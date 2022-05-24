Huawei, MateBook 16s ve MateBook D16’nın yanı sıra MateBook 14 2022 ve Huawei MateBook D14 2022 dizüstü bilgisayarlarını ve MateBook SE monitörünü piyasaya sundu. Ürünler Şimdilik Çin’de satışa çıktı. Global pazara çıkış tarihleri henüz belli değil.

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Huawei MateBook 14 2022

MateBook 14 2022, Intel 12. nesil Core i7-1260P/Core i5-1240P işlemcileri ile çalışıyor ve 16 inçlik modeller gibi Intel Iris Xe grafik işlemciye sahip. Dizüstü bilgisayar 16 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB NVMe SSD dahili depolama alanı sunuyor. Cihazın bataryası 56Wh kapasiteli ve 65W şarjı şarjı destekliyor. MateBook 14 2022’nin ekranı, 3:2 en boy oranı, 300 nit parlaklık ve 1500:1 kontrast değerlerine sahip. Ekran ayrıca 2160 x 1440 çözünürlük sunuyor, 14 inç boyutunda ve dokunmatik.

Satış fiyatı:

Core i5’li model: 6.099 yuan (~915 dolar)

Core i7’li model: 6.999 yuan (~1050 dolar)

Huawei MateBook D14 2022

MateBook D14 2022; işlemci, RAM, depolama ve pil tarafında MateBook 14 ile aynı özellikleri sunuyor. Laptop ekran tarafında ise %100 sRGB desteği, 16:9 en boy oranı, 300 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranına sahip. 14 inç boyutundaki ekran ayrıca 1920 x 1080 Full HD çözünürlükte.

Satış fiyatı

Core i5’li model: 5.299 yuan (~795 dolar)

Core i7’li model: 5.999 yuan (~900 dolar)

Huawei MateView SE

Huawei 14 ve 16 inç’lik dizüstü bilgisayarlarına ek olarak bir de Huawei MateView SE isimli bir monitörü satışa çıkardı. Monitörün IPS LCD paneli 23,8 inç boyutunda, diyagonal yapıda ve 1920×1080 piksel çözünürlüğe sahip. 16:9 en boy oranına sahip monitörün maksimum parlaklığı 250 nit, kontrast oranı 1000:1. MateView SE, P3 renk gamının %90’ını ve sRGB’nin %100’ünü kapsıyor.

MateView SE, 75Hz yenileme hızına sahip ve AMD FreeSync‘i destekliyor. Pivot moduna sahip monitör 110 mm yukarı ve aşağı hareket edebiliyor ve 18 dereceye kadar eğilebiliyor ve döndürülebiliyor. Cihaz bir HDMI, bir Display Port ve güç konektörüne sahip. MateView SE bunlara ek olarak göz yorgunluğuna iyi gelecek e-Kitap moduna da sahip.

MateView SE 799 yuan (~120 dolar) fiyattan satışa sunuldu