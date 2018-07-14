Huawei Y7 (2018) inceleme | 1.400 TL’ye alınır mı?

1.400 TL fiyatıyla dikkat çeken Huawei Y7, artık Türkiye pazarında. Peki fiyatına göre sunduğu özellikler ve kullanım detayları nasıl? Detayları videomuzda!

Türkiye’deki marka algısını geliştirmeye çalışan Huawei, P20 ailesinin yanı sıra Y serisine de bir üye daha ekledi. Huawei Y7’nin 2018 modelini ülkemize getiren firma, hiç de fena sayılmayacak özellikler ile donattığı telefonda kendi üretimi Kirin işlemcisi yerine Qualcomm’dan destek almış.

7,8 mm inceliğinde ve 155 gr ağırlığındaki cihaz, 5,99 inç boyutunda Huawei’nin FullView adını verdiği ekranında 1440 x 720 piksel ekran çözünürlüğü ile beraber 18:9 ekran oranı sunuyor. Qualcomm Snapdragon 430 ile donatılan cihazda 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı mevcut.

Arka tarafta ilk olarak çift kamera algısı yaratsa da 13 MP çözünürlüğünde tek kamera modülünü barındıran telefon, 8 MP de ön kamera ile gelirken, alt seviye telefonlara nazaran başarılı diyebileceğimiz çekim detayları verebiliyor. 3.000 mAh bataryası ile günü kurtarabilecek ve uzun süreli çekimler yapabilecek desteği verebilen cihaz, Android 8.0 tabanlı EMUI 8 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Genel olarak baktığımızda giriş seviyesi için parmak izi okuyuculu, ortalama üzeri kamerası, kabul edilebilir donanım detayları ile çıkagelen telefon, 1.399 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Sonuç olarak; Fiyat/performans olarak daha iyi bir fiyatlandırma olmasının daha doğru olacağını düşündüğümüz Huawei Y7 (2018), satın alınması halinde alt seviye bir telefon olduğu göz önüne alınarak kullanılırsa sahiplerini memnun edebilecektir. Ancak günlük kullanım dışında bir beklentiye girmemek gerektiğini belirtelim.