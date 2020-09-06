Huawei Y9a resmi olarak duyuruldu!

Huawei, geçtiğimiz günlerde orta-üst seviye yeni akıllı telefon modeli Enjoy 20 Plus 5G’yi duyurmuştu. Bu telefonun uluslararası pazardaki kardeşi olan Huawei Y9a ise aradan uzun süre geçmeden resmi olarak tanıtıldı.

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Huawei Y9a tanıtıldı: Dörtlü arka kamera ve tam ekran!

Orta seviye akıllı telefonların arasına yerleşen Huawei Y9a, tasarım açısından Enjoy 20 Plus 5G ile tamamen örtüşüyor. Oldukça şık ve premium bir tasarıma sahip olan telefonda pop-up kamera mekanizması bulunuyor. Böylece cihazın ön yüzünde tam ekran konsepti oluşturulmuş. Arka alanda ise Mate 30 serisine benzer şekilde konumlandırılan yuvarlak kamera alanı ön plana çıkıyor.

Telefonun donanım detayları ise kardeşine göre ekran, işlemci ve kamera tarafında önemli farklılıklar barındırıyor. 6.63 inç boyutundaki Full HD+ IPS ekran yerini korurken, ekran yenileme hızı olarak 90Hz yerine 60Hz değeri tercih edilmiş. Huawei Y9a, MediaTek’in 5G destekli işlemcisi Dimensity 720’nin aksine gücünü 5G desteği bulunmayan Helio G80 işlemciden alıyor. 6/8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ise iki telefon arasında benzerlik taşıyor.

Kamera tarafında ise Enjoy 20 Plus’ın aksine daha iyi bir arka kamera paketi tercih edildiği görülüyor. Dörtlü sensör yapısına sahip arka kameradaki 64 megapiksellik ana sensöre; 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve makro çekim sensörü eşlik ediyor. Ön bölümdeki pop-up kamera ise 16 megapiksel çözünürlükte konumlandırılmış.

4.200 mAh kapasiteli batarya ile birlikte 40W Huawei SuperCharge hızlı şarj desteği de yer alıyor. Türkiye’de de satılmasını beklediğimiz Huawei Y9a modelinin çıkış tarihi ve fiyat bilgileri ise daha sonra paylaşılacak.