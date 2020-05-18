Huawei Y8p, 6.3″ ekran ve 48 MP kamera ile resmi olarak listelendi!

Çin’li teknoloji devi Huawei’nin orta seviye akıllı telefon kategorisinde tanıtması beklenen Huawei Y8p, şirketin global internet sitesinde sessizce listelendi.

Tüm özellikleri ile listelenen modelin kullanıcıya bakan yüzünde, 6.3 inç boyutunda 1080p çözünürlüğe sahip OLED bir ekran yer alıyor. %90.17 ekran/kasa oranına sahip olan modelin ekranına bu segmentte pek yaygın olmayan bir parmak izi okuyucu da entegre edilmiş. Ekran üzerinde bulunan damla şeklinde ki çentik 16 MP çözünürlüklü bir özçekim kamerasına da ev sahipliği yapıyor.

Huawei Y8p modelinin arka yüzünde üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera olarak 48 MP çözünürlüklü lense yer veren modelde “Süper Gece Modu” ve 6 saniyeye kadar pozlama uzunluğu sunuluyor. Ayrıca 8 MP çözünürlüklü 120° geniş açılı lens ve 2MP çözünürlüklü derinlik sensörü de cihazda yerini almış.

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HiSilicon Kirin 710F yonga setinden güç alan Huawei Y8p, RAM tarafında 4 ve 6 GB seçenekleri ile sunuluyor. Depolama tarafında yalnızca 128 GB kapasite ile gelen modelde Nano hafıza kartı desteği ile depolamayı 256 GB’a kadar arttırmak mümkün. Y8p, kutusundan Android 10 üzerinde çalışan EMUI 10.1 ile çıkıyor. Cihazın 4.000 mAh kapasiteye sahip olan bataryası günümüzde düşük diyebileceğimiz 10W gücünde hızlı şarj desteği sunuyor. Bağlantı tarafında USB-C arayüzü ile güç ve veri aktarımı sağlayan model, 3.5 mm kulaklık girişine de sahip. Huawei’nin bu modelinde de Google Mobil Servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri bulunuyor.

Huawei Y8p, Gece Siyahı ve Kristal renkleriyle satılacak. Türkiye fiyatını bilmediğimiz model ülkemiz dışında 245€ fiyat etiketine sahip olacak.