Huawei Y9 Prime 2019 vs Meizu Note 9 karşılaştırması

Huawei Y9 Prime 2019 vs Meizu Note 9 karşılaştırmasını teknik özellik ve fiyat kategorilerinde sıralıyoruz. Açılır-kapanır kamerası ile dikkat çeken Huawei cihazı ile fiyat-performans dengesi ile dikkat çeken Meizu telefonunu kıyaslıyoruz.

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Açılır kapanır pop-up kamera cihazlarının yaygınlaşmasının ardından Huawei mayıs ayında pop-up kameraya sahip Y9 Prime 2019 cihazını tanıtmıştı. Türkiye fiyatı bugün açıklanan cihaz dört farklı renk ile satışa sunulacağı ön görülüyor. Diğer taraftan ise orta segmentte işlemcisi ve tasarımı ile dikkat çeken Meizu Note 9 Türkiye ve dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Bu makalemizde akıllı telefonların sunduğu teknik özellikler ve fiyatları karşılaştıracak, sentetik test sonuçlarını sizlere aktaracağız.

Ekran – Huawei Y9 Prime 2019 vs Meizu Note 9

Tasarım noktasında iki cihaz iki farklı konsept ile birlikte piyasaya sürüldü. Huawei, P30 Lite’da kullandığı damla çentiğin aksine, Y9 Prime 2019 cihazında tam ekran yapısını orta segmentte kullanıcılara sunmayı hedefledi. Pop-up kamerası sayesinde %84.3 ekran-kasa oranı sunan telefon sağ ve sol tarafta çentiklerden oldukça arınmışken alt kısımda hafif bir çene kısmı bulunuyor. 6.59 inç büyüklüğündeki ekranda LTPS IPS LCD panel kullanılmış. Fiyatı segmentinde AMOLED panel kullanan cihazlar varken , firma bu cihazda LTPS panel kullanmayı tercih etmiş. 19:5:9 görüntü oranını kullanan 1080 x 2340 piksel çözünürlüğündeki FHD+ ekranda inç başına düşen piksek sayısı ise 391 ppi .

Bir başka Çinli üretici Meizu, Note 9 modelinde damla çentik ile kullanıcıların karşısına çıktı. Alt kısımda bulunan hafif çentiği ve üst kısımdaki damla yapısı ile %84.7 ekran kasa oranını sunmayı başaran telefon IPS LCD panel kullanıyor. 6.2 inçlik ekran 18:7:9 gibi farklı bir görüntü oranı ile birlikte geliyor. 1080 x 2244 piksel çözünürlüğündeki ön panelde inç başına düşüne piksel sayısı ise 403 ppi .

İşlemci – Huawei Y9 Prime 2019 vs Meizu Note 9

Yonga seti-işlemci kısmına geldiğimizde ise Meizu Note 9 modeli ile karşılaştırmamıza başlayalım. Telefon, Ekim 2018 tarihinde tanıtılan Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 işlemcisinden gücünü alıyor. 8 çekirdekli orta segment 675 işlemcisi 11 nanometre üretim sürecine sahip. Çekirdekler iki yapı halinde çalışıyor. Bunlardan ikisi 2.0 GHz hızında çalışan Kryo 460 Gold , altısı ise Kryo 460 Silver. Adreno 612 grafik birimi ile cihaz PUBG’de yüksek ayarlarda oyun oynamanıza olanak sağlıyor. Ayrıca cihaz Android 9.0 Pie üzerine inşaa edilmiş Flyme 7.2 arayüzü ile birlikte çalışıyor. Sentetik test sonuçlarına gelecek olursak; Meizu Note 9 4/64 GB modeli Antutu Benchmark v7 sonucunda 178.976 skorunu almayı başardı. Geekbench testinde ise Note 9 ,tekli çekirdekte 2404, çoklu çekirdekte 6027 puan aldı.

Huawei, Y9 Prime 2019 cihazında Kirin 710F yonga setini kullanmayı tercih etti. Kirin 710’a göre daha performanslı olan yeni donanım, 710 işlemciye sahip P30 Lite ile karşılaştırıldığında tekli çekirdekte 470, çoklu çekirdekte 1122 puan önde. 12 nanometre üretim sürecine sahip bu işlemci Note 9 modelinde olduğu gibi sekiz çekirdekten oluşuyor. Bunların dört tanesi 2.2 Ghz hızında çalışan Cortex- A73 dört tanesi de 1.7 GHz hızında çalışan Cortex-A53 çekirdekleri. GPU grafik birimi tarafında telefon Mali-G51 MP4’ü kullanıyor. Android 9.0 Pie üzerinde EMUI 9 arayüzü ile birlikte çalışan telefonun sentetik test sonuçlarına beraber göz atalım. Telefon Antutu Benchmark v7 testinde 140.000 puan almayı başardı. Geekbench testine geldiğimizde ise cihaz tekli çekirdekte 1532, çoklu çekirdekte 5295 puan aldı.

Depolama,bellek ve renk seçenekleri – Huawei Y9 Prime 2019 vs Meizu Note 9

Depolama ve bellek kısmında Huawei Y9 Prime iki farklı depolama seçeneği tek RAM varyasyonu ile sunmakta. Kullanıcılar cihazı 64/128 GB depolama seçeneklerini 4 GB RAM ile birlikte satın alabilecekler. Tüketiciler cihazlarına takabilecekleri 1 TB microSD kart ile depolamalarını genişletebilecek.Zümrüt yeşili ile ön plana çıkarılan cihaz üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkması öngörülüyor. Bunlar , Safir Mavi, Gece Siyahı ve Zümrüt Yeşili olarak belirlendiği düşünülüyor. Ayrıca cihazda 4000 mAh batarya bulunuyor.

Hepsiburada.com stoklarında makale yazım tarihi ile bulunmayan cihaz farklı varyasonlar ile dünya genelinde satılmakta. Kullanıcılar dilerse 64/128 GB depolama seçeneğini 6 GB RAM ile, dilerse 64 GB depolama seçeneğini , 4 GB RAM satın alabilecek. Maalesef ki cihazda microSD kart desteği bulunmuyor. Varyasyonlar arası fiyat farkı Y9 Prime 2019 modelinde olduğu gibi bu cihazda da bulunmakta. Meizu Note 9 modeli Siyah, Beyaz ve Yıldız Işığı Mavisi renk seçenekleri ile kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca cihazda 4000 mAh batarya bulunuyor.

Kamera – Huawei Y9 Prime 2019 vs Meizu Note 9

Kamerası ile dikkat çeken telefon Huawei Y9 Prime 2019 ön tarafında bir adet, arka tarafında üç adet olmak üzerinde toplamda dört adet kamera ile bizleri karşılıyor. Cihaz ön kamerası ile başlayacak olursak, açılır kapanır mekanizmaya sahip bu sistem 16 MP çözünürlüğünde. f/2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamera 1080p çözünürlüğünde ki videoları 30 kare çekmenize olanak sağlıyor. Cihazın arka tarafına geldiğimizde ise üç adet kamerayı görmekteyiz. Bunlar ana kamera, ultra geniş açı kamera ve derinlik sensörü bileşenlerinden oluşmakta. Cihazın ana kamerası 16 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Faz Algılamalı Otomatik Odaklama PDAF sistemini kullanan bu kamera ile FHD 1080p çözünürlüğünde ki videoları 30 kare çekebileceksiniz. Telefonun ikinci kamerası ise ulta geniş açılı fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. İkincil kamera ise 8 MP çözünürlüğe f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Y9 Prime 2019’un 2 MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip üçüncü kamerası ise fotoğraflarında arka planı bulanıklaştırmanıza olanak sağlayan derinlik algılayıcı sensör olarak görev yapıyor. Cihazın arka taraftaki kamera paketi LED flaş ile destekleniyor.

Meizu Note 9 modeli ise 3 kamera ile birlikte geliyor. İşlemcinin üç kamera desteğini sonuna kadar kullanan cihazın ön kamerası damla çentikte gizlenmiş durumda. 1080P çözünürlükte 30 kare videolar çekmenize olanak sağlaya ön kamera 20 MP çözünürlüğü f/2.0 diyaframı ile dikkat çekiyor. Telefonun arka tarafında ise iki adet kamera bulunmakta. Ana kamera ve derinlik algılayıcı sensör. Ultra geniş açı desteğini donanımsal olarak sunamayan cihazın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde. Ayarlardan 48 MP seçeneği ile daha kaliteli fotoğraflarlar çekmenize imkan tanıyan ana kamera f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Cihazın ikinci kamerası ise derinlik algılamada kullanılıyor. Arka planlarınızı sensör yardımı ile bulanıklaştırabilen bu donanım 5 MP çözünürlüğünde.

Fiyat – Huawei Y9 Prime 2019 vs Meizu Note 9

Meizu Türkiye Note 9 modelini temmuz ayı ortaları ile 1899 Türk Lirası fiyat etiketi ile hepsiburada.com üzerinden sunmuştu. Stok geldikçe satışa tekrar açılan model makale yazım itibari ile stoklarda bulunmuyor. Fiyat performans oranı ile dikkat çeken model çıktığı gün itibari ile fiyat değişikliği yaşamamıştı. Note 9 modelininde kullandığı Snapdragon 675 işlemcisini kullanan bir başka cihazda Samsung Galaxy A50 idi. Tasarımsal noktalarda farklılıkları bulunan iki cihaz farklı fiyat dengeleri ile piyasaya sürüldü.

Huawei tarafından ise bugün Y9 Prime 2019 modeli için Türkiye fiyatlandırması açıklandı. 2899 Türk Lirası fiyat etiketi ile pazara çıkmaya hazırlanan telefon resmi fiyatla en ucuz pop-up kameraya sahip olma ünvanını elinde bulunduracak. Yurtdışında 220 Euro fiyat etiketi ile satışta olan telefonun Kirin 710F işlemcisinden gücünü aldığını belirtmiştik. Farklı tasarım dili ve donanım kombinasyonlarına sahip olan P Smart Z ve Honor 20 Lite modelleri de aynı yonga setinden gücünü almakta. Bu cihazların Avrupa satış fiyatları ise 280 Euro olarak belirlenmişti.