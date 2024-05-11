PlayStation Store indirim haberi geldi. Oyun dünyasının dev ismi Sony, PlayStation Store üzerinde oyuncuları sevindirecek bir indirim kampanyasını duyurdu. “Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar” adı verilen bu kampanya ile birlikte birçok popüler PlayStation oyununda %85’e varan indirimler sunulacak. İşte indirimli oyun fiyatları.

PlayStation Store indirim başladı: Efsane oyunlar efsane fiyatlar!

Sony’nin PlayStation Store’da sık sık düzenlediği bu tür kampanyalar, ülkemizdeki oyuncular arasında büyük ilgi görüyor. Artan oyun fiyatlarına karşı bir nefes alma fırsatı sunan indirim kampanyaları, oyuncular arasında heyecanla bekleniyor. Şimdi ise Sony, oyuncuları sevindirecek yeni bir indirim kampanyası ile karşımıza çıkıyor.

Bu özel kampanya kapsamında, indirimler 23 Mayıs 2024’e kadar devam edecek. Kampanyada birçok popüler oyunda %85’e varan indirimlerin olduğu belirtiliyor. PlayStation, son dönemlerde artan oyun fiyatları konusunda sıkça gündeme gelmişti. Bu sebeple, indirim kampanyaları, oyuncular için oldukça değerli bir fırsat sunuyor.

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Kampanyada yer alan bazı sevilen oyunların indirimli fiyatları ise şu şekilde:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Assassin’s Creed Mirage 1.249 TL 624,50 TL %50 Call of Duty: Black Ops Cold War 680,34 TL 238,11 TL %65 Call of Duty Modern Warfare 469 TL 154,77 TL %67 Far Cry 5 1.629 TL 244,35 TL %85 Football Manager 2024 1.629 TL 977,40 TL %40 Hi-Fi Rush Deluxe Edition 674,33 TL 404,59 TL %40 Lords of the Fallen 1.749 TL 874,50 TL %50 Mortal Kombat 11 Ultimate Sürümü 399,01 TL 59,85 TL %85 Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar 619 TL 309,50 TL %50 Suicide Squad: Kill the Justice League Deluxe Sürümü 2.199 TL 1.099,50 TL %50 The Callisto Protocol Deluxe Sürümü 2.249 TL 562,25 TL %75 The Crew Motorfest Altın Sürümü 2.379 TL 1.189,50 TL %50 Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 1.249 TL 499,60 TL %60 WWE 2K24 Deluxe Sürümü 2.499 TL 1.874,25 TL %25

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce indirimli fiyatlar nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!