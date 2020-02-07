Galaxy Unpacked etkinliğinde Google sürprizi!
Samsung’un yeni ürünlerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliği 11 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Yeni Galaxy S serisi, katlanabilir telefon ve Galaxy Buds+ gibi ürünlerin tanıtılması beklenen etkinlikte Google’ın da Samsung kullanıcılarına bir sürprizi olacak.
Android’in resmi Twitter hesabından “heyecan verici şeyler pek yakında. Unpacked’da görüşmek üzere” mesajıyla bir video paylaşıldı. Videoya bakılırsa etkinlik kapsamında Google tarafı da bazı duyurular gerçekleştirecek.
Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26
— Android (@Android) February 6, 2020
Paylaşım sonrası Google’ın ne ile kullanıcıların karşısına çıkacağına dair pek çok tahmin öne sürüldü. Bir tahmine göre, Google Duo yeni Galaxy serisi akıllı telefonlarda sisteme gömülü görüntülü görüşme uygulaması olarak tanıtılacak. Bu özellik sayesinde Google Duo görüntülü görüşmeleri direkt Samsung Telefon uygulaması üzerinden yapılabilecek. Duyurusu yapılacak yenilikler hakkındaki bir diğer tahmin ise Google’ın tüm Android cihazların ortak platformu olacak bir mesajlaşma uygulamasını bu etkinlikte tanıtacağı yönünde.
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Bunlara ek olarak, Android 10 işletim sistemi ile katlanabilir cihazlara tam destek verileceği Google tarafından duyurulmuştu. Aynı zamanda geliştiricilere uygulamalarını farklı formdaki katlanabilir cihazlarla uyumlu hale getirebilecekleri araçlar da sunulmuştu. Bu gelişmelere dayanan bazı tahminlere göre Google, Android 10 işletim sisteminin katlanabilir cihazlar ile ne kadar uyumlu olduğunu ve yeni özelliklerini gösteren bir demoyu, Samsung’un etkinliğinde yeni katlanabilir telefon ile yapacak.
Yapılan tahminlerin hiçbir kesinlik taşımadığını ve bambaşka duyuruların yapılabileceğini belirtelim. Google ve Samsung’un kullanıcılarına kesin olarak neler sunacağını öğrenmek için 11 Şubat günü yapılacak olan Galaxy Unpacked etkinliğini beklememiz gerekiyor.
Apple
Teknoloji devleri kimlerin omuzlarında yükseliyor?
Teknoloji devleri 2020 yılına ABD mahkemelerinde kabul edilen bir davanın muhatapları olarak girdi. Google, Apple, Microsoft, Dell ve Tesla başta olmak üzere birçok şirkete karşı, Kongolu 13 aile çocuk işçi kullanılması, bu çocuk işçilerin ölmesi veya yaralanması, çocuk işçi çalıştırılmasına göz yumulması gibi savlarla dava açtı. Davada Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kobalt madenlerinde çocuk işçilerin çalıştırıldığı, birçoğunun maden tünellerinde hayatını kaybettiği ve insanlık dışı çalışma koşullarında, insanlık dışı ücretler karşılığında emek sömürüsü yapıldığı iddia ediliyor.
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Neden kobalt, neden Kongo, neden çocuk işçi?
Adı geçen teknoloji şirketleri başta olmak üzere ürünlerinde lityum-iyon piller kullanan pek çok firma için kobalt en önemli ihtiyaçlar arasında sayılabilir. Kobalt, akıllı telefonlardan tabletlere, dizüstü bilgisayarlardan elektrikli araçlara kadar, gezegendeki her lityum iyon şarj edilebilir pilde bulunur. Davada, kobaltı kendileri açısından en uygun şekilde temin etmek için bu şirketlerin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki düzensiz maden çıkarma sisteminden faydalandıklarını ve bozuk sistemin aynı şekilde devamı için destek sağladıkları söyleniyor.
Uzun yıllardır bu bölgedeki maden sahalarında çocuk işçilerin çalıştırıldığı, tüm çalışanların yüksek teknoloji ürünleri için büyük hayati risk altında çalıştığı bilinen bir gerçek olarak ortada duruyor.
Davacılar çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, ölümler, yaralanmalar, vadedilen ücretlerin ödenmemesi, fiziksel ve zihinsel ıztırap gibi başlıklar için tazminat talep etmektedir. Ayrıca maden sahasındaki çevresel etkinin giderilmesi için bir fon oluşturulması istenmektedir.
Dünya kobalt kaynağının %60’ına ev sahipliği yapan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde madenlerde en az 35.000 çocuk işçi çalışıyor. Yetişkin çalışanlar da günde yalnızca 2 dolar karşılığında çalışmak durumunda bırakılıyor. Bu konuda ayrıntılı veri edinmek isteyenler modern kölelik uzmanı Siddharth Kara’nın The Guardian‘da yayınlanan ilgili makalesine bakabilir.
Teknoloji devleri sorumlu tutulabilir mi?
Teknoloji devleri tüm bu bahse konu durumlardan kendilerinin sorumlu olmadığı iddiasında ısrar ediyor. Fakat Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne göre dünyanın herhangi bir bölgesinde faaliyet gösteren tüm şirketler insan haklarına saygı göstermek zorundadır. Hatta faaliyet gösterilen bölgedeki devlet yükümlülüklerini yerine getirmemiş –yani ilgili örnekte Demokratik Kongo Cumhuriyeti insan onuruna yakışan çalışma şartlarını sağlamamış ya da zorunlu tutmamış – olsa dahi şirketlerin sorumluluğu devam eder.
Bu şirketlerin bir diğer argümanı ise Kongo’daki insan hakları ihlallerinin sorumluluğunun Çinli tedarikçilerde olduğu söylemidir. Şirketlerin uzakta olması ve tedarik zincirlerinde birkaç katman ile ayrılması, kobalt ve diğer madenleri çıkaranlara kötü niyetli ve haksız muamele konusunda, o şirketlerin sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden kobalt tedarik eden şirketler, ülkenin bazı bölgelerinde madenin çıkarıldığı korkunç koşulların kesinlikle farkındadırlar. Uluslararası Af Örgütü raporlarının yanı sıra, bölgedeki kobalt madenciliği ile bağlantılı iş gücü ihlalleri, insan hakları grupları ve dünyadaki medya kuruluşları tarafından geniş çapta belgelenmiştir. Bununla birlikte, büyük elektronik ve otomobil markaları tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğine tolerans göstermediklerini söylemlerinde sıkça belirtirken, insan hakları ihlallerini yeterince ele alınabilmesi için yeterli kaynak ya da zaman ayırmamış durumdadır.
Süslü sosyal sorumluluk projelerinde adlarını sıkça duyduğumuz firmaların, kendilerini var eden ve milyonlarca kişiye sattıkları ürünlerin üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan tüm insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalması hatta bu ihlalleri maliyet azaltıcı bir unsur olarak kullanması riyakarca ve vahimdir.
Google, Rekabet Kurumu’na sözlü savunmasını gerçekleştirdi
Genel arama pazarında durumunu kötüye kullanılması ile suçlanan Google, bugün gerçekleştirilen sunumda Rekabet Kurumu’na sözlü savunmasını iletti.
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Rekabet Kurumu 19 Eylül 2018 tarihinde Amerikalı teknoloji şirketi Google’ın arama pazarında rekabete aykırı hamlelerinde değişikliklere gitmediğini tespit etmişti.
Kurulun hazırladığı raporda şirketin arama servislerini ana ekrana konumlandırması ve WebView hizmetinde alternatif sunmamasını, göz önünde bulundurarak çevrim içi alışveriş hizmetlerinde firmanın rekabete aykırı davrandığını tespit etmiştir. Bu durumun soruşturulması gerekmektedir.
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şirket, bugün kurula sözlü savunmasını gerçekleştirdi.
Şirket temsilcileri söz konusu reklam alanlarının, reklam verenlere ve kullanıcılara fayda sağladığını belirtirken, ortada bir kasıt ve ihmal olmadığını söyledi.
Savunma yapan yetkililer soruşturma kapsamında idari para cezasına mahal olmadığını, cezanın verilmesini durumunda asgari seviyeden tutarın belirlenmesini gerektiğini iletti.
Kurum sözlü savunmanın tamamlanmasının ardından söz konusu kararın 20 Şubat 2020 tarihinde açıklanmasına karar verdi. Kararın belirlenen tarihten önce açıklanması durumunda ise ilgili duyuruyu kurumun resmi internet sitesinden ulaşabileceksiniz.
Google Fotoğraflar özel görüntülerinizi yabancılara gönderdi
Google Fotoğraflar adlı popüler servisin yürütücüsü Google, bahse konu uygulamayı kullanan bazı kişilere gönderdiği mailde özel fotoğraflarının ve videolarının yabancılara gönderilmiş olabileceğini kabul etti. The Verge’de Tom Warren imzasıyla yayınlanan haber ile yaşanan problem gün yüzüne çıktı.
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Google Fotoğraflar probleminden kimler etkilendi?
Google, 21 – 25 Kasım arasında Google Fotoğraflar aracılığıyla kişisel verilerini indirmek isteyen kullanıcılara başkalarına ait görsellerin gönderildiğini ifade etti. Teknik bir sorundan kaynaklandığını ileri sürdüğü bu problemden çok az sayıda kullanıcının etkilendiği belirtildi. Etkilenen kişi sayısını uygulamayı kullananların %0,01‘i olduğu açıklandı. Teknoloji devi tam olarak kaç kişinin bu sorundan etkilendiğini ya da kaç video ve fotoğrafın söz konusu olduğu gibi ayrıntılı verileri ise açıklamadı. Fakat ilgili uygulamanın yaklaşık bir milyar kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde problemden çok sayıda insanın etkilendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Google bir anlamda kişisel verilerin korunması sorumluluğunu yerine getirmediğini kabul ettiği metinde, kullanıcılarını özel fotoğraf ve videolarının başkalarına gönderilmiş olabileceği konusunda uyardı. Bu kullanıcılarına üzgün olduğunu ifade etmekle ve ilgili olay sebebiyle doğabilecek muhtemel tüm rahatsızlıklar için özür dilemekle yetindi.
Google ayrıca sorunun analiz edildiğini ve çözüme kavuşturulduğunu da açıkladı.