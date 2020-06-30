Honor X10 Max, teknik özellikleri ve fiyatıyla birlikte sızdırıldı!

Yeni yayınlanan bir rapora göre Huawei, Nisan ve Mayıs aylarında akıllı telefon pazarında birinciliği ele geçirdi.

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Huawei mobil pazarda birinciliği ele geçirdi!

Counterpoints istatistiklerine göre Samsung Nisan ayında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını kaybetti. Samsung’un yerini ele geçiren firma ise Huawei oldu. Çinli mobil üretici ABD ambargosu uygulanmadan önce 2019 yılını 1 numaralı üretici olarak kapatacaklarını açıklamıştı. Ancak şirket beklenmedik birçok kısıtlama ile karşı karşıya kalmış ve satışlarında ciddi bir düşüş yaşamıştı. Görünüşe göre Huawei akıllı telefon pazarındaki başarısını koruma konusunda kararlı. Counterpoint’in raporuna göre şirket Mayıs ayında da liderliğini koruyor ancak Samsung tarafı aradaki mesafeyi kapatmakta.

Aşağıdaki grafikten de görebileceğiniz şekilde Huawei’in Mayıs ayında pazar payı %19.7. Hemen ardından Samsung %19.6’lık Pazar payı ile geliyor. Mayıs ayında dünya genelinde yaklaşık 82 milyon adet akıllı telefon nakliyatı gerçekleşti. Nisan ayı verilerine baktığımızda ise Huawei’in %21.4, Samsung’un ise %19.1’lik pazar payı var.

Tahminlere göre Haziran ayında Samsung bir kez daha listenin başındaki yerini alacak. İki şirket arasındaki rakamsal farklılıkların bu kadar hızlı kapanmasında ise en etkili pazar ABD oldu. Mayıs ayında ABD’deki telefon satışları Nisan ayına göre %56 arttı. Bu artış ile birlikte Samsung’un da satışları önemli ölçüde arttı. ABD’de Samsung, 8.4 milyon akıllı telefon satışından %33’üne sahip.

Bazı Çinli analistlere göre Huawei Nisan ve Mayıs aylarında COVID-19 salgını sonrası satış noktalarını diğer üreticilere göre erken açtı. Bu durum geçtiğimiz yıllarda kaybettiği pazar payını geri almasında etkili oldu. Ancak mağazalarını erken açması sayesinde kazandığı pazar payını diğer markaların da satışlarına başlaması ile kaybediyor. Tüm bunların yanı sıra Huawei’in başı hala ABD ile dertte. Huawei’in kendi geliştirdiği işlemcileri tasarlayan HiSilicon, ABD tarafından büyük bir testle karşı karşıya kalacak. Firma Eylül ayından önce onaylanmazsa TSMC, HiSilicon için çalışmayabilir. Neyse ki, Huawei 2020 için 5nm Kirin işlemcisi üretimi için garanti aldı. Yine de 2021 yılında Huawei amiral gemileri için işlemci tarafında ne olacağı henüz net değil.

Huawei’in gelecek modelleri!

Çinli akıllı telefon üreticisi aynı anda çok fazla problem ile mücadele etmek zorunda kalsa dahi akıllı telefon sektöründeki varlığını koruyor. Huawei P50’nin geliştirme sürecinin devam ettiği ile ilgili de daha önce sızıntılar görmüştük. Telefonun önümüzdeki yılın ortalarında gelmesi bekleniyor. Mate 40 serisi ile aynı 5nm üretim sürecine sahip yonga seti ile gelmesi de beklenenler arasında.

Çinli bir tedarik zincirinden gelen bilgiye göre Huawei gelecek yıl 5nm üretim teknolojisine sahip bir yonga setine sahip telefon piyasaya sürecek. Ancak bu 5nm işlemci HiSilicon tarafından tasarlanmamakta. Bu ifadeye bakarsak Huawei P50 serisinin gelecek yıl 3. Parti bir üretici tarafından üretilen işlemci ile piyasaya çıkması tahminler arasında. Eğer bizim de bir tahminde bulunmamız gerekirse bu üreticinin MediaTek olması hiç şaşırtıcı olmayacaktır.