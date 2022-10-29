ABD Hükümeti, Trump yönetiminden bu yana Huawei’ye karşı güçlü bir kampanya yürütüyor. Başkan değişti ama ülkenin Çinli deve karşı tutumunda pek bir değişiklik olmadı. Çoklu yaptırımlar Huawei’in zirve yolunda sendelemesine sebep oldu. Şirket, akıllı telefon pazarında ve diğer segmentlerde adını korumak için birçok zorluğa göğüs gerdi. Huawei akıllı telefonları eskisi gibi çok popüler olmasa da hala piyasada, ancak tahmin edersiniz ki eskisi gibi lider konumda değil. Huawei şimdi de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki e-ticaret devine, Amazon’a karşı mücadele veriyor.

Huawei’den Amazon’a Patent Davası

Huawei, e-Ink ile ilgili patentler konusunda Amazon’a karşı mücadele ediyor.

Yakın tarihli bir rapora göre Huawei, patent haklarının ihlali ile ilgili bir mahkeme bildirimi yayınladı. Suçlamalar, Amazon ve e-mürekkep ekran üreticisi Compal Electronics’e karşı. Suçlamaya göre üçüncü taraflar, Huawei’nin ABD ile ilgili teknoloji, yazılım vb. unsurları kullanmasını engelliyor. İddia büyük olasılıkla Kindle ile ilgili patentleri içeriyor. Bilmeyenler için, Kindle, Amazon’un e-Kitap okumak için e-Ink ekranlı ana ürünü.

Ne yazık ki Huawei, ihlal edilen patentleri detaylandırmadı. Resmi belgeler henüz kamuya açıklanmadı, ancak mahkemenin gelecekte ayrıntıları gün yüzüne vurmasını bekliyoruz. Dava 8 Aralık’ta yapılacak duruşmalarla başlayacak. Raporlara göre Huawei, e-Ink tableti MatePad Paper’dan 110.000 adetten fazla sattı. Harmony OS 2.0 çalıştıran harika ürün kullanıcıların beğenisini topladı. Şubat sonundaki lansmandan sonraki ilk iki ay içinde cihaz popülerliğine ulaştı. Şirketin e-Ink tableti Çin’de büyük bir başarı yakaladı ve Çin’deki Kindle satışlarını hızla geçti.

Huawei Hala Patent Birincisi

ABD ile olan mücadelesine rağmen firma, IP’ler konusunda büyük bir güce sahip. Şirket, verilen patentlerde dünya liderleri arasında yer alıyor. Şirketin 110.000’den fazla geçerli patenti bulunmakta. Dev firma şuan CNIPA ve EUIPO gibi sertifikasyon sitelerinde lider konumda. Ayrıca, ülkede iş yapamıyor olsa da, Amerika Birleşik Devletleri’nde verilen patentlerde de beşinci sırada yer alıyor. Son raporlara göre Huawei hala güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Her ne kadar ABD hükümeti şirkete son vermeye çalışsa da. Gelişmeler için takipte kalın.

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