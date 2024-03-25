Huawei, geniş ürün ailesine yeni bir ek yapıyor. Mate 60 Serisi ve Mate X50’nin coşkusundan sonra şirketin odak noktası bir kez daha bir akıllı telefona kayıyor. Huawei P70 serisi, Mart ayının başlarında planlanan lansman tarihinden biraz uzaklaştı, ancak sonunda piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Endüstri içerisinden gelen bilgilere göre, Dijital Sohbet İstasyonu, P70 Serisi’nin yakında piyasaya sürülebileceğini aktarıyor. İşte bu heyecan verici gelişme hakkında detaylar.

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Huawei, geleneksel büyük lansman etkinliklerinden uzaklaşarak yeni bir strateji benimsiyor. Artık şirket, ürünlerini sessiz sedasız piyasaya sürüyor ancak bu, başarısız oldukları anlamına gelmiyor. Son örnek olarak, Huawei Mate 60 Serisi’nin Çin’deki etkileyici satış performansı gösterilebilir. Benzer bir şekilde, Honor X50 Pro sessiz sedasız Çin pazarına sunuldu. Şimdi ise sırada yaklaşan P70 serisi var ve bu, Huawei’nin sessiz lansman stratejisini benimseyen üçüncü akıllı telefon serisi olacak gibi görünüyor.

Yaklaşan Huawei P70 Serisi’nin kesin çıkış tarihi hala belirsizliğini korurken, potansiyel özellikleriyle ilgili ipuçları gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Sızıntılara göre, bu seri, yükseltilmiş bir Kirin 9000 serisi yonga seti taşıyacak ve muhtemelen Mate60 serisinde bulunan Kirin 9000S’den daha fazla performans sunacak. Henüz belirli performans detayları netleşmese de, mevcut bir amiral gemisi akıllı telefondan beklenen güçlü performansı sunması bekleniyor.

Sızıntılar ayrıca, Huawei P70 modellerinin 6.58 inç ile 6.8 inç arasında değişen ekran boyutlarına sahip olacağını ve yüksek çözünürlüklü kavisli bir LTPO ekranı barındıracağını gösteriyor. P70 serisinin, ana kamerasında OV50H veya IMX989 sensörlerine ek olarak 50MP ultra geniş açılı bir lens ve 50MP 4x periskop telefoto lens bulundurması bekleniyor. Bu, kullanıcılara çarpıcı görsel deneyimler sunmak için güçlü bir kamera sistemi vaat ediyor.