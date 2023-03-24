Çin’de düzenlenen 2023 HUAWEI Spring amiral gemisi ürün lansman konferansında HUAWEI, P60 Serisinin yanı sıra en son katlanabilir telefonu Mate X3’ü tanıttı. Etkinlikte ayrıca HUAWEI FreeBuds 2 Pro+, HUAWEI FreeBuds 5 ve HUAWEI TalkBand B7 gibi giyilebilir aksesuarların tanıtımı da yer aldı.

HUAWEI FreeBuds Pro 2+, FreeBuds Pro 2’ye benziyor, ancak çift kalp atış hızı ve vücut ısısı izleme sistemi ile birlikte geliyor. Huawei, TruSeen kalp atış hızı algoritmasının SGS testinden sonra %95 ve 10bpm yüksek bir doğruluğa sahip olduğunu iddia ediyor.

Kulaklıklar, %30 itici güç iyileştirmesi, düşük frekans desteği, HiRes, L2HC, LDAC, HD uzamsal ses, 47dB’ye kadar Aktif Gürültü Engelleme ile 11 mm dinamik sürücülere sahiptir ve birden fazla cihaza bağlanabilir.

Kulaklıklar Harmony OS ve Android çift ekosistem yüksek çözünürlüklü ses iletimini destekler ve üç ses moduna sahip. Bunlar Konser salonu, ses tiyatrosu ve sinema salonu. 360 derecelik yüksek çözünürlüklü surround dinleme deneyimi oluşturmak için altı eksenli bir tutum sensörüne ve kulak kanalı yapısına ve aşınma durumuna göre gürültü azaltmayı kişiselleştirebilen akıllı dinamik gürültü azaltma 2.0’a sahip.

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Huawei’nin FreeBuds 5 modeli ise takıldığında asılı bir su damlacığına benzeyen benzersiz bir Rupert Tears tasarımına sahiptir. Yarı açık Konfor Gürültü Azaltma tasarımına ve yükseltilmiş ANC 3.0’a sahiptir. Damlacık tasarımı, ses ünitesi, pil ve devre kartı için ayrı bölgelere sahip.

FreeBuds 5, daha güçlü ses ve daha net vokaller için Sound Pressure Turbo teknolojisine sahip 11mm sürücü olan L2HC ve LDAC desteğine sahiptir. Kullanıcının kulak kanalı yapısını gerçek zamanlı olarak hesaplayabilir ve 2 saniye içinde hassas sesi telafi edebilecek ultra geniş bantlı gerçek zamanlı işitme optimizasyon algoritmasına sahip. 30 saate kadar pil ömrü ile FreeBuds 5, 5C hızlı şarjı destekler ve sadece 5 dakikalık şarjla 2 saate kadar dinleme sağlayabilir.

FreeBuds 2 Pro+ fiyatı 220 dolar ve FreeBuds 5 ise 130 dolardan satışa sunulacak. Bu modeller yakında Türkiye pazarına da gelecek.