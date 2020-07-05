Tablet/Notebook/Laptop
Huawei ve Honor, oyun bilgisayarı sektörüne giriş yapmak üzere
Bazı Çinli kaynaklara göre, Huawei ve Honor yakın zaman içinde oyun bilgisayarı sektörüne giriş yapacak. Markaların, ilk oyun bilgisayarlarını ise Ağustos ayında tanıtması bekleniyor. İlk cihaz, Honor tarafından tanıtılacak; ardından ise, Huawei’nin oyuncu bilgisayarını görme şansı yakalayacağız. Biz, Huawei ve Honor tarafından tanıtılan cihazlar çok büyük oranda aynı olacak ve tek farkları ise üzerindeki marka logoları olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bildiğiniz üzere Huawei ve Honor bu taktiği birçok sektörde hali hazırda uyguluyor.
İlginizi çekebilir: Honor X10 Max, teknik özellikleri ve fiyatıyla birlikte sızdırıldı!
Huawei ve Honor oyun bilgisayarı sektöründe başarı yakalayabilir mi
Honor’un üst düzey yetkililerinden Zhao Ming tarafından yapılan açıklamaya göre, oyun bilgisayarı sektörü, Honor markasının her zaman ilgisini çeken ve firmanın içinde bulunmak istediği bir sektör idi. Ayrıca Zhao Ming, firmanın bu sektörde yer alabilmek için yıllardır alttan gelen bir hazırlık içinde olduğunu da belirtti. Firmaların rakipleri ise, Asus ve MSI gibi sektörün önde gelen markaları olacak. Bize kalırsa Honor‘la Huawei, mobil sektörde kazandıkları güveni, oyun bilgisayarı sektörüne de taşıyacaklardır. Eğer şirketler bu sektörde başarıya ulaşabilirse, büyük ihtimalle temelden getirdikleri güvenin payı da çok büyük olacaktır. Bunlara ek olarak, Honor tarafında iyi bir fiyat ve performans dengesi yakalanır ise; kısa zamanda ciddi bir atılım da görebiliriz. Oyun bilgisayarı sektöründe rekabetin artacak olması ise oyuncular için güzel haber. Umarız artan rekabet, fiyatlara olumlu bir şekilde yansır ve Honor, Huawei’nin oyun bilgisayarlarını da uygun fiyatlarla görebilme şansı yakalarız. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Haber
Huawei, yeni tabletiyle 3C’de görüntülendi!
Huawei, tablet sektöründe son zamanlarda oldukça iyi başarılara imza attı. Şimdi ise şirketin yeni tabletiyle ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Huawei‘nin yeni tableti 3C tarafından şarj özellikleri ile görüntülendi.
İlginizi çekebilir: Galaxy M41, 6.800 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor!
Yeni Huawei tabletin şarj özellikleri hakkında neler ortaya çıktı?
3C sertifikasında ortaya çıkan bilgilere göre cihazın model numarası SCMR-W09 olacak. Sertifikasyon yetkilisine göre tabletin 22.5W hızlı şarj özelliği bulunacak. Bu değer bir tablet için oldukça iyi gözüküyor. Şirket, tablet tarafında da diğer firmaların önüne geçmek için çeşitli atılımlar yapacak gibi görünüyor. Listeye göre bu tabletin üreticisi Huawei Terminal Co. Ltd.‘dir. Üretim tesisinin yeri ise Xike Communication Technology Equipment Co. Ltd. olacak. Ayrıca bu sertifikanın 22 Haziran tarihinde alınmış olması da yakında daha fazla şey duyabileceğimiz anlamına geliyor.
Tablet pazarı günümüzde akıllı telefon pazarı kadar kazançlı değil. Bununla birlikte piyasada 5G desteği bulunan çok fazla tablet de mevcut değil. Buna rağmen Huawei, geçen seneden bu yana 5G destekli tabletlerini piyasaya sürüyor. Şirket bu sene MatePad Pro 5G ve MatePad olmak üzere iki model çıkardı. ABD tarafından yoğun bir baskı gören Huawei, her şeye rağmen piyasada tutunuyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan etkinliğe kadar bu cihaz hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Samsung
Samsung Galaxy Fold 2 delikli ekran ile gelebilir!
Samsung yeni katlanabilir tableti Galaxy Fold 2 ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan görsellere cihaz, ön tarafta delikli ekran teknolojisine sahip olacak.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Z Flip 5G TENAA’da görüntülendi!
Galaxy Fold 2 tasarımı ortaya çıkmış olabilir!
Samsung, katlanabilir akıllı cihaz teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy Fold cihazı ile bu rekabete merhaba diyen firma, bu yıl içerisinde de Galaxy Z Flip cihazı ile birlikte ciddiyetini göstermiş oldu. Ağustos ayında yapılacak etkinlik ile birlikte yeni Galaxy Fold cihazının duyurulacağı öğrenilirken, bu tarih yaklaştıkça cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Twitter’da yaptığı tahmin ve verdiği sızıntılarla adından sıkça söz ettiren Ice Universe isimli bir kullanıcı, Galaxy Fold 2 cihazının olası görüntülerini paylaştı. Ön taraf tasarımının ortaya çıktığı görselde, cihazın delikli kamera teknolojisi ile bizleri karşılayacağı öğrenildi.
At first, I thought the hole location was strange, but then I thought about it carefully. This might be the most suitable location. pic.twitter.com/r0PBtQGkhl
— Ice universe (@UniverseIce) June 24, 2020
Kameranın yerleşimi cihazın katlandığı anda lensin tam ortada kalmasını sağlayacak şekilde planlanmış. Henüz nihai görüntüler olmasa da, Samsung ilk serideki çentik kullanımından vazgeçmiş gibi gözüküyor. Öte yandan katlanamayan tabletlerinde yer alan ince çerçeve bu cihaz için de geçerli olacağa benziyor. Bir önceki nesilde oldukça olumsuz yorumlar alan firma, aynı hataları tekrarlamama derdinde. Cihazın henüz detaylı teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği ile cihazları tanıtacak firma, bakalım önümüzdeki günlerde bizlere yeni detaylar sunacak mı bekleyip göreceğiz.
Haber
Samsung Galaxy Tab S7+, güvenlik sertifikası aldı!
Samsung, 5 Ağustos‘ta Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G ile birlikte Samsung Galaxy Tab S7 serisi tabletlerini tanıtacak. Çok fazla cihazın tanıtılacağı lansman ile ilgili büyük bir beklenti bulunuyor. Galaxy Tab S7 serisinin ise Plus bir modelinin duyurulacak olması ayrı bir heyecan yaratmış durumda.
İlginizi çekebilir: Realme Watch, yeni güncelleme ile bildirim yönetimini geliştiriyor!
Samsung Galaxy Tab S7+ hakkında neler ortaya çıktı?
Bugün Samsung Galaxy Tab S7+, iki farklı sertifika aldı. TUV Rheinland ve Safety Korea sertifikaları bize cihazla ilgili belgeleri ve pil kapasitelerini gösteriyor. Paylaşılan görsellerde tabletin 9.800 mAh kullanılabilir pil kapasitesinin bulunacağını, pilin tamamının ise 10.090 mAh değerinde olacağını görüyoruz. Bu değerler paylaşılan sızıntılarda belirtilse de bu sefer resmi bir kaynak tarafından ortaya çıkarıldı. Bu belgeler haricinde cihazın yeni renderları paylaşıldı. Galaxy Tab S7+, arka tarafta çift kamera kurulumu ve alt tarafta S-Pen için bir yer bulunduruyor. Cihaz, tasarımı ile Tab S6‘ya oldukça benziyor.
Galaxy Tab S7 serisinde Plus ve taban model arasındaki en büyük fark ekran boyutu tarafında olacak. Taban modelin 11 inçlik, plus modelin ise 12.3 veya 12.4 inç olması bekleniyor. Ayrıca her iki cihazında 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunacağı tahmin ediliyor. Tabletler Snapdragon 865 yonga setini kullanacağı için 5G’yi destekleyecek. Taban model S7 batarya tarafında 7.760 mAh pile sahip olacak.
5 Ağustos‘taki büyük etkinlikte Galaxy Tab S7 serisini görmeyi heyecanla bekliyoruz. Cihazların lansmanı yaklaştıkça daha fazla kesinleşen bilgiye ulaşacağız.