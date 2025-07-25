Huawei Türkiye, devrim yaratan Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra modellerinin tüm teknik detaylarını içeren resmi ürün sayfalarını yayına aldı. 5 Ağustos’taki ön satış öncesi tüm özellikleri ve tasarım inceliklerini bu sayfa üzerinden keşfedebilecek ve hangi modelin size uygun olduğuna karar verebileceksiniz.

Huawei Pura 80 Serisi, 5 Ağustos’ta Türkiye’de Ön Satışa Çıkıyor!

Huawei, Türkiye’deki teknoloji tutkunları için Pura 80 serisi heyecanını resmi olarak başlattı. Marka, çok yakında satışa sunacağı amiral gemisi modelleri Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra’nın tüm teknik detaylarını ve göz alıcı özelliklerini içeren ürün sayfalarını resmi web sitesinde yayına aldı. Bu hamle, kullanıcılara 5 Ağustos’taki ön satış öncesinde cihazları yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Medyanın sorularını yanıtlayan Huawei CBG Türkiye Marka Pazarlama Müdürü Mustafa Can Akbaş, Türkiye’deki teknoloji tutkunlarının Pura serisinin en üst düzey iki versiyonu olan Pro ve Ultra modellerine kavuşacağını müjdeledi.

Akbaş, cihazların “son derece rekabetçi bir fiyatla” sunulacağını belirtirken, lansman tarihi olarak 5 Ağustos’u işaret etti. Ayrıca, 5 Ağustos tarihinde ilk olarak Pura 80 Pro modelinin ön siparişe açılacağı bilgisini de paylaştı.

Huawei Pura 80 serisi, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ başlatıyor. Pura 80 Pro, devasa 1 inçlik Ultra Aydınlatma Kamerası ve değişken diyafram açıklığı ile geceyi gündüze çevirirken, Pura 80 Ultra ise sektörde bir ilk olan Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera sistemiyle sınırları ortadan kaldırıyor.

Bu devrim niteliğindeki kamera, 3.7x ve 9.4x optik zoom arasında akıllıca geçiş yaparak uzak mesafeleri inanılmaz bir netlikle yakınlaştırıyor. Her iki model de yapay zeka ile zenginleştirilmiş akıllı deneyimler ve göz alıcı tasarımlarıyla gücü ve estetiği bir araya getiriyor.

Huawei Pura 80 Pro modelini incelemek için bu bağlantıya, Huawei Pura 80 Ultra modelini incelemek içinse bu bağlantıya gidebilirsiniz.