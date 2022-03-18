HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, merakla beklenen amiral gemileri P50 Pro ve katlanır formdaki P50 Pocket telefonları, Nova Serisi’nin en yeni modeli nova 9 SE ile Watch GT Runner ve MateBook E ürünlerini teknoloji meraklılarının beğenisine sundu.

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HUAWEI P50 Pro ile kamerada tepeye oynuyor

HUAWEI P50 Pro, ana kamera düzeni olarak 50 MP (f/1.8, OIS), 40 MP (Siyah-beyaz, f/1.6), 13 MP Ultra Geniş Açı Kamera (f/2.2) ve 100x zoom yapabilen 64 MP Telefoto (f/3.5, OIS) kameraları kullanıyor. 10 kanallı multi spektrum renk sensörüyle True Chroma ve XD Fusion Pro süper renk filtre sistemini birleştiren kamera grubu, yüzde 103 daha fazla ışık girişiyle görsellerde yüzde 10 daha fazla detay yakalıyor. Aynı renk sistemini ön kamerada da kullanan P50 Pro, burada 100 derecelik geniş açı mercekli 13 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip. Süper Bass stereo hoparlörler ile P50 Pro, ayrıca IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip. 66 watt kablolu ve 50 watt kablosuz SuperCharge ile sıfırdan yüzde 100 pil durumuna 1 saatte şarj edilebilen P50 Pro, ekran görselliği ile de ön plana çıkıyor. 6,6 inçlik 2700×1228 piksel çözünürlüklü 450 PPI OLED ekran, sRGB’den yüzde 25 daha fazla renk gösteren P3 gamutunu destekliyor ve 10 bit renk çözünürlüğü ile 16 milyon yerine 1,07 milyar renk gösterebiliyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip ekran, gücünü Adreno 660 GPU’dan alıyor. Snapdragon 888 yonga setinin kullanıldığı P50 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Tüm bu teknolojik bileşenler yalnızca 8,5 mm kalınlıkta ve 195 gram ağırlığındaki P50 Pro’da yer alıyor.

Katlanabilir telefon: P50 Pocket

Boşluksuz, tam katlanabilir yapısıyla HUAWEI P Serisi’nin estetiğini devam ettiren P50 Pocket, açıldığında 6,9 inçlik 2790×1188 piksel, P3 renk gamı destekli 1,07 milyar renk gösterebilen 442 PPI OLED ekranı ile sizleri karşılıyor. Telefonun kapağında yer alan 340×340 piksel, 60 Hz tazeleme hızında 1,04 inç OLED ekran, telefonu tam açmadan da widget ve özel uygulamalar ile bir çok işlevin kullanılmasını sağlıyor. 4000 mAh pil kapasitesiyle 15,7 saat video oynatma, 22 saat konuşma, 472 saat stand-by süresi bulunan P50 Pocket, 40W SuperCharge desteği ile 1,08 saatte sıfırdan tam şarj oluyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alınan sahip P50 Pocket, aynı zamanda 256 GB’a kadar NM bellek kartlarını da destekliyor; böylece telefonun depolama alanı 500 GB’a çıkartılabiliyor. Sadece 7,2 milimetre kalınlığında ve 190 gram ağırlığındaki P50 Pocket’ta Huawei’nin üst düzey kamera donanımı kullanılıyor. Ana kamera dizilimi 40 MP True-Chroma (F/1.8), 13 MP Geniş açı (F/2.2) ve 32 MP Ultra Spectrum (F/1.8) kameralarından oluşan P50 Pro, 4K video kaydı ve Full HD 960 FPS ağır çekim yapabiliyor. P50 Pocket ayrıca IP53 su ve toz dayanıklılığına da sahip.

Orta-üst segmentin yeni oyuncusu: Nova 9 SE

Sevilen nova tasarımını devam ettiren ve HUAWEI’nin şimdiye kadar piyasaya sunduğu en yüksek çözünürlüklü, 108 MP kamera ile donatılan nova 9 SE, 8 MP ultra geniş açılı kamerası, 2 MP derinlik algılama kamerası ve 2 MP makro kamerası ile dikkat çekiyor. 1 mm inceliğindeki ekran çerçevesi ile yüksek ekran-gövde alanı sunan 90 Hz tazeleme hızındaki 6,78 inçlik ekranıyla nova 9 SE, çekilen çok yüksek çözünürlüklü fotoğrafların gösterilmesinde de geri kalmıyor. FHD+ çözünürlükteki ekran, sRGB yerine P3 renk gamutunu benimsediği için renkler de yüzde 25 oranında gerçeğe daha yakın görüntüleniyor. Tüm bu fotoğrafçılık özelliklerini 7,9 mm kalınlığındaki 3D cam gövdeye sığdırılan nova 9 SE, HUAWEI’nin EMUI 12 işletim sistemini kullanıyor.

Yeni telefonlar kampanyayla geldi

HUAWEI’nin en yeni akıllı telefonu P50 Pro’nun ilk 10 siparişinde geçerli olmak üzere, WATCH GT 2 Pro, P50 Pocket’ın ilk 10 siparişine özel Watch GT 3 42mm’nin ücretsiz alınmasını sağlayacak hediye kuponu verilecek. Ayrıca HUAWEI online mağazaya abone olup kampanyaya katılım sağlayan kullanıcılara P50 Pro ve P50 Pocket için 600 TL indirim kuponu, Nova 9 SE ürünü için ise 300 TL indirim kuponu dağıtılacak.

Bu ürünleri satın alan kullanıcılar için, 1 yıllık BluTv üyeliği, 6 ay ekran koruma garantisi, 12 aylık ek garantide yüzde 50 indirim, 3 aylık 50 GB bulut depolama ve HUAWEI AppGallery kuponu gibi özel ayrıcalıklar sunuluyor.

Hafif formuyla HUAWEI Watch GT Runner

Koşucular için özel olarak tasarlanan HUAWEI WATCH GT Runner, yeni tasarım dilini benimseyerek sade bir gövde ve kayış hatları ile şık ancak sağlam bir tasarım geliştirmek için süper otomobillerin hava giriş ızgarasından ilham alıyor. Sadece dayanıklılığı artırmakla kalmayan, aynı zamanda GPS hatalarını azaltan ve konumlandırma verimliliğini artıran hafif, yüksek mukavemetli bir kompozit fiber saat kasası kullanılan Watch GT Runner’da silikon nitrür seramik ultra hafif çerçeve ve havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kurma kolu sayesinde tüm saat gövdesinin ağırlığı 38,5 grama kadar azaltılarak sporcuların ekstra ağırlık taşıması engellenmiş oluyor. HUAWEI WATCH GT Runner, bir koşucunun bilmesi gereken tüm veriler dahil olmak üzere antrenman yükü, Koşu Kabiliyeti İndeksi, toparlanma süresi ve hava durumu gibi verileri gösteren özel bir saat yüzü ile gelir. Farklı antrenman ve koşu durumları için kullanıcılar, görüntülemek istedikleri verileri özelleştirebilir ve ayarlayabilir. Böylece antrenman durumlarını gerçek zamanlı anlayabilir ve antrenman hacmini ayarlayabilirler.

Hem tablet hem dizüstü bilgisayar MateBook E

HUAWEI’nin ilk Windows 11’li tablet PC’si olan MateBook E aynı zamanda yine HUAWEI’nin ilk 2in1 tasarımlı tablet bilgisayarı. 11. nesil Intel Core i5 1130G7, 16 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve Intel Xe Graphics ile donatılan MateBook E, istenirse hem klavye, hem touchpad, hem dokunmatik ekran hem de HUAWEI M-Pencil kalemiyle kullanılabiliyor. Ayrıca normal bir PC gibi klavye ve fare bağlantıları ile monitör dahil tüm çevresel PC birimlerini destekliyor. Thunderbolt 4 destekli USB-C formunda bağlantı noktası ile 40Gbps veri aktarımı ve iki adet 4K 60 Hz monitör bağlantı desteği (veya 1 adet 8K 60 Hz monitör desteği) haricinde, her türlü USB cihaz ve harici ekran kartları da dahil olmak üzere MateBook E’ye bağlanabiliyor. 12,6 inç boyutunda, yüzde 90 ekran-gövde oranlı, 2.5K çözünürlüklü, P3 renk gamı destekli, 1.000.000:1 kontrast oranlı 600 nit parlaklıkta OLED ekrana sahip MateBook E, yalnızca 7,99 mm kalınlığında ve 709 gram ağırlığında. Sıfırdan yüzde 100’e 90 dakikadan kısa sürede şarj etmesini sağlayan 65 watt hızlı şarj desteği ile tüm bu özellikler MateBook E’yi en işlevsel ve en taşınabilir bilgisayar haline getiriyor.

HUAWEI ayrıca, MateBook E için 31 Mart’a kadar devam edecek farklı bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda, 31 Mart tarihine kadar verilen MateBook E siparişlerinde, kampanya paketinde 5.646 TL kazanç sağlama imkanı sunulacak. Böylelikle pakette yer alan HUAWEI Sound Joy, HUAWEI AX3 Dual-Core, M-Pencil ve HUAWEI Bluetooth Mouse ürünleri de hediye edilmiş olacak. Yalnızca MateBook E siparişi vermek isteyenler için de 450 TL sepet indirimi sunulacak. MateBook E, çok sevilen ürünlerden MateView GT 27″ ile satın alındığında ise MateView GT 27″ özelinde ekstra yüzde 50 indirim uygulanacak.

PC için HUAWEI Mobile Cloud

Hibrit mobil ofis modu yeni norm haline geldi. Kullanıcılar veri bulutlarına giderek daha fazla güvenmeye ve kullanmaya başladı. Veri silosu sorununu çözen bu veri bulutları için yer ve zaman sınırı yok. HUAWEI de akıllı bir kullanıcı deneyimi için kullanışlı bir depolama çözümü olan PC için HUAWEI Mobile Cloud’u kullanıma sundu. PC kullanıcıları artık dosyalarını doğrudan PC’lerinden şifreli bir bulut deposunda güvenli bir şekilde saklayabilir ve istedikleri zaman istedikleri yerden erişebilir veya yönetebilir. HUAWEI Mobile Cloud’un PC’lere de yüklenebilen sürümünün yeni özelliğiyle kullanıcılar HUAWEI Kimliği kullanarak tek bir oturum açma yoluyla cihazlar arası ve canlı senkronizasyon yeteneklerinden faydalanabilirler. Kart tabanlı tasarım ve cihazlar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu gibi özelliklerle, kullanıcılar son dosya klasörlerini ve hatta URL bağlantılarını hızla arayabilir ve erişebilir. Güvenli depolama özellikleri, veri güvenliğini ve bütünlüğü için cihaz tarafı ve iletim şifrelemesini kullanır, verilere yalnızca kullanıcıların doğru kimlik bilgileriyle erişmesini sağlıyor.

HUAWEI Mobile Cloud Early Bird Kampanyası kapsamında ilk aya özel 200GB ücretsiz depolama alanı teklifinden yararlanabilirsiniz. Tekliften yararlanmak için bu bağlantı üzerinden ücretsiz PC için HUAWEI Mobile Cloud uygulamasını indirin. HUAWEI Kimliğinizle giriş yapın. Telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar > HUAWEI ID hesabı > Bulut > Yükseltme bölümünde ilk ay 50 GB veya 200 GB ücretsiz talep edin ve hem mobil hem de PC cihazlarınızda bulut hizmetinin keyfini çıkarın.