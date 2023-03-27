Huawei kısa süre önce merakla beklenen Huawei P60 serisi telefon serisini piyasaya sürdü. Yeni seri, anaP60’ı , üst düzey P60 Pro modelini ve P60 Art sürümünü de içeriyor. Boyutlar açısından, Pro varyantı daha ağır olmasına rağmen, tüm versiyonlar temelde aynıdır. Ancak arka tasarım oldukça benzersizdir. Arkadaki kamera modülü, diğer iki sensörün arasına yerleştirilmiş büyük birincil sensör sayesinde oldukça belirgin. Akıllı telefonun kameralarından bahsetmişken, Huawei P60 Pro tarafından çekilen bir fotoğraf internette viral oldu. Çünkü Pro model Ay ve Venüs‘ü çekmeyi başardı.

24 Mart 2023 tarihinde Jüpiter, Venüs ve Mars’ın hizalanmasının dünyanın çeşitli yerlerinden net bir şekilde gözlemlenebildiği ve fotoğraflanabildiği nadir bir göksel olay gerçekleşti. Hilal, Venüs’ü kısa bir süre için gizledi ve o gece gezegenin gökyüzündeki parlaklığının çarpıcı bir şekilde vurgulanmasını sağladı.

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Bu etkinlik aynı zamanda Huawei’ye en yeni amiral gemisi akıllı telefonu P60 Pro’yu ve kamera yeteneklerini sergileme fırsatı verdi. f/2.1 Geniş Açıklıklı lensi ve 200x dijital yakınlaştırmalı 90 mm telefoto modülüyle P60 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra gibi diğer üst düzey telefonlarla rekabet edecek şekilde tasarlandı.

Huawei P60 Pro’nun düşük ışık performansı, önceki model olan Huawei P50 Pro‘ya kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş olarak derecelendirildi Huawei yöneticisi, Weibo’da Malezya’daki meslektaşları tarafından çekildiği ve Venüs’ün ay hilalinin ötesinde net bir görüntüsünü gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ay dokusu ve gezegenin rengi ve parlaklığı fotoğrafta iyi bir şekilde temsil ediliyor. Bu, Huawei’nin bu sefer herhangi bir kamera hilesi yapmadığını ve P60 Pro’nun kameralarının göksel olayın güzelliğini yakalamasına izin verdiğini gözler önüne seriyor.