Huawei, telefon, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir ürün yelpazesini yeni cihazlar ile daha da genişletiyor. Yaklaşan Avrupa lansman etkinliğinde Huawei, günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelecek güçlü birçok senaryolu cihaz deneyimi arayan tüm tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Huawei, 9 Mayıs’ta Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek etkinlikte son teknoloji ürünlerini duyuracak.

Bu bahar Huawei, Avrupalı tüketicilere iki yeni nesil, son teknoloji akıllı telefon sunacak. Yeni ve en gelişmiş fotoğrafçılık amiral gemisi HUAWEI P60 Pro, gün batımında, karanlıkta veya siz ne zaman isterseniz çekim yaparken, çeşitli mesafelerden en yüksek ayrıntıyı yakalamak isteyen tüm meraklılar için bir rüyayı gerçek yapacak. Huawei akıllı telefon tarihindeki bir diğer kilometre taşı ise HUAWEI Mate X3. Yeni katlanabilir amiral gemisi, tüm yeni ileri teknolojiyi son derece ince, çok hafif ve çok dayanıklı bir gövdede topluyor. Bu model ile Huawei, katlanabilir akıllı telefonlar alanında lider konumunu pekiştiriyor.

Yeni cihazların tanıtımı, yeni gelişmiş akıllı saatler olmadan tamamlanamazdı. Huawei’nin birçok kişinin gıpta ettiği lüks görünümünü ve tarzını korurken sürekli kendini aşmaya çalışan kaşifler için ürettiği ultra amiral gemisi akıllı saati HUAWEI WATCH Ultimate da tanıtılacaklar arasında.

Huawei ayrıca estetiği, yeniliği ve zekayı bir araya getiren, oldukça hafif ve kullanışlı bir mobil form sunan çok ince, hafif bir dizüstü bilgisayar olan yeni HUAWEI MateBook X Pro’yu da tanıtacak. Giyilebilir cihaz ve müzik tutkunları ise kusursuz tasarım ve ses kalitesine odaklanan yeni HUAWEI FreeBuds 5 kulaklıkların keyfini çıkaracak.

Huawei’nin yaklaşmakta olan tüm yeni amiral gemisi ürünleri Avrupa pazarlarında satışa sunulacak ve tüketiciler günlük yaşamlarını ve işlerini çok daha akıllı hale getirebilecek yeni çözümler karşısında şaşkına dönecek.

HUAWEI WATCH Ultimate, 3 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak ilk ürün olacak ve onu HUAWEI FreeBuds 5 takip edecek. Yeni akıllı telefonlar HUAWEI P60 Pro ve HUAWEI Mate X3 ile HUAWEI MateBook X Pro dizüstü bilgisayar, 9 Mayıs 2023’teki lansman etkinliği ardından satışa sunulacak. Avrupalı tüketiciler, ürünlerin kendi pazarlarında piyasaya sürülmesinden birkaç hafta sonra Huawei’nin tüm yeniliklerini keşfedecekler.