Redmi Note 8 yakın tarihte geliyor!

Redmi markasının Genel Müdürü Lu Weibing, bir grup Çinli Redmi hayranının sorularını yanıtladı. Lu Weibing‘e göre, Redmi Note 8 yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak.

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Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, Redmi hayranlarının sorduğu “Redmi Note 8 geliştirilme safhasında mı?, Ne zaman kullanabileceğiz?” sorularını üstü kapalı olarak cevapladı. Lu Weibing‘in ifadesine göre, Redmi Note 8‘in lansmanı çok yakın zamanda yapılacak ve selefi Redmi Note 7‘den çok daha performanslı bir cihaz olacak. Söylentilere göre, Redmi Note 8‘in bu ayın sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.

Redmi Note 8 beklenen özellikleri

Önceki telefon Redmi Note 7, 6.3 inç ekran, 48 MP kamera, Snapdragon 660 işlemci, 32/64/128 GB dahili hafıza, 3/4/6 GB RAM ve 4000 mAh batarya bulunduruyordu. Yeni model Redmi Note 8‘in ise, Samsung tarafından geliştirilen 64 MP‘lik ISOCELL Bright GW1 CMOS “pop-up” kamera sensörünü ve MediaTek Helio G90T işlemcisini kullanması bekleniyor.