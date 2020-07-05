Huawei ve Honor, oyun bilgisayarı sektörüne giriş yapmak üzere

Bazı Çinli kaynaklara göre, Huawei ve Honor yakın zaman içinde oyun bilgisayarı sektörüne giriş yapacak. Markaların, ilk oyun bilgisayarlarını ise Ağustos ayında tanıtması bekleniyor. İlk cihaz, Honor tarafından tanıtılacak; ardından ise, Huawei’nin oyuncu bilgisayarını görme şansı yakalayacağız. Biz, Huawei ve Honor tarafından tanıtılan cihazlar çok büyük oranda aynı olacak ve tek farkları ise üzerindeki marka logoları olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bildiğiniz üzere Huawei ve Honor bu taktiği birçok sektörde hali hazırda uyguluyor.

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Huawei ve Honor oyun bilgisayarı sektöründe başarı yakalayabilir mi

Honor’un üst düzey yetkililerinden Zhao Ming tarafından yapılan açıklamaya göre, oyun bilgisayarı sektörü, Honor markasının her zaman ilgisini çeken ve firmanın içinde bulunmak istediği bir sektör idi. Ayrıca Zhao Ming, firmanın bu sektörde yer alabilmek için yıllardır alttan gelen bir hazırlık içinde olduğunu da belirtti. Firmaların rakipleri ise, Asus ve MSI gibi sektörün önde gelen markaları olacak. Bize kalırsa Honor‘la Huawei, mobil sektörde kazandıkları güveni, oyun bilgisayarı sektörüne de taşıyacaklardır. Eğer şirketler bu sektörde başarıya ulaşabilirse, büyük ihtimalle temelden getirdikleri güvenin payı da çok büyük olacaktır. Bunlara ek olarak, Honor tarafında iyi bir fiyat ve performans dengesi yakalanır ise; kısa zamanda ciddi bir atılım da görebiliriz. Oyun bilgisayarı sektöründe rekabetin artacak olması ise oyuncular için güzel haber. Umarız artan rekabet, fiyatlara olumlu bir şekilde yansır ve Honor, Huawei’nin oyun bilgisayarlarını da uygun fiyatlarla görebilme şansı yakalarız. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!