Huawei, bugün düzenlenen etkinlikte P60 serisinin tepe modeli olan ve firmanın gerçek amiral gemisi olan P60 Pro modelini tanıttı. Önceki P serilerinde olduğu gibi kamerasıyla ve sunduğu güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken cihaz, amiral gemisi segmentinde yeni bir sayfa açıyor!

İşte Karşınızda Huawei’nin Gerçek Amiral Gemisi P60 Pro!

Arka tasarımıyla dikkat çeken cihazın tasarımında kamera modülü öne çıkarılmış. Devasa bir dikdörtgen içerisine yerleştirilmiş kameralar, cihazın kamera konusunda iddialı olduğunun sinyallerini veriyor. Cihazın kamera modülü dikkat çeken bir tasarıma sahip olsa da, tasarımın kalanında sadeliğin hakim olduğunu görmek mümkün.

Cihazın arkasında dikkat çeken diğer bir detay ise XMAGE yazısı olmuş. Daha önceki modellerde ünlü kamera üreticisi Leica ile işbirliği yapan Huawei, bu sefer renk doğruluğu ve görüntü kalitesi iyileştirmeleri için kendi görüntü işlemi motoru olan XMAGE sistemine yer vermiş.

Bir amiral gemisinden beklendiği üzere, Huawei P60 Pro’nun IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu söylemekte fayda var. Bu sayede ufak su sıçramaları sizin için sorun olmayacak.

6.67 inç boyutlu devasa bir OLED ekranla gelen cihazda, 120Hz tazeleme hızı desteğine yer verilmiş. LTPS teknolojisi sayesinde 120Hz tazeleme hızı değişken olarak sunuluyor ve cihaz ekranda gösterilen içeriğe göre tazeleme hızını ayarlayarak pil tasarrufu sağlayabiliyor.

Bu ekranda 2K çözünürlüğün yanında 1440Hz PWM özelliği olduğunu da söyleyelim. Genelde OLED ekranlarda sıkça yaşanabilen baş ağrısı, göz yorgunluğu gibi durumlar 1440Hz PWM sayesinde en aza indirilecek. Ekranda X-True adı verilen bir görüntü iyileştirme teknolojisine de yer verilmiş. Bu sayede HDR içerikler çok daha canlı görünecek.

Tasarımdaki sadelik, performans konusunda devam etmiyor. Öyle ki, P60 Pro donanımıyla sınıfında öne çıkan bir cihaz olmuş. Qualcomm’un halihazırda en güçlü yonga setlerinden biri olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile donatılan cihaz, oldukça iyi bir performans vadediyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine, 8 GB bellek ve 256/512 GB UFS 4.0 depolama birimi eşlik ediyor.

ABD’nin yasakları nedeniyle bu işlemcide 5G desteği bulunmuyor. Ancak daha önceki serilerde olduğu gibi bu cihaz için de cihaza 5G desteği kazandıran kılıfların yakında ortaya çıkması bekleniyor.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC gibi bağlantı özellikleriyle bizleri karşılayan cihaz, kutudan Huawei’nin en yeni işletim sistemi olan HarmonyOS 3.1 ile çıkıyor. Ayrıca önemli bir değişiklik olarak stereo hoparlörün önceki serilerde ahize bölümüne olan çıkışı, bu sefer ayrı bir çıkış olarak bizleri karşılıyor.

Huawei’nin amiral gemisi P serisinin alameti farikası olan kamera konusunda da önemli yenilikler var. Kamera özellikleriyle Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11 ve OPPO Find X6 gibi rakiplerine gözdağı veren P60 Pro, kamera yetenekleriyle adeta büyüleyecek.

Buna göre cihazda, firmanın görüntü sinyal işlemcisi olan XMAGE teknolojisine yer verilmiş. Bu sayede cihaz çok daha doğru renklere sahip olan keskin fotoğraflar ve videolar çekebilecek.

Arkasında üçlü kamera kurulumuna yer verilen P60 Pro’da ana kamerada 48MP çözünürlüğe sahip bir sensör tercih edilmiş. Bu ana kameraya 13MP çözünürlüklü geniş açı sensörü ve 10x optik yakınlaştırma kabiliyetine sahip olan 48MP çözünürlüklü telefoto sensör eşlik edecek. Bu sensörde diyafram açıklığı f/2.1 ve f/3.5 arasında değişebiliyor.

Huawei’nin burada kullandığı 48MP çözünürlüklü sensör optik yakınlaştırma ile dijital yakınlaştırmayı harmanlamak için fazlasıyla yeterli bir çözünürlük sunuyor. Değişken diyafram açıklığı sayesinde bu sensör iPhone 14 Pro’dan %488 daha fazla ışık hassasiyetine sahip.

Ana kamerada değişken diyafram açıklığına da yer verilmiş. Bu sayede P60 Pro ışık koşullarına göre diyafram açıklığını ayarlayabilecek. Bu açıklık f/1.4 ile f/4.0 arasında değişecek. Bu sayede cihazın ana kamerasında ışık hassasiyeti iPhone 14 Pro’dan %191 daha fazla olmuş.

Huawei P60 Pro, 4815 mAh boyutlu devasa bir pile sahip. Firmanın ultra hızlı şarja sahip ilk amiral gemisi akıllı telefon serisi olarak tarihe geçen P60 serisinin Pro modelinde 88W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği de sunulmuş durumda. Bu sayede bataryayı çok hızlı doldurabileceksiniz.

Renkleriyle görenleri hayran bırakan serinin tasarımı sade olsa da renklerin göz alıcı olduğunu söylemeliyiz. Kum Pembesi, Kum Siyahı, Zümrüt Yeşili ve Rococo Beyazı renklere sahip olan cihaza bakanlar dönüp bir daha bakacak. Cihazın 200 gram ağırlığa sahip olduğunu söyleyelim.

Bağlantı konusunda yeni bir çığır açan cihaz, Beidou uydu haberleşme sistemine sahip olacak. Bu sayede uydu mesajlaşma gibi son dönemin popüler özelliklerini kullanabileceksiniz. Özellikleriyle oldukça güçlü görünen Huawei P60 Pro amiral gemisi segmentine damga vuracağını söylemek yanlış olmaz.

En çok merak edilen konu olan fiyatlar da açıklanmış durumda. P60 Pro’nun 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip modeli yaklaşık 1.025 dolarlık bir fiyata sahipken, 512 GB dahili depolamaya sahip tepe model 1.170 dolarlık bir fiyata sahip.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei P60 Pro başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!