Kısa süre önce sızdırılan görüntüleri ve özellikleriyle teknoloji gündemini sallayan Huawei P60 serisi, Çin merkezli TENAA ve MIIT sertifikasyon sitelerinden gerekli belgeleri almaya başladı. Mart 2023’de çıkış yapmasını beklediğimiz cihazlar, aldığı sertifikalarla şirketin bir sonraki amiral gemisi serisi olacağını doğruluyor.

Huawei P60 Serisi Sertifikalarını Almaya Başladı

LNA-AL00 ve MNA-AL00 model numaraları ile listelenen akıllı telefonlar, TENAA ve MIIT sitelerinden sertifikalarını aldı. Belgelerin hemen ardından yayınlanan raporlar, MNA-AL00 kodlu cihazın Huawei P60 Pro, diğer modelin ise serinin ana versiyonu olan P60 olduğunu iddia ediyor. Pro modelin geliştirme sürecinde sahip olduğu kodun “Mona Lisa” olduğunu düşünürsek, iddiaların doğruluk payının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei P60 ve P60 Pro Özellikleri

Serinin üst düzey performansa sahip modeli Huawei P60 Pro, 6.6 inç, 120Hz OLED panel ile beraber gelecek. Yüksek frekanslı PWM karartma (1920Hz) teknolojisine sahip ekranın çözünürlüğü eski modele kıyasla daha yüksek olacak. Ekran ayrıca kamera için çentik tasarımını kullanacak ve söz konusu kamera 32MP çözünürlüğünde olacak.

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Ekran panelinin BOE tarafından üretildiğini söyleyen iddialar da mevcut. Arka kamera tarafında ise 50MP ana (Sony IMX888 ), 50MP ultra geniş (IMX858), 64MP telefoto (OmniVision OV64B) kameradan oluşan bir kurulum göreceğiz. Serideki iki modelde Huawe’nin XMAGE isimli görüntülene sistemini kullanacak.

Pro Model, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Üst düzey yonga setine sahip cihazı 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj edebilen 5500mAh değerinde bir batarya besleyecek. Batarya tarafında yeni seri eski modellere göre oldukça daha iyi bir performans gösterecek. Öte yandan Eski seride olduğu gibi yeni modeller de BeiDou’nun uydu iletişim teknolojisine sahip olacak ancak özelliği Mate 50 veya iPhone 14 serisinde olduğu gibi her ülkede kullanılabilir olmayacak.