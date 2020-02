Galaxy Unpacked etkinliğinde Google sürprizi!

Samsung’un yeni ürünlerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliği 11 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Yeni Galaxy S serisi, katlanabilir telefon ve Galaxy Buds+ gibi ürünlerin tanıtılması beklenen etkinlikte Google’ın da Samsung kullanıcılarına bir sürprizi olacak.

Android’in resmi Twitter hesabından “heyecan verici şeyler pek yakında. Unpacked’da görüşmek üzere” mesajıyla bir video paylaşıldı. Videoya bakılırsa etkinlik kapsamında Google tarafı da bazı duyurular gerçekleştirecek.

Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26

— Android (@Android) February 6, 2020