Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisi basın görselleri sızdı!
Huawei P40 serisi akıllı telefonlarını 26 Mart tarihinde tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar ile ilgili daha çok bilgi sızdırılmaya devam ediyor. Son olarak cihazlara ait basın görselleri sızıdırıldı.
Yaptığı bilgli sızıntıları ile ünlü olan Evan Blass bu kez seriye ait cihazların basın görsellerini paylaştı. Siyah ve gümüş renk seçeneklerinin göründüğü görseller P40 ve P40 Pro modellerine ait. Sızan görsellerde dikkati, Pro modelinin ekranının üst ve alt çene bölümünde dahi eğimli olması çekti. Ayrıca Pro model baz modelin sahip olmadığı fazladan bir kamera sensörüne daha sahip.
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Huawei P40 Serisi özellikleri
Kore kaynaklı bir diğer sızıntı da serinin üçüncü akıllı telefonu olan P40 Pro Premium’un kamerası hakkında. Sızıntıya göre cihaz 2 adet telefoto lense sahip olacak. Lenslerden biri f/4.0 diyafram açıklığına sahip ve 10x yakınlaştırma sunabilen 240 mm lens olacak. Bu lensin çözünürlüğü ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor. Diğer lens ise f/2.0 diyafram açıklığı ile 8 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmaya sahip ve 80 mm’lik bir lens olacak. Her iki sensör de OIS ve elektronik sabitleme özelliklerini sunacak. Ayrıca bu akıllı telefonun ismi de henüz belli değil. İsim seçenekleri arasında P40 Premium, Pro Premium ve Pro Premium Edition var.
Serinin en üst seviye akıllı telefonu P40 Premium’un, ana kamera olarak 52 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir lens kullanması bekleniyor. Cihaz bu lens ile piksel birleştirme teknolojisini kullanılarak 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar üretebilecek. Cihazda bulunması beklenen bir diğer lens ise 40 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan geniş açı lensi. Ön kısımda, ekranın sol üst köşesinde bulunan 40 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve 3D ToF kamera destekli selfi kamerası olması bekleniyor. Böylece daha güvenli bir yüz tanıma ile kilit açma sağlanabilecek ve daha doğal portre fotoğrafları üretilebilecek.
P40 Premium modelinin 6.7″ boyutunda 1440 x 3160 piksel çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme oranına sahip bir dokunmatik ekrana sahip olması bekleniyor. Kirin 990 5G platformundan gücünü alacak akıllı telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip olabilir. Depolama tarafında akıllı telefonun Huawei Nano Hafıza Kartı ile arttırılabilir depolamayı desteklemesi de olması muhtemel bir özellik.
Seriye ait tüm cihazlar Android 10 işletim sistemi temelinde EMUI 10.1 arayüzü ile gelecek. P40 ve P40 Pro modelin 8GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Cihazların tüm özellikleri 26 Mart tarihinde gerçekleşecek tanıtım etkinliğinde kesinleşecek.
Akıllı Telefonlar
Google, Android 11’e programlanabilir jest özelliği ekleyebilir!
Google, Android 11 Geliştirici Sürümü’ne çok enteresan bir özellik dahil etti. Eğer nihai sürüme de dahil olursa, telefonun arka tarafına iki kez dokunduğumuzda bir işlevin çalışmasını (son uygulamalar sekmesi gibi) sağlayabileceğiz.
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Firma, Android 11 Geliştirici Sürümü’nü yayınlamasıyla birlikte ortaya “Colombus” hareketleri adı verilen yeni bir jest sistemi çıktı. Yeni fonksiyon dahilinde telefonun arka kısmına dokunduğunuzda cihazınızdaki akselometre devreye giriyor ve yaptığınız çift dokunuşu algılıyor.
Yayınlanan ikinci geliştirici sürümü ile ortaya çıkan yenilikten birçok ipucu gösterildi. Ortaya çıkan ipuçlarına göre Colombus sistemi çift dokunuş ile “ekran fotoğrafı alma, son uygulamaları görüntüleme” gibi birtakım işlevleri yerine getirebiliyor. Bunu yaparken de cihazın içerisindeki akselometre ve jiroskopları kullanıyor.
Colombus şu an için sadece Pixel 3 XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL cihazlarında deneyimlenebiliyor. Yukarıdan da videosunu izleyebileceğiniz fonksiyon bir hayli yaratıcı olmuş gözüküyor .
Colombus sisteminden öğrendiğimize göre oluşturulan yazılım, her koşulda çalışabiliyor. İster telefonunuzun ekranını kapatın, ister kamerayı açın. Tüm fonksiyonlara göre programlanabiliyor. Bunları yaparken de herhangi bir gereksiz şarj tüketimi cihazın gerçekleşmiyor.
Ek olarak yeni hareket sistemiyle ilgili tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz;
- Kamera açma.
- Alarmı susturma.
- Google Asistan’ı başlatma.
- Müziği oynatma ve durdurma.
- Gelen aramayı sessize alma.
- Kronometreyi kapatma.
- Ek olarak kullanıcıların insiyatifine bırakılmış özellikler (Bildirimleri sabitten kaldırma gibi).
XDA’in haberine göre bu özellik donanımsal olarak Pixel 2’den beri Google’ın üretmiş olduğu cihazlarda bulunuyor. Ama tabii ki firmanın resmi olarak yazılımsal destek vereceğini açıklaması gerekiyor. Yine de geliştiriciler bir şekilde cihazlara bu güzel özelliği eklemenin bir yolunu bulacaklardır.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 9A modelinin özellikleri belli oldu!
Honor Play 9A modelinin tasarımına ve teknik özelliklerine dair bilgiler basına sızdırıldı. Orta segment özelliklerine sahip cihazın bütçe dostu olması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl Honor Play 8A modelini satışa sunan şirket, bu yıl için de Honor Play 9A modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan görüntülerine göre Honor 9A modeli son dönem Huawei modellerinde görmeye alıştığımız, parlak ve renk geçişine sahip arka kasa ile birlikte geliyor.
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Söz konusu cihazın alt tarafında 3.5 mm kulaklık girişinin yer aldığı modelin ön tarafında ise su damlası çentiğe sahip bir ekran yer alıyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte gelecek olan Honor Play 9A modeli, işlemci tarafında MediaTek Helio P35 işlemciden güç alacak. 4 GB RAM ile desteklenecek olan model 64 GB ve 128 GB depolama alanına sahip seçenekleri ile gelecek.
Play 9A, standart 10W şarj desteğiyle birlikte 5.000 mAh gibi güçlü bir batarya sunacak ve kutusundan Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 ile çıkacak. Son olarak cihazda Google uygulamaları ve servisleri olmadan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.
HONOR PLAY 9A teknik özellikleri
Ekran: 6.3 inç FHD + ekran (damla çentik)
İşlemci: MediaTek Helio P35
RAM / Depolama: 4GB RAM + 64GB Depolama
Arka Kamera: 13MP Ana kamera (f / 1.8) + 2MP Derinlik (f / 2.4)
Ön Kamera: 8MP selfie ( f / 2.0)
Pil: 5000mAh (10W SuperCharge)
Yazılım: Magic UI 3.0 (Android 10)
Boyutlar: 159.07 x 74.06 x 9.04mm (185g)
Diğer: Parmak İzi, Wi-Fi, GPS
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 10 ve Narzo 10A, 26 Mart’ta geliyor!
Realme, birkaç gün önce yeni Narzo serisini tanıtacağını duyurmuştu. Bugün ise şirket, 26 Mart‘ta Narzo 10 ve Narzo 10A akıllı telefonlarını bir lansmanla tanıtacağını açıkladı. Etkinlik 12:30’da (7 AM UTC) başlayacak ve Realme India‘nın resmi kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
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Realme Narzo 10 ve Narzo 10A hakkında neler biliniyor?
Realme, lansman tarihini duyurmanın yanı sıra, telefonlar hakkında hype oluşturmak için birkaç ayrıntıyı doğruladı. Cihazların kameraları ile ilgili görsel ve detaylı bilgi paylaşıldı. Narzo 10 arka tarafta 48 MP ana kamerası ve dörtlü bir kamera dizilimi ile gelecek. Narzo 10A modeli ise f/1.8 diyafram aralığına sahip bir ana kamera ve üçlü bir kamera dizilimi bulunduracak.
Realme tarafından ortaya çıkarılan bir diğer özellik ise cihazların 6.5 inçlik su damlası çentikli bir ekran tasarımı kullanıcak olması. Bunun haricinde cihazlar hızlı şarj destekli 5000 mAh‘lik bir pil ve işlemci konusunda oyun oynamak için tasarlanmış, A sınıfı olarak gösterilen bir işlemci bulunduracaklar.
Tanıtım sayfası, bu iki telefonun arka panellerini yakından görmemizi sağlayan görseller içeriyor. Bu görsellere göre Narzo 10, Realme 6i‘ye benziyor. Narzo 10, yeşil ve beyaz renk seçenekleri ile gözükürken, 10A modeli mavi bir tonda görülüyor. Ancak muhtemelen farklı renk seçenekleri de bulunacaktır.
Cihazları daha yakından incelediğimizde, arka tarafta bulunan parmak izi okuyucusunu da görebiliyoruz. Söylentilere göre Narzo 10, ismi değiştirilmiş Realme 6i, Narzo 10A ise Endonezya ve Tayland‘da piyasaya çıkan C3’ün üçlü kamera dizilimi ile yenilenen modeli. İlerleyen günlerde detaylar paylaşıldıkça her şey daha net ortaya çıkacaktır.