HUAWEI bugün, HUAWEI WATCH GT 3 Pro akıllı saatlerini Türkiye’de satışa sundu. Titanyum ve seramik sürümleri bulunan Huawei’nin en yeni amiral gemisi akıllı saati, yeni bir arayüz tasarımı, birinci sınıf malzemeler, ultra net geniş ekran, hızlı kablosuz şarj, 14 güne varan pil ömrü ve geniş bir saat kadran yelpazesine sahip.

Bakmakta fayda var: Huawei; MateBook 14 2022, MateBook D14 2022’ü ve Huawei MateView SE Monitörünü Satışa Sundu

HUAWEI WATCH GT 3 Pro, Huawei giyilebilir cihazlarda ilk kez EKG analizini sunuyor. TruSeen 5.0+ veri izleme teknolojisiyle, doğru kalp sağlığı ölçümünün yanı sıra kan oksijen oranını izlemeyi kolaylaştırıyor. Gerçekten kullanıcıya özel bir egzersiz deneyimi için 100’den fazla egzersiz moduna ek olarak tamamen yeni dalış ve golf modu ile spor izleme yeteneklerini bir sonraki seviyeye taşıyor. Akıllı bir koşu planı için daha doğru coğrafi konum verileri ve Çift Bantlı Beş Sistemli GNSS konumlandırma, tüm yeteneklerdeki koşucular için ekstra kolaylık sağlıyor.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanyum

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanyum tasarımı, serinin önceki nesillerine modern bir dokunuşu andıran bir tasarıma sahip. Titanyum Modeli 1,43 inç AMOLED yüksek çözünürlüklü renkli ekran ile donatılmış. Çapı 466 piksellik yüksek çözünürlüğe sahip daha büyük dairesel ekran, önceki sürümlerden daha fazla netlik sunarak tüm verilerin anında okunabilmesini sağlıyor Saatin malzeme kalitesi ilk bakışta kendini belli ediyor. Güçlü ancak hafif titanyum kasa, zamana dayanacak şekilde tasarlanmış ve üç boyutlu bir görünüm için usta zanaatkarlar tarafından cilalandı. Saatin kristali, neredeyse elmas kadar sert bir malzeme olan safir camdan ve arka tarafı nihai ürüne kadar 60’tan fazla işlemden geçen yüksek teknoloji ürünü zirkonyum seramik tozundan yapıldı. Seçilen malzemeler vücut sıcaklığındaki en ufak değişiklikleri bile algılayabilir.

WATCH GT 3 Pro Titanyum modeli, geleneksel bir saat tarzında dokunsa 3D dönen tepeye sahip. Kullanıcının tepeyi tıklayıp döndürerek yakınlaştırma ve uzaklaştırmasına, farklı arayüzler arasında geçiş yapmasına veya saat ayarları yapmasına olanak tanıyor. WATCH GT 3 Pro Titanyum Modeli kullanıcısına sadece EKG çekmek için kolay ve rahat bir yol sağlayan bir EKG düğmesi ile sağlığa öncelik vermeyi kolaylaştırıyor. EKG düğmesinde, EKG verilerini doğru bir şekilde kaydedebilen ve her zaman, her yerde EKG verilerinin toplanmasını mümkün kılan yüksek kaliteli sinyal elektrot malzemelerine sahip bir mat titanyum kaplama işlemi kullanılıyor.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Seramik



HUAWEI WATCH GT 3 Pro Seramik modeli, metalin çekiciliğini tamamlayan seramiğin sadeliği ile gerçekten zarif bir tasarıma sahip. Ünlü Rönesans devri ressamı Botticelli’nin başyapıtı Venüs’ün Doğuşu tablosundan esinlenen saat, altın ve gümüş deniz kabuğu desenli bezel ve onu bir saatten bir sanat eserine yükselten 24 zarif dalga desenli tasarımla bu esini belli ediyor. Seramikler sert malzemeler olduğu için öğütme işlemi hiç kolay değil. Her bir WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition akıllı saat, fabrikadan çıkmadan önce elmas aşındırıcılarla 10 gün boyunca 13 taşlama ve cilalama işleminden geçiyor. Son teknoloji işçilik sayesinde her saat, doğal bir sanat eseri gibi rafine göz kamaştırıcı beyazda doğal bir ışıkla parlıyor.

WATCH GT 3 Pro Seramik çiçek kadranı zaman geçtikçe şeklini değiştiriyor: Zamanın geçişini simgeleyen ilgi çekici bir ayrıntı olarak çiçekler açıp kapanıyor. Yüksek teknoloji ürünü seramik sadece güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda korozyona ve ısıya karşı da oldukça dirençli. Titanyum modeli gibi, Seramik modeli de çizilmelere ve kırılmalara karşı oldukça dirençli sert safir cam kristale sahip. Daha iyi ışık geçirgenliği ve doğru kalp atış hızı izleme için seramik arka kasanın sensöründe de safir cam kullanılıyor. Cilt dostu malzemeler, sıcaklıktaki herhangi bir değişikliğin otomatik olarak algılanmasını sağlar. Ayrıca Seramik modeli feminen ve zarif stiline mükemmel şekilde uyarlanmış bir EKG düğmesi ve 3D döner taca sahip. WATCH GT 3 Pro Seramik modeli, çeşitli saat kadranlarıyla tamamlanıyor ve kusursuz görüntü kalitesi sunan çapı 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,32 inç AMOLED HD renkli dairesel ekrana sahip.

Uzun ömürlü pil ile güvenilir asistan



WATCH GT 3 Pro Serisi, HUAWEI WATCH GT Serisi’nin ultra uzun pil ömrünü devraldığı için GT 3 Pro Titanyum modeli 14 güne varan pil ömrü sağlarken, WATCH GT 3 Pro Seramik modeli 7 güne varan pil ömrü sunuyor. Bir akıllı saatin ana işlevlerinden biri sağlık izlemedir ve HUAWEI WATCH GT 3 Pro, eskisinden daha yeni, daha doğru sağlık özellikleriyle birlikte geliyor. Elektrokardiyogram (EKG) işlevi bunlardan biri. Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi’nden Sınıf II tıbbi cihaz olarak onaylanan Huawei’nin yüksek performanslı EKG sensör modülü sayesinde gerçek zamanlı bir EKG ölçümü, sinüs ritmi, arteriyel fibrilasyon ve çok daha fazlası hakkında bilgi alınabiliyor. Ayrıca HUAWEI WATCH GT 3 Pro, kardiyovasküler hastalık riskini tarayabilen arteriyel sertlik algılamayı ve SpO2 (kanda bulunan oksijenin oranı) izlemeyi sağlayan HUAWEI TruSeen 5.0+’ı destekleyerek kullanıcıların oksijen seviyesini istediği zaman ölçmesine olanak tanıyor.

WATCH GT 3 Pro, genel sağlığınızı izlemenize yardımcı olacak bir dizi başka sağlık özelliğine de sahip. Güncellenmiş TruSeen 5.0+ ile saat, kullanıcının kalp atış hızını günde 24 saat boyunca daha da yüksek doğrulukla izleyebiliyor. TruSleep 2.0 Watch GT 3 Serisi sayesinde, kullanıcının uykusunu rahatsız etmeden uyku aşaması izleme, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, uykuda solunum izleme ve uyku kalitesi değerlendirme işlemlerini gerçekleştiriyor.

WATCH GT 3 Pro ayrıca menstural döngü takip eden ve önceden hatırlatan bir yönetim işlevine sahip. Saat ayrıca bir sağlık asistanına sahip: Sağlıklı Yaşam Yoncası. Kişiselleştirilmiş ayarlar aracılığıyla, kullanıcılar sağlık sorunları, günlük su alımı, ilaç hatırlatıcıları, günlük farkındalık, erken uyku hatırlatıcısı veya egzersiz hacmi hakkında düzenli bilgiler alabiliyorlar. Sağlıklı Yaşam Yoncası özelliği ile HUAWEI WATCH GT 3 Pro, kullanıcıların yoğun yaşam tarzlarına rağmen iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini sağlamak için hatırlatıcılar da gönderiyor.

WATCH GT 3 Pro, GT serisinin spor DNA’sını devralır, ancak geliştirilmiş donanım ve yazılım yetenekleri ve hatta daha kapsamlı spor modları ile. Yerleşik bir çift bantlı beş sistemli GNSS‘ye sahip olan saat, tüm dünyayı kapsayan, mükemmel parazit önleme performansına sahip ve herhangi bir hata olasılığını en aza indiren beş ana uydu sisteminden veri alabilir: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS.

Spor sosyal bir aktivitedir. WATCH GT 3 Pro, kullanıcıların antrenmanlarını arkadaşlarıyla paylaşmalarına ve onları katılmaya davet etmelerine olanak tanıyor. WATCH GT 3 Pro Serisi’nin en heyecan verici yeni özelliklerinden biri, artırılmış su direncidir. 200 tur su basıncı testinden geçtikten sonra EN 13319 mühendislik standardına uygunluğu kanıtlanan saat, 30 metre derinliğe kadar serbest dalışı destekleyebilen suya dayanıklılık performansına sahip. Gerçek zamanlı dalış bilgileri sağlayan ve serbest dalışı öğrenen herkes için son derece yararlı olan yeni bir Serbest Dalış Modu eklenen saat, özelleştirilebilir tablolara sahip nefes tutma eğitimi özelliği, kullanıcılara nefes tutma yeteneklerini geliştirmek için kişisel eğitim asistanı gibi yardımcı oluyor.

WATCH GT 3 Pro Serisi’nin 100’den fazla egzersiz modu arasında akıllı koşu planlama özelliği de var. Kullanıcının performans hedefleriyle birlikte fiziksel ve koşu geçmişine dayalı kişisel bir koşu planı oluşturmaya yardımcı oluyor. Koşucu ile birlikte gelişen profesyonel tavsiyeler sunmak için hız, kalp atış hızı, mesafe ve daha fazlası gibi verileri değerlendirerek, bu verileri Runtastic ve Komoot gibi dünyanın dört bir yanından 60’ın üzerinde egzersiz uygulaması da dahil olmak üzere diğer uyumlu cihazlarla senkronize ediyor.

Diğer egzersiz modları, golf, kros kayağı ve serbest antrenmana kadar çeşitlilik gösteriyor. Bu nedenle, ne yaparsanız yapın, WATCH GT 3 Pro her zaman size ayak uydurabiliyor. Bluetooth müzik çalmanın yanı sıra bol miktarda depolama alanı sayesinde antrenman çalma listenizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. WATCH GT 3 Pro, Bluetooth aramalarını, akıllı sesli asistanı ve çok daha fazlasını destekliyor. Gününüzü yönetmenize yardımcı olan entegre uygulamalardan, arkadaşlarınızdan güncel bilgileri almanızı ve harika zaman geçirmenizi sağlayan eğlenceli ve sosyal uygulamalara kadar birçok uygulamaya erişmenizi sağlıyor. Tüm bunlar, önceki modele göre %30 daha hızlı kablosuz şarj özelliğine sahip güçlü, uzun ömürlü pil tarafından destekleniyor. Watch GT 3 Pro Serisi bağımsız olarak çalışabilir, ancak çoğu durumda bir akıllı telefon ile eşleştirilecektir. Akıllı saatler, ister Android veya iOS ile çalışsın, her akıllı telefonla kolayca senkronize edilebilir.

WATCH GT 3 Pro 46mm deri ve kauçuk kayışlı versiyonları 5.499 TL, titanyum modeli ise 7.499 TL, 43mm deri kayışlı versiyon 6.499 TL, seramik versiyon 8.499 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatlarıyla Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Peşin fiyatına 4 taksit imkânı tanınan akıllı saatler ile birlikte ayrıca, kişisel sağlık izlemesini tamamlayıcı olarak Akıllı Tartı 3 hediye ediliyor.