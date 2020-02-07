Huawei Topluluk Türkiye’de kullanıma açıldı

Huawei, takipçilerini ve kullanıcılarını bir araya getiren Huawei Topluluk forum sitesini Türkiye‘deki kullanıcılarına açtı.

Forum niteliği taşıyan Huawei Topluluğa üye olacak kullanıcılar güncel teknoloji haberleri, marka ile ilgili bildirimler, ipuçları gibi birçok konu hakkında fikir sahibi olabilecekler. Ayrıca akıllarındaki soruları da sorarak hem teknik destek alabilecekler hem de fikir alışverişinde bulunabilecekler.

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Huawei’nin tek resmi forum web sitesi olan Huawei Topluluk; ek bir kayıt olmadan doğrudan Huawei kimliği ile kullanılabilen, doğrudan Huawei ekipleriyle iletişim kurulabilen ve kullanıcıların kendi seslerini duyurabilecekleri bir platform.

Huawei kimliği olan kullanıcı, yeni bir kayıt işlemine gerek olmadan bu kimliğini topluluğa giriş yapmak için kullanabiliyor. Huawei kimliği yoksa, forum sayfasının sağ üst köşesindeki “Giriş/Kayıt” simgesini tıklayarak kaydolabiliyor.

Huawei Topluluk ödül dağıtıyor

Şirket, Türkiye’de kullanıma açtığı platformda paylaşılan bilgi ve desteğin yanında yarışmalar da düzenleyecek. Huawei Topluluk kullanıcılarının, kampanya ile ilgili açılacak olan başlığın altına kullandıkları telefon modelini ve istedikleri Huawei modelini yazarak yorum bırakması yeterli olacak. 18 yaşını doldurmuş olan herkese açık olan “Huawei Arkadaşını Bul” yarışması, 6 Şubat saat 10.00’dan 21 Şubat saat 23.59’a kadar devam edecek.

Forum üzerinden açılan başlıkta yorumları en fazla beğeni toplayan katılımcılara aşağıdaki ödüller verilecek:

1.lik ödülü: 1 adet HUAWEI Mate 30 Pro

2.lik ödülü: 1 adet HUAWEI P Smart Pro

3.lük ödülü: 1 adet HUAWEI P30 Lite 64 GB

4.- 6. Kazananlar: 1 er adet HUAWEI Watch GT 2 Akıllı Saat

7.- 10. Kazananlar: 1 er adet HUAWEI Freebuds 3 Kulaklık

Katılımcıların sırası Huawei Topluluk yönetimi tarafından belirlenecek ve kazananlar 24 Şubat 2020 günü başlığın bulunduğu sayfa üzerinden açıklanacak. Kazananlarla yarışma bittikten sonraki 7 gün içinde Huawei Topluluğu forumundaki özel mesaj yoluyla iletişime geçilecek.