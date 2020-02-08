Mobil
Huawei telefonlar, ön yüklü 70 uygulama ile gelecek!
Amerika tarafından ticari yasaklar uygulanan Huawei, çözüm arayışlarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Çin’in lider teknoloji markasının, yeni tanıtılacak akıllı telefonlarında 70 kadar popüler uygulamayı ön yüklü sunacağı söyleniyor.
Huawei, kapalı kapılar ardında gazetecilere yaptığı bir sunum ile gündeme geldi. Kaynağı gizlenen habere göre firma Amerika’nın uyguladığı ambargoya karşı yapacağı hamleleri gazeteciler ile paylaştı. Paylaşılanlar arasından Huawei Mobil’in, 26 Mart tarihinde tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonu P40’ı, yaklaşık 70 adet popüler uygulama ön yüklü şekilde piyasaya süreceği bilgisi dikkat çekti. Söz konusu uygulamaların çeşit ve sayıları ülkelere göre değişkenlik gösterecek. Dev marka bu hamlesindeki temel amacının, kullanıcıları internet üzerinden APK yükleme işleminin risklerinden korumak ve daha akıcı bir deneyim yaşamalarını sağlamak olduğunu belirtti.
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Markanın yapılan ambargo karşısındaki hamleleri bunlarla sınırlı değil. Cihazlarında Google Servisleri’nin bulunmamasının olumsuz etkilerini kullanıcılarına hissettirmek istemeyen marka kendi harita servisini geliştirmek için TomTom markası ile çalışıyor. Aynı zamanda Huawei, Xiaomi, Vivo ve Oppo, Global Developers Service Alliance adında bir topluluk kuruyor. Mart ayında faaliyete geçmesi beklenen topluluğun amacı, dünya genelindeki geliştiriciler için uygulamalarını geliştirebilecekleri tek bir platform yaratmak ve sonrasında uygulamaların bu platform üzerinden farklı markaların uygulama marketlerinde eş zamanlı olarak yayınlanabilmesi. 4 Çinli üreticinin böyle bir oluşuma birlikte gitmekle başarılı olma ihtimallerini fazlasıyla arttırdıklarını söylemek mümkün.
Huawei, Google Servisleri’nin olmamasından dolayı bulunduğu dezavantajlı durumu tersine çevirmek ve rakiplerinden geri kalmamak için elinden geleni yapıyor. Bu çabaların başarıya ulaşıp ulaşmayacağını bize zaman gösterecek.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr modelinin menteşesi test edildi
Katlanabilir telefon Motorola Razr modelinin menteşesi test edildi. Cihazda 27 bin katlama döngüsünden sonra problem yaşadığı görülüyor.
Yeni nesil akıllı telefonlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri kuşkusuz katlanabilir ekranlara sahip olması. Sonsuz ekran ve taşınabilirlik için birçok firma farklı yöntemler deniyor. Motorola Razr, dikine katlanması ile kullanım ve taşıma konusunda rakiplerinden ayrılıyor.
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Katlanabilir akıllı telefonları satın almadan önce pek çok kişi ne kadar dayanıklı olduklarını görmek istiyor. Özel bir mekanizmaya yerleştirilen telefon, defalarca katlanıp açıldı. Cihaz, 27.000’den sonra menteşede sorunlar yaşamaya başladı. CNET tarafından yapılan bu test, Samsung Galaxy Fold için de yapılmıştı.
4 saatten uzun süren testte Motorola Razr, 27 bin katlanma sonucunda temel anlamda “katlanamaz” hale geliyor. Ancak cihazın katlanırken rahatsızlık veren plastik gıcırtı ve tıkırtılar yapmaya başladığı ifade ediliyor. Bunun da ileride daha büyük problemlere yol açabileceği de söylenebilir.
Motorola Razr teknik özellikleri
- 6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobile Platform yonga seti (2 x 2.2GHz Kryo 360 + 6 x 1.7GHz Kryo 360)
- Adreno 616 GPU grafik birimi
- 6GB LPPDDR4x RAM
- 128GB dahili depolama
- 16 Megapiksel (Sony IMX519 sensör) f/1.7 diyaframlı arka kamera
- 5 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Parmak izi sensörü
- Boyutlar: 72 x 172 x 6.9mm (Kalanmamış) / 72 x 94 x 14mm (Katlanmış)
- Ağırlık: 205 gram
- Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB 3.0 Type-C
- 15W TurboPower hızlı şarj destekli 2.510mAh kapasiteli batarya
- Android 10 işletim sistemi
Mobil
Snapdragon 865’li ZTE Axon 10s Pro duyuruldu!
Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, dünyanın Snapdragon 865 platformuna sahip ilk telefonu ZTE Axon 10s Pro modelini duyurdu. Yeni tanıtılan akıllı telefonun özelliklerine haberimizde yakından bakıyoruz.
ZTE Axon 10s Pro, tasarım ve donanımsal özellikleri ile geçtiğimiz yıl tanıtılan ZTE Axon 10 Pro‘ya oldukça benziyor. Yeni cihaz 6.47 inç boyutunda, 1080p çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ve 19.5:9 ekran kasa oranı sunuyor. Su damlası şeklinde çentiğe sahip telefonda ekrana entegre parmak izi sensörü de bulunuyor.
ZTE Axon 10s Pro’nun kamera modülü de akıllara geçen yıl tanıttığı amiral gemisi telefonunu getiriyor. Ana kamerasında 48 megapiksel çözünürlüklü sensör barındıran model üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Ana kameraya, 20 megapiksel çözünürlüklü 125 derecelik geniş açı kamerası ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto lens eşlik ediyor. Ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde.
Yeni tanıtılan akıllı telefonda bir önceki nesile göre değişen özelliklerin başında, cihaza Snapdragon 865 platformunun güç verecek olması geliyor. Bu değişiklik ile yeni model bir önceki nesile göre yüksek grafik performansı ve 5G bağlantı seçeneği sunacak. Bunlara ek olarak Wi-Fi 6 desteği de veren cihaz, Link-Booster teknolojisi ile Wi-Fi, LTE ve 5G bağlantı seçenekleri arasında anlık geçişler sunabilecek.
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ZTE Axon 10s Pro, 6/12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.0 depolama alanı seçenekleri ile geliyor. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon aynı zamanda Qualcomm Quick Charge 4.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Fiyat ve tanıtım tarihi henüz duyurulmayan modelin ~500$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. ZTE yeni modeli bu fiyat ile tanıtırsa rekabetçi bir ürüne imza atmış olacak. ZTE Axon 10s Pro’nun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Mobil
Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo uygulama geliştiriciler için bir araya geldi
ABD ile Çin arasında yaşanan ticari rekabette Çinli mobil cihaz üreticileri bir araya gelerek geliştiriciler için ortak bir platform oluşturmaya karar verdi.
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Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo uygulama geliştiriciler için bir araya geldi
Huawei geçtiğimiz yılın Mayıs ayından itibaren ABD tarafından birçok ticari yasağa maruz kaldı. Görünüşe göre Amerika tarafından uygulanan bu yasaklar Çinli mobil cihaz üreticilerini birleştirdi. Huawei mobil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında uygulanan bütün ticaret yasaklarının kaldırılması durumunda bile Google hizmetlerine dönmeyeceklerini açıklamıştı. Şirket birçok temel android uygulamasını geliştirme yoluna gitmiş olsa dahi ekosistemleri içerisinde 3. Parti uygulamalarda büyük bir eksiklik görülmekte. Reuters’in yeni raporuna göre Huawei uluslararası geliştiricilere daha kolay bir teklif sunmak için Çinli mobil üreticiler olan Xiaomi, Vivo ve Oppo ile iş birliği yaptı. Global Geliştirici Hizmet Birliği (Global Developer Service Alliance) olarak adlandırılan bu birliğin Mart ayında hayata geçmesi bekleniyor.
Birliğin temel amacı, uygulama geliştiriciler için uygulamalarını geliştirebilecekleri tek bir platform yaratmak ve sonrasında bu platform üzerinden farklı markaların uygulama marketlerinde eş zamanlı olarak yayınlanabilmesi. Oyunlar, müzik, filmler, kitaplar ve dergiler platformun işlevselliğinden yararlanabilecek diğer ürün kategorileri.
Birlik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Global Geliştirici Hizmet Birliği, küresel geliştiricilere içerik dağıtımı, geliştirme desteği, pazarlama operasyonu, marka tanıtımı ve trafikten para kazanma gibi operasyonlarda tek elden hizmet sunmayı taahhüt eder.
Bu yeni ittifak, Çinli üreticilerin Google ve Play Store’a karşı bağımsızlığını sağlamak için büyük bir adım. Proje henüz başlangıç aşamasında olduğu için büyük adımlar beklemiyoruz ancak bu yeni ittifakın sağlam bir uygulama portföyü oluşturması bekleniyor.