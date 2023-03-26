Huawei, telefon kapalıyken bile dijital RMB ödemelerini destekleyen yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Huawei P60/Pro/Art hakkında heyecan verici bir duyuru yaptı. Bu yenilikçi özellik, tüketicilerin elektriğe ihtiyaç duymadan sadece telefonlarını birbirine dokundurarak ödeme yapabileceği anlamına geliyor.

Dijital RMB elektriksiz ödemelerin güvenliğini sağlamak için, kullanıcılar elektriksiz ödeme sayısını ayarlayarak ve küçük tutarlı şifresiz ödemeleri etkinleştirerek işlem risklerini kontrol edebilirler. Elektriksiz ödeme sayısı kullanıcının belirlediği limiti aşarsa, ödeme yapılamaz ve ödenen tutar şifresiz limiti aşarsa, kullanıcının işlem sırasında alıcı cihazdaki ödeme şifresini doğrulamasını gerektirecek.

Fon riski konusunda endişe duyan kullanıcılar, küçük tutarlı şifresiz ödemeleri etkinleştirmemeyi seçebilirler. Bunun yerine, ödeme yapmadan önce satıcının POS makinesinde şifrelerini doğrulamaları gerekir. Kullanıcı telefonunu kaybederse, başka bir telefonda dijital RMB uygulamasına giriş yapabilir ve paralarının güvenliğini sağlamak için ağsız ve güçsüz ödeme işlevini kapatabilir.

Ayrıca bkz: Huawei Yeni Ürünleri ile Apple’ı Sarsacak

Şu anda Huawei P60, Huawei P60 Pro ve Huawei P60 Art, dijital RMB şebekesiz ödemeyi destekliyor ve diğer modeller de kademeli olarak piyasaya sürülecek. Güç gerektirmeyen dijital RMB ödemesini ayarlamak için kullanıcıların dijital RMB uygulamasında Huawei cüzdan sabit cüzdan özelliğini etkinleştirmeleri ve Ağ Yok ve Güç Yok Ödeme Anahtarını etkinleştirmek için Ödeme Ayarlarını takip etmeleri gerekiyor.

Bu yenilikçi teknolojinin Huawei telefon kullanıcıları için ödeme deneyimini geliştireceği kesin ve dijital RMB’nin gelişimi ilerledikçe, güç gerektirmeyen ödemeleri destekleyen daha fazla senaryo görmeyi bekleyebiliriz. Güvenlik önlemleri sayesinde kullanıcılar, paralarının güvenliği konusunda endişelenmek zorunda kalmadan güç gerektirmeyen ödemelerin rahatlığını yaşayabilecek.