekran %148 daha da büyütülmüş ve ekran / gövde oranı %64’e çıkartılmış. Renkli ekran, kullanıcılara daha fazla bilgi netliği sağladığı gibi egzersiz ve sağlık verilerini daha kullanıcı dostu bir şekilde görüntüleme olanağı sağlıyor. Kullanıcılar, tıpkı bir akıllı telefonun dokunmatik ekranını kullanır gibi kolayca yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırarak dokunmatik ekranı kullanabiliyor.

14 güne varan pil ömrü ve manyetik hızlı şarj

Yüksek verimli bir çip seti ve akıllı güç tasarrufu algoritmalarıyla desteklenen Huawei Band 6, kullanım koşullarına bağlı olarak 14 güne varan pil ömrü ile aralıksız olarak kalp atış hızı ve uyku izleme sağlıyor. Bunun da ötesinde Huawei Band 6, manyetik şarj cihazıyla hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede kablo aramakla uğraşmadan akıllı bilekliğinizi şarj edebilmeniz mümkün hale geliyor. Ayrıca manyetik şarj cihazıyla beş dakikalık şarj işlemi, akıllı bilekliği iki günlük standart kullanım için hazır hale getiriyor. Böylece, batarya ve pil ömrü konusunda problem yaşamadan; kısa süreli şarjlarla uzun süreli kullanım sağlayabiliyorsunuz.

Band 6 sağlık takibi konusunda da iddialı

Akıllı bileklik denilince akla gelen ilk özellik de, sağlık izleme desteği. Huawei TruSeen 4.0 tabanlı optimize edilmiş donanım modülleri ve yeni akıllı güç tasarrufu algoritması sayesinde Huawei Band 6 artık tüm gün SpO2 izlemeyi destekleyerek kullanıcıların sağlığını izliyor ve kandaki oksijen seviyesi düştüğünde bir alarm vererek, kullanıcıların harekete geçmelerine ve sağlıklarını daha proaktif bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Huawei Band 6 ayrıca sürekli, gerçek zamanlı ve olabildiğince doğru kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme sağladığı gibi, dinlenme kalp atış hızının çok yüksek veya çok düşük olması durumunda da kullanıcısını uyarıyor. Böylece olası sağlık risklerini de erken fark edebilmenizi sağlıyor.

Huawei Band 6’nın fitness özellikleri de kullanıcılara yepyeni bir deneyim getiriyor. İç ve dış mekanda koşu, bisiklet ve ip atlama gibi 11 profesyonel egzersiz modu, top oyunları ve dans türleri dahil olmak üzere 85 özelleştirilmiş mod, egzersiz takibi için geniş bir yelpaze sunuyor. Huawei Band 6, kullanıcıların egzersiz yeteneklerini kalp atış hızı değişkenlik verileri ve egzersiz verileri gibi çok boyutlu parametrelere dayalı olarak analiz etmek için Huawei TruSport profesyonel egzersiz algoritmasını kullanarak, egzersiz yetenekleriyle ilgili bilimsel değerlendirme ve öneriler sunuyor.

Bütün bunlara ek olarak; Huawei Band 6, bilinmeyen numaraları akıllıca belirleyebiliyor, müzik çalmayı ayarlayabiliyor ve kamera deklanşörünü uzaktan kontrol edebiliyor.

Renk seçenekleri ve fiyat

Band 6, Grafit Siyahı, Amber Gün Doğumu ve Sakura Pembesi olmak üzere 3 ayrı renkte ön satışa sunuldu. 549 TL fiyat etiketine sahip olan Band 6 için ön sipariş vermek isteyenler; Huawei Online Mağaza üzerinden vade farksız 4 taksitle akıllı bilekliklerini şimdiden satın alabiliyorlar.