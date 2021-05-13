Huawei P50 serisi devasa kamerasıyla ortaya çıktı

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Huawei P50 serisi, hemen hemen her gün farklı bir sızıntı ile karşımıza çıkıyor. Seri hakkında yansıyan son sızıntı ise cihazın arka tasarımını büyük ölçüde gözler önüne seriyor.

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Huawei P50, tanıtım afişinde kamera paketini ele verdi!

Twitter üzerinden bir kullanıcının yayınladığı görseller, P50 serisinin tanıtım afişini ortaya çıkardı. Kaynak tarafından görselin gerçek olduğu iddia edilirken, geçmişte yayınlanan sızıntılar da bu bilgiyi doğruluyor. Zira sızdırılan tanıtım afişinde kamera paketinin alt alta dizilen iki halkadan oluştuğu gözlerden kaçmıyor. Bu halkaların üst kısmında 3, alt kısmında ise bir kamera sensörü konumlandırılıyor. Yani serinin söz konusu modeli dörtlü arka kamera dizilimine sahip olacak.

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Öte yandan arka kameraların hangi yeteneklere sahip olduğu hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu cihazın Huawei P50 modeli olduğu düşünülürse üstteki kamera ultra geniş açı, telefoto ve derinlik yetenekleri taşıyabilir. Bu durumda alttaki sensör de cihazın ana kamerasını oluşturacak. Ayrıca Pro ve Pro+ sürümlerinde ise telefoto kameranın yerine 3x değişken telefoto periskop sensörünün yer alacağı belirtiliyor.

Huawei P50 serisiyle beraber Leica işbirliğinin devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusuydu. Sızıntıda paylaşılan görselde bu durum da tamamen açıklığa kavuşuyor. Çünkü görüntüyle oynandığı zaman kameranın alt kısmında Leica logosunun yer aldığı gözlerden kaçmıyor. Dolayısıyla arka kamera performansının her zamanki gibi oldukça iddialı olacağını söylemek mümkün. Bunun yanında ilk defa Xiaomi’nin kullandığı sıvı lens teknolojisi de serinin üst modellerinde yerini alabilir.

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Yakında görücüye çıkacak Huawei P50’nin dikkat çeken özellikleri!

Huawei her ne kadar ambargolardan dolayı ciddi kan kaybetse de bu durumu cihazlarına yansıtmak istemiyor. Dolayısıyla Huawei P50 serisi güçlü özelliklerinden hiçbir şekilde ödün vermeyecek. Seri P50, P50 Pro ve P50 Pro+ şeklinde 3 modele ayrılırken, cihazlar ekran ve kamera detaylarıyla ayrışıyor. Giriş modeli olan Huawei P50’de 6.3 inçlik Full HD+ ekran bulunurken, OLED panel 90Hz yenileme hızıyla zenginleşecek. İşlemci tarafında ise iki farklı çözüm dikkat çekiyor. İddialara göre P50 modelinde Kirin 9000E işlemci kullanılırken, diğer modeller gücünü Kirin 9000’den alacak. Geçtiğimiz yıl duyurulan iki işlemcinin arasındaki tek fark ise grafik birimindeki çekirdek sayıları.

Kamera tarafındaki teknik detaylar ise oldukça sınırlı. Serinin bütün modellerinde ana kamera olarak 50 MP’lik Sony IMX 800 sensör kullanılacağı ifade ediliyor. 1 inç boyutundaki yeni görüntü sensörü, muadillerine kıyasla oldukça büyük görünüyor. Yardımcı arka kameralarda ise periskop/telefoto, ultra geniş açı ve derinlik sensörü yer alacak. Yine yukarıda bahsettiğimiz üzere Leica’nın Summilux serisi lensleri, serinin en büyük avantajlarından biri olacak.

Batarya tarafında ise büyük bir değişim yaşanması beklenmiyor. Huawei’nin 66W SuperCharge kablolu şarj desteği yerini korurken, 50W kablosuz şarj da serinin ortak özellikleri arasında yer alacak. Huawei P50 serisinin, markanın üzerinde uzun süredir çalıştığı HarmonyOS 2.0 işletim sistemine sahip olması bekleniyor. Şu sıralarda kapalı beta sürümü test edilen işletim sistemi önümüzdeki haftalarda dağıtıma çıkacak. Dolayısıyla serinin işletim sistemi tarafında da önemli bir yeniliğe gideceğini söyleyebiliriz.

Huawei, P50 serisinden hemen önce bir büyük etkinlik daha gerçekleştirecek. Şirketin 19 Mayıs tarihinde düzenleyeceği lansmanda MateBook ve MatePad serisinin yeni ürünlerinin duyurulacağı belirtiliyor. Bu etkinliğin ardından ise önümüzdeki ay içerisinde Huawei P50 serisinin görücüye çıkacağını belirtelim.