Huawei telefonlar, ön yüklü 70 uygulama ile gelecek!

Amerika tarafından ticari yasaklar uygulanan Huawei, çözüm arayışlarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Çin’in lider teknoloji markasının, yeni tanıtılacak akıllı telefonlarında 70 kadar popüler uygulamayı ön yüklü sunacağı söyleniyor.

Huawei, kapalı kapılar ardında gazetecilere yaptığı bir sunum ile gündeme geldi. Kaynağı gizlenen habere göre firma Amerika’nın uyguladığı ambargoya karşı yapacağı hamleleri gazeteciler ile paylaştı. Paylaşılanlar arasından Huawei Mobil’in, 26 Mart tarihinde tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonu P40’ı, yaklaşık 70 adet popüler uygulama ön yüklü şekilde piyasaya süreceği bilgisi dikkat çekti. Söz konusu uygulamaların çeşit ve sayıları ülkelere göre değişkenlik gösterecek. Dev marka bu hamlesindeki temel amacının, kullanıcıları internet üzerinden APK yükleme işleminin risklerinden korumak ve daha akıcı bir deneyim yaşamalarını sağlamak olduğunu belirtti.

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Markanın yapılan ambargo karşısındaki hamleleri bunlarla sınırlı değil. Cihazlarında Google Servisleri’nin bulunmamasının olumsuz etkilerini kullanıcılarına hissettirmek istemeyen marka kendi harita servisini geliştirmek için TomTom markası ile çalışıyor. Aynı zamanda Huawei, Xiaomi, Vivo ve Oppo, Global Developers Service Alliance adında bir topluluk kuruyor. Mart ayında faaliyete geçmesi beklenen topluluğun amacı, dünya genelindeki geliştiriciler için uygulamalarını geliştirebilecekleri tek bir platform yaratmak ve sonrasında uygulamaların bu platform üzerinden farklı markaların uygulama marketlerinde eş zamanlı olarak yayınlanabilmesi. 4 Çinli üreticinin böyle bir oluşuma birlikte gitmekle başarılı olma ihtimallerini fazlasıyla arttırdıklarını söylemek mümkün.

Huawei, Google Servisleri’nin olmamasından dolayı bulunduğu dezavantajlı durumu tersine çevirmek ve rakiplerinden geri kalmamak için elinden geleni yapıyor. Bu çabaların başarıya ulaşıp ulaşmayacağını bize zaman gösterecek.