Huawei: ABD’ye rağmen hayatta kalacağız!

ABD hükümeti, Huawei için yürürlüğe aldığı yeni kısıtlama ile şirketin işlemci tedarik etmesinin önünü büyük ölçüde kapattı. Mevcut durum karşısında yeni bir çıkış yolu arayan dev marka, sürecin sancılı geçebileceğini kabul ediyor.

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Huawei, yeni kısıtlamanın ardından önce tüketicileri düşünecek

ABD Ticaret Bakanlığı, bundan tam 1 yıl önce Huawei ve bağlı şirketlerini ilgilendiren önemli bir karara imza atmıştı. Bu karar ile Huawei kara listeye alınarak Amerikan şirketleriyle iş yapmasının önüne geçildi. Aradan geçen zamanda Google uygulamaları yeni cihazlar için ön yüklü sunulmazken, üretim tarafında ise çok ciddi bir sorun yaşanmamıştı. Ancak ABD hükümeti, dün imzaladığı yeni genelge ile yasağın kapsamını “üretim sürecinde ABD teknolojileri kullanan firmalar” şeklinde genişletti.

Yeni kısıtlama, Huawei’nin donanım tarafındaki hareket alanını büyük ölçüde kısıtlıyor. Zira işlemci tarafında kendi iştiraki olan HiSilicon, TSMC’nin dökümlerini kullanıyor. Tayvanlı şirket de üretim sürecinde ABD malı ekipmanlar kullandığı için kısıtlama kapsamında kalıyor. Huawei dönüşümlü CEO’su Guo Ping, Çin’de düzenlenen bir etkinlikte kararın “keyfi alınmış ve dünyadaki teknoloji endüstrisi için zararlı” olduğunu belirtti. Markanın bundan etkilenmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Ping, hayatta kalmayı başarırlarsa tüketicilerini düşünerek durumla başa çıkabileceklerini ifade etti.

TSMC ise ABD hükümetinin yeni düzenlemesinden sonra Huawei’den yeni sipariş almayı durdurduğunu açıkladı. TSMC, önümüzdeki 120 günlük izinsiz çalışma sürecinde Huawei’nin 700 milyon dolarlık yeni siparişini teslim edecek. Bu siparişler arasında Mate 40 serisinde göreceğimiz HiSilicon Kirin 1020 işlemci ve bazı 5G yongaları bulunuyor. Markanın 2021 yılında nasıl bir yol haritası uygulayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Çözüm yolları arasında yarı iletken dökümü yapabilen SMIC firması var, fakat SMIC’in en güncel üretim tekniğinin 14 nm olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanlığı da Pazar günü Huawei için bir destek açıklaması yayınladı. Son gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirten yetkililer, ABD hükümetini “eşi benzeri görülmemiş” misilleme adımları atmak konusunda uyarmıştı.