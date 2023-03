Akıllı telefon piyasası her geçen gün gelişiyor ve rekabet de artıyor. Bu rekabetin en önemli oyuncularından ikisi de Huawei P60 Pro ve Samsung S23 Ultra. Her iki telefon da özellikleriyle dikkat çekiyor ve kullanıcıların beklentilerini karşılamak fazlasıyla karşılıyor. İki telefon neler sunuyor hangisi daha iyi? Bu içeriğimizde her iki telefonun teknik detaylarını ele alacağız.

Ekran

Samsung S23 ultradan başlayacak olursak, A8s modelinde tanıtılan ve daha sonra Galaxy S23 modelinde de karşımıza çıkan “delikli ekran” tasarımı, cihazın ekranının büyüklüğü ve teknolojisi ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Galaxy S23, 6.8 inç HDR10+ destekli Dinamik AMOLED 2X ekranı ile kullanıcılara yüksek çözünürlüklü ve renkli bir deneyim sunuyor. Ayrıca, ekran içerisindeki kameralar sayesinde Infinity-O ekran tasarımı devam ediyor. Ekranın korunması için ise Gorilla Glass Victus 2 teknolojisi kullanılıyor.

Galaxy S23, 2K çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir panel ile birlikte gelir ve 8K çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapabilir. Ayrıca, hem arka hem de ön kameralarla 4K çözünürlüğünde 60 FPS’e kadar çekim yapabilirsiniz.

Huawei P60 Pro ise, 6.67 inç boyutlu devasa bir OLED ekranla gelen cihazda, 120Hz tazeleme hızı desteğine yer verilmiş. LTPS teknolojisi sayesinde 120Hz tazeleme hızı değişken olarak sunuluyor ve cihaz ekranda gösterilen içeriğe göre tazeleme hızını ayarlayarak pil tasarrufu sağlayabiliyor.

Bu ekranda 2K çözünürlüğün yanında 1440Hz PWM özelliği olduğunu da söyleyelim. Genelde OLED ekranlarda sıkça yaşanabilen baş ağrısı, göz yorgunluğu gibi durumlar 1440Hz PWM sayesinde en aza indirilecek. Ekranda X-True adı verilen bir görüntü iyileştirme teknolojisine de yer verilmiş. Bu sayede HDR içerikler çok daha canlı görünecek.

Bir amiral gemisinden beklendiği üzere, Huawei P60 Pro’nun IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu söylemekte fayda var. Bu sayede ufak su sıçramaları sizin için sorun olmayacak.

Kamera

S23 Ultradan başlayacak olursak, kamera kurulumu sol üst köşede yer alıyor. Bu tasarım, batarya için daha fazla yer açılmasına olanak sağlıyor. Cihazın arka kameraları, 200 Megapiksel çözünürlüklü telefoto kamera, 12 Megapiksel çözünürlüklü geniş açılı kamera ve 10 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı iki kamera içeriyor. Ön tarafta ise 12 Megapiksel çözünürlüklü geniş açılı bir kamera bulunuyor. Ayrıca, periskop telefoto 3x optik yakınlaştırma (f/2.4) yapabilen 10 Megapiksel çözünürlüklü bir kamera ve 10x optik yakınlaştırma (f/4.9) yapabilen başka bir 10 Megapiksel çözünürlüklü telefoto kamera da mevcut.

P60 Pro’da ise ana kamerada 48MP çözünürlüğe sahip bir sensör tercih edilmiş. Bu ana kameraya 13MP çözünürlüklü geniş açı sensörü ve 10x optik yakınlaştırma kabiliyetine sahip olan 48MP çözünürlüklü telefoto sensör eşlik edecek. Bu sensörde diyafram açıklığı f/2.1 ve f/3.5 arasında değişebiliyor.

Huawei’nin burada kullandığı 48MP çözünürlüklü sensör optik yakınlaştırma ile dijital yakınlaştırmayı harmanlamak için fazlasıyla yeterli bir çözünürlük sunuyor.

Diğer özellikler

Huawei P60 Pro, 4815 mAh boyutlu devasa bir pile sahip. Firmanın ultra hızlı şarja sahip ilk amiral gemisi akıllı telefon serisi olarak tarihe geçen P60 serisinin Pro modelinde 88W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği de sunulmuş durumda. Bu sayede bataryayı çok hızlı doldurabileceksiniz.

Tasarımdaki sadelik, performans konusunda devam etmiyor. Öyle ki, P60 Pro donanımıyla sınıfında öne çıkan bir cihaz olmuş. Qualcomm’un halihazırda en güçlü yonga setlerinden biri olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile donatılan cihaz, oldukça iyi bir performans vadediyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine, 8 GB bellek ve 256/512 GB UFS 4.0 depolama birimi eşlik ediyor.

S23 kanadına dönecek olursak, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanıyor. Bu cihazların grafik birimi, yani GPU’su da Adreno 740. Bellek tarafında 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM kullanıldığını görüyoruz. Depolama tarafında ise UFS 4 ile yüksek okuma/yazma hızlarına çıkan 256 GB, 512 GB ve 1 TB hafıza seçenekleri yer alıyor. Samsung işlemci konusunda P60 Pro ya göre daha yeni işlemci kullanıyor.

Her iki cihazında teknik detaylarına yakından baktık. Ancak, özelliklerin ötesinde, her iki telefon da son derece yüksek kaliteli ve güçlü cihazlar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hang, cihaz daha iyi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.