Pazar araştırma firması Counterpoint Research’ün son verilerine göre Huawei, Çin akıllı telefon pazarında 2023’ün ikinci çeyreğinde öne çıkan oyuncu oldu. Bu çeyrekte Xiaomi ve Honor gibi diğer büyük Çinli üreticilerin satışlarında genel bir düşüş yaşanmasına rağmen, Huawei’nin satışları yıllık bazda dudak uçuklatan şekilde %58’lik olağanüstü bir büyüme kaydetti. Devi düşürmek kolay olmadı, dev sonunda uyandı!

Huawei Daralan Pazarda Dehşet Büyüme Yaşadı! İşte Dev!

Huawei’nin satışlarındaki artış, şirketin köklü marka imajına ve şirketin çevrimdışı kanallarla ürünleri satışa sunma programının yeniden başlamasına bağlanabilir. Şirket, büyük şehirlerde olduça yaygın olarak bulunan dağıtım kanalları sayesinde Huawei satış noktaları olmayan yerlerde bile ürün satışı yapabiliyor. Bu strateji, başlangıçtaki ürün eksikliklerinin üstesinden gelindikten sonra satışlarda bir artışla sonuçlandı.

Diğer üreticiler arasında Realme ve Apple da 2. çeyrekte pozitif büyüme kaydederken, Vivo ise %17,7’lik pazar payı ile en üst sıradaki yerini korudu. Huawei %11.3’lük pazar payıyla Çin’deki akıllı telefon pazarının en büyük 5. oyuncusu olmasına rağmen, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla %58 olan büyüme oranıyla bu çeyrekte en çok büyüyen firma olmayı başardı.

2023’ün ilk yarısında karşılaşılan zorluklara rağmen Counterpoint Research, Çin’in akıllı telefon pazarı satışlarında yılın tamamı için yalnızca hafif bir düşüş öngörüyor. İkinci yarıda ilk yarıya kıyasla iyileşme beklenirken, devam eden pazar zorlukları nedeniyle önemli bir toparlanma zor olabilir.

Huawei’nin amiral gemisi serisine odaklanması ve Nova 11 serisi ve P60 serisi gibi orta seviye ve amiral gemisi telefonların yakın zamanda piyasaya sürülmesi, satış büyümesinde etkili oldu. Ayrıca, etkileyici bir kamera kurulumuna sahip olacağı söylenen Mate 60 serisinin satışları daha da artırması bekleniyor.

Huawei ayrıca 4 Ağustos’ta akıllı telefon deneyimini daha da yükseltecek olan en yeni Harmony OS 4.0’ı tanıtmaya hazırlanıyor. Bu da Huawei cihazların albenisini artıran bir etken olabilir ve nihayetinde satışların artmasını sağlayabilir.

Son olarak, Huawei’nin 5G mobil çipinin seri üretimine yerli ortakların yardımıyla yeniden başlamaya hazırlandığını gösteren raporlar da şirketin başarısını önemli ölçüde artıracak gibi görünüyor. Zira Huawei cephesi Qualcomm’dan ABD ambargoları nedeniyle 5G destekli işlemci alımı yapamıyor, bu da Çin’de şu sıralar oldukça yaygın olan 5G teknolojisinin Huawei cihazlarda kullanılamamasına ve sonuç olarak Huawei cihaz satışlarının düşmesine neden oluyor.

5G desteği sunan telefonlar piyasaya sürülürse Huawei cephesi ülkede Vivo’yu bile geçebilecek bir potansiyele sahip olarak görülüyor. Bizler de Huawei’nin 5G konusunda atılım yapmasıyla satışların ciddi oranda katlanacağına inananlardanız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin bu dudak uçuklatan büyümesi tesadüften mi ibaret? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!