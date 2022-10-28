Huawei Mate 50 Pro incelemesi öncesi markanın en güçlü amiral gemisinin kamera performansına göz atıyoruz.

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Not: Bu videoda kullanılan Mate 50 Pro modeli inceleme için Huawei Mobile Türkiye tarafından gönderilmiştir.

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi, f/1.4 ile f/4.0 arasında değişpken diyafram açıklığı sunan 50 MP ana kamerası, XMAGE adını verdikleri yeni sensör çözümü ve HDR Vivid desteğiyle gelen telefonun farklı fotoğraf ve video performansına bakıyoruz.

HDR Vivid video örneği: https://youtu.be/amNWj6_G8sM