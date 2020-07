Huawei ve Honor, oyun bilgisayarı sektörüne giriş yapmak üzere

Samsung yeni katlanabilir tableti Galaxy Fold 2 ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan görsellere cihaz, ön tarafta delikli ekran teknolojisine sahip olacak.

Samsung, katlanabilir akıllı cihaz teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy Fold cihazı ile bu rekabete merhaba diyen firma, bu yıl içerisinde de Galaxy Z Flip cihazı ile birlikte ciddiyetini göstermiş oldu. Ağustos ayında yapılacak etkinlik ile birlikte yeni Galaxy Fold cihazının duyurulacağı öğrenilirken, bu tarih yaklaştıkça cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Twitter’da yaptığı tahmin ve verdiği sızıntılarla adından sıkça söz ettiren Ice Universe isimli bir kullanıcı, Galaxy Fold 2 cihazının olası görüntülerini paylaştı. Ön taraf tasarımının ortaya çıktığı görselde, cihazın delikli kamera teknolojisi ile bizleri karşılayacağı öğrenildi.

At first, I thought the hole location was strange, but then I thought about it carefully. This might be the most suitable location. pic.twitter.com/r0PBtQGkhl

— Ice universe (@UniverseIce) June 24, 2020